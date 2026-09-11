ΟΙΕΛΕ: «Ένοχη σιωπή» για παράνομους τίτλους και πιστοποιήσεις – Η προειδοποίηση του προέδρου του ΑΣΕΠ

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Σφοδρές καταγγελίες για «μαϊμού» τίτλους και πιστοποιήσεις – Τι είπε ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ

Σοβαρές καταγγελίες γύρω από τον τρόπο με τον οποίο χορηγούνται τίτλοι σπουδών και πιστοποιήσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν για μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ και για βαθμολογική εξέλιξη στο Δημόσιο επαναφέρει στο προσκήνιο η ΟΙΕΛΕ, με αφορμή όσα ανέφερε στη Βουλή ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου.

Η Ομοσπονδία στρέφει παράλληλα τα πυρά της κατά κομμάτων και φορέων, κατηγορώντας τους για «ένοχη σιωπή» απέναντι στις προειδοποιήσεις του προέδρου του ΑΣΕΠ. Όπως υποστηρίζει, παρά τη σοβαρότητα των όσων ειπώθηκαν κατά την ακρόαση φορέων για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με το βαθμολόγιο και την επιλογή προϊσταμένων, κανείς από τους παρευρισκόμενους δεν ζήτησε περαιτέρω διευκρινίσεις.

«Μαζεύονται σύννεφα» στις πιστοποιήσεις προσόντων

Κατά την πρώτη τοποθέτησή του, ο Θάνος Παπαϊωάννου αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο πιστοποιούνται προσόντα από ορισμένους φορείς, προειδοποιώντας ότι το ζήτημα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

Όπως ανέφερε:

«Πρέπει να ξεφύγουμε από την εμμονή στα τυπικά προσόντα. Τα τυπικά προσόντα είναι αναγκαία και χρήσιμα ως αφετηρία της επιλεξιμότητας ενός υποψηφίου, δεν μπορεί όμως να είναι το κυρίαρχο στοιχείο. Πόσω μάλλον και λέω πολύ προσεκτικά αυτό που πάω να πω, που τον τελευταίο καιρό βλέπουμε να μαζεύονται σύννεφα στον τρόπο που πιστοποιούνται τα προσόντα από ορισμένους φορείς πιστοποίησης, ξένες γλώσσες, χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.λπ. Εάν ερωτηθώ μπορώ να αναφερθώ διεξοδικά σε αυτό».

Σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ, παρά την πρόσκληση του προέδρου του ΑΣΕΠ να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, δεν υπήρξε σχετική ερώτηση ή παρέμβαση, γεγονός που προκαλεί την έντονη αντίδρασή της.

«Σε 3-4 χρόνια θα τρέχουμε και δεν θα προλαβαίνουμε»

Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ επανήλθε στη συνέχεια στο ζήτημα, επισημαίνοντας ότι η αρχική αναφορά του δεν είχε σχολιαστεί.

«Χτυπάω το καμπανάκι: σε 3-4 χρόνια από τώρα θα τρέχουμε και δεν θα προλαβαίνουμε. Τώρα πρέπει να δούμε το θέμα του ποιος δίνει πιστοποίηση, πώς τη δίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος έκανε λόγο και για συγκεκριμένη καταγγελία που έφτασε στα χέρια του και την οποία, όπως είπε, διαβίβασε στον εισαγγελέα. Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, η καταγγελία αφορούσε περίπτωση κατά την οποία άλλο πρόσωπο φέρεται να έδωσε εξετάσεις αγγλικών αντί του πραγματικού υποψηφίου.

Ο Θάνος Παπαϊωάννου αναφέρθηκε επίσης στις καταγγελίες που έχει πραγματοποιήσει ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ, φέρνοντας ως παράδειγμα περίπτωση πανεπιστημιακού προγράμματος στην Ιταλία που, σύμφωνα με όσα είπε, χορηγεί μεταπτυχιακό με σημειώσεις στα ελληνικά, το οποίο συνδέεται με πιστοποίηση άριστης γνώσης της ιταλικής γλώσσας.

«Αυτά πρέπει να τα δούμε εγκαίρως», υπογράμμισε.

Η ΟΙΕΛΕ διευκρινίζει ότι τα συγκεκριμένα αποσπάσματα από την τοποθέτηση του προέδρου του ΑΣΕΠ προέρχονται από απομαγνητοφώνηση της μετάδοσης του Καναλιού της Βουλής και όχι από τα επίσημα πρακτικά.

ΟΙΕΛΕ: «Ένοχη σιωπή» από κόμματα και φορείς

Με αφορμή τις παραπάνω αναφορές, η ΟΙΕΛΕ εξαπολύει σφοδρή επίθεση σε κυβέρνηση, κόμματα της αντιπολίτευσης και φορείς, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει πρόθεση να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των παράνομων τίτλων σπουδών και πιστοποιήσεων.

Κατά την Ομοσπονδία, τέτοιοι τίτλοι και πιστοποιήσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται για την απόκτηση μορίων στους πίνακες του ΑΣΕΠ, αλλά και για τη βαθμολογική εξέλιξη εργαζομένων στο Δημόσιο.

Η ΟΙΕΛΕ υπενθυμίζει ότι έχει καταθέσει συγκεκριμένες καταγγελίες εδώ και τέσσερις μήνες και ζητά να πληροφορηθεί εάν θα υπάρξουν ενέργειες για τον έλεγχο του χώρου της πιστοποίησης προσόντων.

Παράλληλα, διερωτάται γιατί τόσο το κυβερνών κόμμα όσο και κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχουν τοποθετηθεί, ενώ στρέφεται και κατά συνδικαλιστικών φορέων, τους οποίους κατηγορεί ότι επίσης δεν έχουν αντιδράσει στις σχετικές καταγγελίες.

Στην ανακοίνωσή της, η ΟΙΕΛΕ αναφέρεται ακόμη σε πληροφορία που, όπως υποστηρίζει, έλαβε ο πρόεδρός της στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, παράγοντας της κεντρικής πολιτικής σκηνής φέρεται να καθησύχαζε «ενδιαφερόμενους» ότι δεν πρόκειται να υπάρξει παρέμβαση σε παράνομους φορείς πιστοποίησης, με το επιχείρημα ότι «ο τζίρος τους επηρεάζει την οικονομία».

Πρόκειται για ισχυρισμό της ΟΙΕΛΕ, η οποία δεν κατονομάζει στην ανακοίνωσή της το συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο.

Η Ομοσπονδία δηλώνει, πάντως, αποφασισμένη να συνεχίσει τις παρεμβάσεις και τις καταγγελίες της γύρω από το ζήτημα, τονίζοντας ότι «θα πάμε μέχρι τέλους και με όλες μας τις δυνάμεις».