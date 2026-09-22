«Τα ΚΕΔΑΣΥ καταρρέουν»: Καταγγελίες για υποστελέχωση και αίτημα για μόνιμες προσλήψεις
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Σοβαρές ελλείψεις σε διοικητικό προσωπικό, την ώρα που αυξάνονται οι αρμοδιότητες και ο φόρτος εργασίας των ΚΕΔΑΣΥ, καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΚΕΔΑΣΥ, ΣΑΕΚ και Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας.
Έντονο προβληματισμό για την κατάσταση που επικρατεί στα ΚΕΔΑΣΥ εκφράζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΚΕΔΑΣΥ, ΣΑΕΚ και Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, θέτοντας στο επίκεντρο τις σημαντικές ελλείψεις σε διοικητικό προσωπικό.
Όπως υποστηρίζει ο Σύλλογος, οι ανάγκες των ΚΕΔΑΣΥ έχουν αυξηθεί σημαντικά, καθώς διευρύνονται οι αρμοδιότητες και ο όγκος των υποθέσεων που καλούνται να διαχειριστούν. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, το διαθέσιμο διοικητικό προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών.
Ιδιαίτερα προβληματική χαρακτηρίζεται η κατάσταση σε μεγαλύτερες δομές, όπου, όπως αναφέρει ο Σύλλογος, μεγάλος αριθμός εργαζομένων εξυπηρετείται από περιορισμένο αριθμό διοικητικών υπαλλήλων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πρόσθετες πιέσεις στην καθημερινή λειτουργία τους.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΚΕΔΑΣΥ, ΣΑΕΚ, Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας, εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του και την βαθιά ανησυχία του για την τραγική υποστελέχωση των ΚΕΔΑΣΥ από διοικητικό προσωπικό.
Αν με την με Α.Π. 77/26-6-2026 επιστολή μας προειδοποιούσαμε , με την παρούσα επιβεβαιώνουμε ότι τα ΚΕΔΑΣΥ της χώρας καταρρέουν.
Έχετε η ίδια αναγνωρίσει ότι οι αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις και ο όγκος εργασίας των ΚΕΔΑΣΥ έχουν αυξηθεί κατακόρυφα και ότι η καθημερινή διαχείριση σύνθετων διοικητικών διαδικασιών, η εξυπηρέτηση μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών και φορέων της εκπαίδευσης αλλά και εκτός αυτής, απαιτούν επαρκή διοικητική στελέχωση. Παρά ταύτα, αντί να ενισχύεται, παρατηρείται σημαντική μείωση του ανθρώπινου δυναμικού που υποστηρίζει την διοικητική λειτουργία των ΚΕΔΑΣΥ.
Η κατάσταση επιδεινώθηκε έτι περαιτέρω μετά και τις τελευταίες αποσπάσεις εκπαιδευτικών για διοικητικό έργο, αφού πέραν της μείωσής τους (μόλις 7 εκπ/κοί β/θμιας αντί των 17 του προηγούμενου έτους για τα 71 ΚΕΔΑΣΥ της χώρας!), οι τελικώς ελάχιστες πραγματοποιθείσες υπήρξαν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους άστοχες και τούτο διότι αγνοήθηκαν παντελώς τόσο οι προτάσεις και η προτεραιοποίηση των ΚΕΔΑΣΥ (μέσω των οικείων ΠΥΣΔΙΠ), όσο και οι προτάσεις του συλλόγου μας, άριστου γνώστη των θεμάτων των ΚΕΔΑΣΥ. Τις επιπτώσεις υφίσταται η συντριπτική πλειοψηφία των ΚΕΔΑΣΥ με τραγικότερες τις περιπτώσεις των μεγαλύτερων από αυτά, όπως Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Ηρακλείου, Χανίων κ.α. Σε αυτά το διοικητικό προσωπικό καλείται να υποστηρίξει προσωπικό που αριθμητικά κυμαίνεται από 60 έως και 140 άτομα! Χαρακτηριστικό παράδειγμα της παραπάνω αστοχίας η απόσπαση εκπαιδευτικού σε ΚΕΔΑΣΥ που το προσωπικό του δεν υπερβαίνει τα 20 άτομα (στο οποίο υπηρετεί μόνιμος διοικητικός υπάλληλος) ενώ, για παράδειγμα, δεν αποσπάστηκε κανείς από τους τέσσερεις που είχαν εκδηλώσει επιθυμία στο 2ο ΚΕΔΑΣΥ Β ́ Αθήνας, στο οποίο υπηρετεί (μετά από συνταξιοδότηση συναδέλφου) μόνο ένας διοικητικός, με προσωπικό 120 ατόμων!
