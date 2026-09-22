«Βουλιάζουν» από κενά τα σχολεία – 1.084 χαμένες διδακτικές ώρες στη Ζάκυνθο

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Για σοβαρές ελλείψεις σε εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό προσωπικό κάνει λόγο η ΕΛΜΕ Ζακύνθου, υποστηρίζοντας ότι την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων χάθηκαν 1.084 διδακτικές ώρες λόγω 58 κενών και ζητώντας άμεσες προσλήψεις για την κάλυψή τους.

Για σημαντικές ελλείψεις στη στελέχωση των σχολείων της Ζακύνθου κάνει λόγο η ΕΛΜΕ Ζακύνθου, υποστηρίζοντας ότι κατά την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολικών μονάδων καταγράφηκαν 1.084 χαμένες διδακτικές ώρες, εξαιτίας 58 κενών σε εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό προσωπικό.

Σύμφωνα με την ΕΛΜΕ, τα συγκεκριμένα κενά αφορούν τις απολύτως αναγκαίες ανάγκες για την ομαλή λειτουργία των σχολείων, ενώ παράλληλα καταγγέλλει ότι έχουν προχωρήσει και σε περικοπές τμημάτων.

Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται αναφορά και σε περίπτωση εκπαιδευτικού που, σύμφωνα με την ΕΛΜΕ, αρνήθηκε για πρώτη φορά να διοριστεί μόνιμα στη Ζάκυνθο, γεγονός που η Ένωση συνδέει με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στο νησί.

Η ΕΛΜΕ ζητά την άμεση κάλυψη των κενών με νέες προσλήψεις, ενώ τάσσεται κατά της υποχρεωτικής ανάθεσης υπερωριών για την κάλυψη των αναγκών. Όπως υποστηρίζει, οι υπερωρίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη των εκπαιδευτικών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει: Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Ζακύνθου με την υπ’ αρ. 90/21-8-2026 απόφασή του είχε καλέσει τη ΔΔΕ Ζακύνθου, στο πλαίσιο της οφειλόμενης από αυτήν διαφάνειας, να δημοσιοποιήσει τα κενά στο νησί, προκειμένου οι συνάδελφοι, οι μαθητές και οι γονείς να έχουν εικόνα για την κατάσταση στα σχολεία του νησιού.

Η ΔΔΕ αρνήθηκε στην πράξη να ενημερώσει και για αυτό το λόγο το ΔΣ της ΕΛΜΕ Ζακύνθου αναλαμβάνει την ευθύνη να γνωστοποιήσει τα κενά όπως διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή.