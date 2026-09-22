Νηπιαγωγεία: 94 νέα Παραρτήματα σε όλη τη χώρα – Σε ποιες περιοχές θα λειτουργήσουν
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Νέα Παραρτήματα Νηπιαγωγείων θα λειτουργήσουν το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, με την πλειονότητα να αφορά περιοχές της Αττικής, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες φοίτησης των νηπίων.
Συνολικά 94 νέα Παραρτήματα Νηπιαγωγείων με την πλειοψηφία αυτών να εδράζει σε περιοχές της Αττικής ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες, πρόκειται να λειτουργήσουν κατά το σχολικό έτος 2026-2027, βάσει απόφασης της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη Σοφίας Ζαχαράκη.
Για τη στέγασή τους προβλέπεται να αξιοποιηθούν, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής, προκατασκευασμένες αίθουσες, χώροι δημοτικών σχολείων, μισθωμένα κτίρια, δημοτικά ακίνητα και άλλοι διαθέσιμοι χώροι, με στόχο την κάλυψη των αυξημένων αναγκών φοίτησης των νηπίων.
Ιδιαίτερα μεγάλος είναι ο αριθμός των παραρτημάτων στην Αττική, με σχολικές μονάδες σε Αθήνα, Βύρωνα, Γαλάτσι, Δάφνη, Ζωγράφου, Μαρούσι, Πεύκη, Μεταμόρφωση, Νέα Ιωνία, Παπάγου, Παλαιό Ψυχικό, Χαλάνδρι, Αγίους Αναργύρους, Πετρούπολη, Γλυφάδα, Καλλιθέα, Μοσχάτο, Νέα Σμύρνη, Παλαιό Φάληρο, Ραφήνα, Μέγαρα, Ασπρόπυργο, Νίκαια, Κορυδαλλό, Πέραμα, Πειραιά και Νέο Φάληρο.
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