Πίνακες ΑΣΕΠ: Κόντρα για τη μοριοδότηση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών – Τι ισχύει για τα μόρια

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Νέα αντιπαράθεση στον χώρο της εκπαίδευσης ανοίγει με επίκεντρο τη μοριοδότηση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στους πίνακες του ΑΣΕΠ, καθώς η ΟΙΕΛΕ απαντά σε ανακοίνωση της ΟΛΜΕ, κάνοντας λόγο για «σοβαρή ανακρίβεια» ως προς τον τρόπο υπολογισμού της προϋπηρεσίας.

Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών υποστηρίζει ότι, σε αντίθεση με όσα αναφέρει η ΟΛΜΕ, η μοριοδότηση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών υπολογίζεται με βάση το δεκάμηνο και όχι το δωδεκάμηνο, όπως ακριβώς, σύμφωνα με την ίδια, συμβαίνει και με τους αναπληρωτές. Παράλληλα, καταθέτει δύο προτάσεις για μεγαλύτερη μοριοδότηση των αναπληρωτών που υπηρετούν σε δυσπρόσιτες περιοχές ή μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

ΟΙΕΛΕ προς ΟΛΜΕ: «Να τσεκάρει τα στοιχεία»

Η ΟΙΕΛΕ ξεκαθαρίζει εξαρχής ότι δεν επιθυμεί αντιπαράθεση με τους εκπαιδευτικούς του δημόσιου τομέα, σημειώνοντας ότι τις τελευταίες εβδομάδες επέλεξε να μην απαντήσει σε ανακοινώσεις που θεωρεί επιθετικές απέναντι στον κλάδο, στην Ομοσπονδία και στον πρόεδρό της.

Ωστόσο, αυτή τη φορά στρέφει ευθέως τα πυρά της προς την ΟΛΜΕ, υποστηρίζοντας ότι μια ιστορική Ομοσπονδία «θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτική στις ανακοινώσεις της και να τσεκάρει τα στοιχεία πριν υιοθετήσει άκριτα ανακρίβειες».

Στο επίκεντρο της διαφωνίας βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζονται τα μόρια προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών που προέρχονται από την ιδιωτική εκπαίδευση.

Τι υποστηρίζει για τα μόρια των ιδιωτικών εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ, είναι ανακριβής η αναφορά ότι η προϋπηρεσία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών υπολογίζεται σε δωδεκάμηνη βάση.

Η Ομοσπονδία αναφέρει ότι ο υπολογισμός γίνεται με βάση το δεκάμηνο, όπως ισχύει και στην περίπτωση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Ειδικότερα, σημειώνει ότι ένας ιδιωτικός εκπαιδευτικός με πλήρες ωράριο μπορεί να λάβει έως 9 μόρια τον χρόνο. Προσθέτει, μάλιστα, ότι σημαντικό τμήμα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα όσοι εργάζονται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση έχουν μειωμένο ωράριο και, κατά συνέπεια, δεν φθάνουν το συγκεκριμένο ανώτατο όριο μοριοδότησης.

Οι δύο προτάσεις της ΟΙΕΛΕ για τους αναπληρωτές

Στην ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία δεν περιορίζεται στην απάντηση προς την ΟΛΜΕ, αλλά καταθέτει και προτάσεις για αλλαγές στη μοριοδότηση των εκπαιδευτικών στους πίνακες του ΑΣΕΠ.

Συγκεκριμένα, ζητά περαιτέρω μοριοδότηση των αναπληρωτών που υπηρετούν σε δυσπρόσιτες περιοχές.

Παράλληλα, προτείνει διπλασιασμό της μοριοδότησης για τους αναπληρωτές που αποδεδειγμένα υπηρετούν σε γεωγραφικό διαμέρισμα μακριά από την εστία τους.

Η ΟΙΕΛΕ απορρίπτει τη λογική περιορισμού των δικαιωμάτων μιας κατηγορίας εργαζομένων προς όφελος μιας άλλης, κάνοντας λόγο για «κοινωνικό αυτοματισμό».

Όπως υποστηρίζει, η δική της θέση δεν είναι να ζητήσει τη μείωση των δικαιωμάτων άλλων εκπαιδευτικών, αλλά αντίθετα να διεκδικήσει «περισσότερα και καλύτερα για όλους», παρουσιάζοντας αυτή τη στάση ως συνδικαλιστική και ιδεολογική επιλογή της Ομοσπονδίας.

Στην ίδια ανακοίνωση η ΟΙΕΛΕ στρέφει την κριτική της και προς το ισχύον πλαίσιο για την ιδιωτική εκπαίδευση.

Όπως αναφέρει, θα περίμενε από την ΟΛΜΕ, πέρα από το αίτημα για μαζικούς διορισμούς, να ζητήσει και την κατάργηση του «Νόμου Κεραμέως», υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ενίσχυε το αίσθημα εργασιακής ασφάλειας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και θα περιόριζε την αποχώρησή τους από τα σχολεία στα οποία εργάζονται.

Ιδιαίτερα αιχμηρό είναι και το υστερόγραφο της ανακοίνωσης, στο οποίο η ΟΙΕΛΕ συνδέει ολόκληρη τη συζήτηση με τον αριθμό των διορισμών ιδιωτικών εκπαιδευτικών.

«Κι όλα αυτά γίνονται για …556 διορισμούς σε σύνολο 30.000… Πολύ κρίμα…», αναφέρει χαρακτηριστικά.