Διαθέσεις δεν έχουν γίνει και δεν γνωρίζουμε αν γίνουν, έστω και καθυστερημένα. Για προσλήψεις ούτε λόγος! Ούτε ως ανέκδοτο δεν συζητιέται!
Το ερώτημα λοιπόν είναι εύλογο. Ποιος θα φέρει εις πέρας το διοικητικό έργο; Ο ένας ή ο κανένας διοικητικόςυπάλληλος;
Αδυνατούμε να κατανοήσουμε πώς, ενώ οι αρμοδιότητες των ΚΕΔΑΣΥ διευρύνονται διαρκώς, οι απαιτήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο, ιδρύονται συνεχώς νέες οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (είτε στα ίδια τα ΚΕΔΑΣΥ είτε στα ΣΔΕΥ που τα ΚΕΔΑΣΥ υποστηρίζουν), το εκπαιδευτικό και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό αυξάνεται συνεχώς, είτε με μόνιμους διορισμούς, είτε με μετατάξεις, είτε με αποσπάσεις είτε με πρόσληψη αναπληρωτών, για το διοικητικό προσωπικό δεν γίνεται απολύτως τίποτα!
Όταν το 2007 διορίστηκαν (για πρώτη και τελευταία φορά!) διοικητικοί υπάλληλοι στα τότε ΚΔΑΥ (μέσω γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ) η αναλογία μεταξύ διοικητικών υπαλλήλων και λοιπού προσωπικού ήταν περίπου 1 στους 10 ενώ τώρα είναι 1 στους 100! Πως είναι δυνατόν να μην αντικαθίστανται, με μόνιμους διορισμούς, ούτε καν οι διοικητικοί υπάλληλοι που συνταξιοδοτούνται;
Για τους λόγους αυτούς ζητούμε την δέσμευσή σας ότι το Υπουργείο Παιδείας, αναγνωρίζοντας το δίκαιο όσων παραθέσαμε, κάτι το οποίο έχει συμβεί στις συναντήσεις μας, θα κινηθεί άμεσα για:
1. Αναβάθμιση των ΚΕΔΑΣΥ σε Διευθύνσεις με ξεχωριστό Τμήμα Διοικητικής υποστήριξης.
2. Σύγχρονο και αποτελεσματικό Οργανισμό για τα ΚΕΔΑΣΥ με συγκεκριμένες αναφορές στα καθήκοντα των διοικητικών υπαλλήλων. Πρόβλεψη για ανάληψη θέσεων ευθύνης από τους διοικητικούς υπαλλήλους των ΚΕΔΑΣΥ.
3. Ίδρυση νέων οργανικών θέσεων Διοικητικών Υπαλλήλων στα ΚΕΔΑΣΥ. Τουλάχιστον μία θέση διοικητικού υπαλλήλου για κάθε 5.000 μαθητές ανά περιφερειακή ενότητα.
4. Διεξαγωγή διαγωνισμού ΑΣΕΠ για την κάλυψη όλων των πραγματικών αναγκών διοικητικής υποστήριξης των ΚΕΔΑΣΥ της χώρας, με επαρκές και μόνιμο διοικητικό προσωπικό.
Μέχρι τότε σας καλούμε να προβείτε:
1. Στην άμεση, κατεπείγουσα επανεξέταση των αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών για διοικητικό έργο στα ΚΕΔΑΣΥ.
2. Στην κάλυψη όλων των πραγματικών αναγκών διοικητικής υποστήριξης των ΚΕΔΑΣΥ της χώρας με διάθεση εκπαιδευτικών που το επιθυμούν.
3. Στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΕΔΑΣΥ προς όφελος των μαθητών, των οικογενειών τους και της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Κυρία Υπουργέ,
κατά τη συνάντησή μας στις 16 Μαρτίου 2026 αναγνωρίσατε την τραγική υποστελέχωση των
ΚΕΔΑΣΥ από διοικητικό προσωπικό και το δυσανάλογο βάρος εργασίας των ελάχιστων διοικητικών υπαλλήλων και ακούσατε με προσοχή τις προτάσεις μας για αναβάθμισή τους, με ενίσχυση της διοικητικής τους δομής και αύξηση των οργανικών διοικητικών θέσεων.
Επιτέλους κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση!
Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΚΕΔΑΣΥ, ΣΑΕΚ, Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας
Ο Πρόεδρος Αθανάσιος (Νάσος) Αθανασόπουλος
Η Γενική Γραμματέας Κωνσταντίνα Μελέτη
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