Προσλήψεις αναπληρωτών 2026 2027: Όλες οι κρίσιμες ημερομηνίες για β’ και γ’ φάση – Προβληματισμός για την ειδική αγωγή

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Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία για τη Β’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2026-2027, καθώς ολοκληρώνεται η καταγραφή των λειτουργικών κενών που θα αποτελέσουν τη βάση για τις επόμενες προσλήψεις.

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν περιθώριο έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου για την ηλεκτρονική καταχώριση των κενών, ενώ για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης η διαδικασία ολοκληρώνεται την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τις επισημάνσεις του δασκάλου ΠΕ70ΕΑΕ Μάρκου Τζήμα, η Β’ φάση εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στις 28 ή 29 Σεπτεμβρίου, με περίπου 6.000 έως 6.500 προσλήψεις. Ο ίδιος κάνει λόγο για περίπου 21.000 ακάλυπτα κενά, ενώ εκτιμά ότι η ανάληψη υπηρεσίας των νέων αναπληρωτών θα κινηθεί μεταξύ 2 και 6 Οκτωβρίου. Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες αποτελούν εκτίμησή του και όχι ανακοινωμένο επίσημο χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου.

Ο αριθμός των περίπου 6.500 προσλήψεων στη Β’ φάση έχει αναφερθεί και από την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ενώ σε προηγούμενη συνάντηση της ΠΕΝΑΦΑ με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας είχε αναφερθεί προγραμματισμός της Β’ φάσης για τις 28 Σεπτεμβρίου.

Έως τις 25 Σεπτεμβρίου η καταγραφή των κενών

Το πρώτο κρίσιμο βήμα είναι η ολοκλήρωση της καταχώρισης των λειτουργικών κενών στο ΟΠΣΥΔ.

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καλούνται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έως τις 23 Σεπτεμβρίου, ενώ οι Περιφερειακές Διευθύνσεις έχουν προθεσμία έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Στόχος είναι στη συνέχεια το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για τη Β’ φάση προσλήψεων σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και για μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Σημαντική παράμετρος της διαδικασίας είναι ότι, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση για την καταγραφή των εκπαιδευτικών κενών, δεν καταχωρίζονται κενά ΖΕΠ για τη Β’ φάση.

Τι αναφέρεται για 28 ή 29 Σεπτεμβρίου

Ο Μάρκος Τζήμας εκτιμά ότι, δεδομένου ότι η δήλωση των κενών ολοκληρώνεται στις 25 Σεπτεμβρίου, η Β’ φάση μπορεί να «τρέξει» στις 28 ή 29 Σεπτεμβρίου.

Όπως αναφέρει, ο σχεδιασμός κινείται προς την ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός του Σεπτεμβρίου και πριν από την 1η Οκτωβρίου, οπότε δίνεται η δυνατότητα αφαίρεσης περιοχών από τις δηλώσεις των υποψηφίων.

Η ημερομηνία της 28ης Σεπτεμβρίου είχε αναφερθεί νωρίτερα και σε ανακοίνωση της ΠΕΝΑΦΑ μετά από συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας Ιωάννη Παπαδομαρκάκη, όπου, σύμφωνα με την Ένωση, είχε γίνει λόγος για προγραμματισμό της Β’ φάσης για εκείνη την ημέρα.

6.000–6.500 προσλήψεις

Για το μέγεθος της Β’ φάσης, ο Μάρκος Τζήμας κάνει λόγο για 6.000 έως 6.500 προσλήψεις αναπληρωτών.

Η εκτίμηση βρίσκεται κοντά στον αριθμό που έχει δημοσιοποιήσει η υπουργός Παιδείας, η οποία είχε αναφέρει ότι στη δεύτερη φάση προβλέπονται περίπου 6.500 νέες προσλήψεις αναπληρωτών.

Σύμφωνα με τον Μάρκο Τζήμα, στη συγκεκριμένη φάση δεν θα περιλαμβάνονται τα ΖΕΠ, γεγονός που, κατά την εκτίμησή του, θα περιορίσει σημαντικά την κίνηση των πινάκων στη Γενική Αγωγή.

Τι έγινε με την Α2 φάση

Πριν από τη Β’ φάση προηγήθηκε η Α2 φάση, η οποία, σύμφωνα με την ενημέρωση, αφορούσε 293 θέσεις που συνδέονταν με μη αναλήψεις υπηρεσίας.

Ο Μάρκος Τζήμας διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη διαδικασία αφορούσε μόνο την αντικατάσταση των μη αναλήψεων και επομένως δεν είχε ως αντικείμενο την κάλυψη του συνόλου των υπόλοιπων λειτουργικών κενών.

Ανάληψη υπηρεσίας στις αρχές Οκτωβρίου

Ως προς το επόμενο βήμα μετά την ανακοίνωση των ονομάτων, ο ίδιος εκτιμά ότι η ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών που θα προσληφθούν στη Β’ φάση θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα μεταξύ 2 και 6 Οκτωβρίου.

Πρόκειται επίσης για εκτίμηση και όχι για επίσημα ανακοινωμένη ημερομηνία από το Υπουργείο Παιδείας.

Για τη Γ’ φάση, ο Μάρκος Τζήμας τοποθετεί χρονικά τη διαδικασία στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, συνδέοντάς την με τη συγκέντρωση των διαθέσιμων πιστώσεων.

«21.000 ακάλυπτα κενά»

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο εκπαιδευτικός στον αριθμό των κενών που παραμένουν μετά τις προηγούμενες προσλήψεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ακάλυπτα κενά ανέρχονται σε περίπου 21.000, ενώ υποστηρίζει ότι σε ορισμένες ειδικότητες το ποσοστό κάλυψης ήταν ιδιαίτερα χαμηλό.

Με δεδομένο ότι η Β’ φάση αναμένεται να περιλαμβάνει περίπου 6.000-6.500 προσλήψεις, η κάλυψη όλων των αναγκών δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί με τη συγκεκριμένη διαδικασία, εφόσον επιβεβαιωθεί η εκτίμηση των 21.000 κενών.

Η αναφορά στην Ειδική Αγωγή και τους σχολικούς νοσηλευτές

Ο Μάρκος Τζήμας στέκεται ιδιαίτερα και στις ανάγκες της Ειδικής Αγωγής, καθώς και στις προσλήψεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, ζητώντας να μη δημιουργείται αντιπαράθεση μεταξύ διαφορετικών κλάδων για το ποια κενά πρέπει να καλυφθούν κατά προτεραιότητα.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, γνωρίζει περιπτώσεις οικογενειών των οποίων τα παιδιά δεν πηγαίνουν καθημερινά στο σχολείο λόγω απουσίας σχολικού νοσηλευτή, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο παράδειγμα για να υπογραμμίσει τη σημασία κάλυψης και αυτών των θέσεων.

Κατά τον ίδιο, το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στην ανεπάρκεια των διαθέσιμων πόρων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας.

Τι αναφέρει για το ΕΣΠΑ

Στην ίδια παρέμβαση γίνεται αναφορά και στη χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ. Ο Μάρκος Τζήμας υποστηρίζει ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα συνεχιστεί και αναφέρεται στις διαπραγματεύσεις για την επόμενη προγραμματική περίοδο, σημειώνοντας ότι το κρίσιμο ζήτημα θα είναι το ύψος των πόρων που θα κατευθυνθούν ειδικά στην Εκπαίδευση.