Ηράκλειο: Πήρε εξιτήριο ο μαθητής ΑμεΑ που κατάπιε κάλτσα στο σχολικό όχημα – Η καταγγελία της μητέρας του

Πίνακας περιεχομένων

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στο ΠΑΓΝΗ η χειρουργική επέμβαση στον 14χρονο από το Ηράκλειο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά την κατάποση κάλτσας κατά τη μετακίνησή του με σχολικό όχημα, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η μητέρα του

Μπήκε τέλος στην περιπέτεια του 14χρονου αγοριού ΑμεΑ στο Ηράκλειο, καθώς πήρε εξιτήριο από το ΠΑΓΝΗ στο οποίο υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση κάλτσας από το στομάχι του.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τη μητέρα, το παιδί μπήκε στο χειρουργείο στις 9 το βράδυ της Δευτέρας, με την επέμβαση να διαρκεί περίπου μία ώρα. Ο 14χρονος φέρεται να κατάπιε την κάλτσα του μέσα στο σχολικό όχημα, ενώ μεταφερόταν από τις Αρχάνες προς το ΕΕΕΚ Ηρακλείου στην Αλικαρνασσό.

Το παιδί, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η μητέρα του, έχει βαριά αναπηρία, μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, δεν μιλά και δεν περπατά, ενώ απαιτεί συνεχή επίβλεψη. Η μητέρα υποστηρίζει ότι είχε ενημερώσει από την προηγούμενη ημέρα την οδηγό του οχήματος για την κατάσταση του παιδιού και για το ενδεχόμενο να βάλει στο στόμα του αντικείμενα. Σύμφωνα με την καταγγελία, η οδηγός ανέφερε ότι θα μπορούσε να πραγματοποιήσει τη μεταφορά χωρίς δεύτερο άτομο μέσα στο όχημα. Η μητέρα, όπως υποστηρίζει, προσπάθησε από την προηγούμενη ημέρα να βρει εθελοντή συνοδό, χωρίς όμως να καταστεί δυνατό να εξασφαλιστεί η παρουσία του.

Το πρωί, το παιδί φέρεται να παραλήφθηκε από τις Αρχάνες και να ξεκίνησε κανονικά για το σχολείο.

Όταν έφτασε στο ΕΕΕΚ Ηρακλείου, η μητέρα δέχθηκε τηλεφώνημα από την οδηγό, η οποία, σύμφωνα με την καταγγελία, την ενημέρωσε ότι δεν εντόπιζε την κάλτσα του παιδιού και υπήρχε η εκτίμηση ότι την είχε καταπιεί.

Η μητέρα έσπευσε στο σχολείο και στη συνέχεια αποφάσισε να μεταφέρει το παιδί στο ΠΑΓΝΗ, προκειμένου να εξεταστεί από γιατρούς.