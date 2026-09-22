Διευθύντρια σχολείου η γυναίκα που χτυπήθηκε από κεραυνό – Τι αναφέρουν οι μαρτυρίες

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Ηλιούπολη: Διασωληνωμένη η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου μετά από ανακοπή – Τι συνέβη έξω από το σχολείο

Σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, η οποία υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ βρισκόταν έξω από το σχολείο, με μαρτυρίες να αναφέρουν ότι είχε προηγηθεί χτύπημα κεραυνού.

Η 50χρονη έχει διασωληνωθεί στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου μεταφέρθηκε μετά τις προσπάθειες ανάνηψης που έγιναν στο σημείο. Ωστόσο, οι ιατρικές πηγές δεν έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής ότι η ανακοπή προκλήθηκε από κεραυνό.

Κατέρρευσε έξω από το σχολείο

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που η διευθύντρια περπατούσε στον δρόμο έξω από το 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης. Σύμφωνα με μαρτυρίες περιοίκων, κατευθυνόταν προς το γειτονικό Δημοτικό Σχολείο προκειμένου να παραλάβει το παιδί της.

Οι ίδιες μαρτυρίες αναφέρουν ότι εκείνη τη στιγμή κεραυνός χτύπησε την 50χρονη, με αποτέλεσμα να σωριαστεί στο έδαφος και να υποστεί ανακοπή.

Έσπευσαν να τη βοηθήσουν νοσηλεύτρια και εκπαιδευτικοί

Αμέσως κινητοποιήθηκαν άνθρωποι που βρίσκονταν στην περιοχή. Στο πλευρό της γυναίκας έσπευσαν η νοσηλεύτρια του γειτονικού Δημοτικού Σχολείου, εκπαιδευτικοί αλλά και περίοικοι.

Λίγο αργότερα έφτασε ασθενοφόρο, συνοδευόμενο από άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ. Οι διασώστες προχώρησαν σε ΚΑΡΠΑ στο σημείο και στη συνέχεια η γυναίκα διακομίστηκε στον «Ερυθρό Σταυρό».

Η 50χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη, με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται πολύ σοβαρή. Στο νοσοκομείο μεταβαίνει και ο δήμαρχος Ηλιούπολης, Στάθης Ψυρρόπουλος.

Παρά τις μαρτυρίες που συνδέουν την κατάρρευσή της με κεραυνό, η ακριβής αιτία της ανακοπής δεν έχει επιβεβαιωθεί ιατρικά. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι ιατρικές πηγές δεν επιβεβαιώνουν προς το παρόν εάν προκλήθηκε από άμεσο χτύπημα κεραυνού, από τον κρότο ή από άλλη αιτία.