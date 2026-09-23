Σχολικά Γεύματα: Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ – Ποιά σχολεία εντάσσονται

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Σε εφαρμογή τίθεται και για τη σχολική χρονιά 2026-2027 το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα», με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που καθορίζει αναλυτικά τα Δημοτικά Σχολεία της χώρας στα οποία θα υλοποιηθεί.

Σε εφαρμογή τίθεται και για τη σχολική χρονιά 2026-2027 το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα», με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που καθορίζει αναλυτικά τις σχολικές μονάδες στις οποίες θα υλοποιηθεί η δράση.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5750 της 22ας Σεπτεμβρίου 2026 και αφορά Δημοτικά Σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα, τα οποία περιλαμβάνονται αναλυτικά στο παράρτημά της.

Τι προβλέπει η νέα απόφαση

Με την απόφαση των υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας καθορίζεται η υλοποίηση του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» για το τρέχον σχολικό έτος.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο πρώτο άρθρο, το πρόγραμμα υλοποιείται σε Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2026-2027, ενώ οι σχολικές μονάδες που συμμετέχουν προσδιορίζονται στον αναλυτικό πίνακα που συνοδεύει την υπουργική απόφαση.

Η λίστα εκτείνεται σε δεκάδες σελίδες και καταγράφει για κάθε σχολική μονάδα την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τον Δήμο και το σχολείο που εντάσσεται στο πρόγραμμα.

Μεταξύ άλλων, στον πίνακα περιλαμβάνονται σχολικές μονάδες από τη Δράμα, τον Έβρο, την Καβάλα, την Ξάνθη, τη Ροδόπη και την Αττική, ενώ η καταγραφή συνεχίζεται με σχολεία από πολλές ακόμη περιοχές της χώρας.

Πάνω από 122 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το οικονομικό σκέλος της απόφασης.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, από την εφαρμογή του προγράμματος προκαλείται δαπάνη ύψους 45.121.018,80 ευρώ για το οικονομικό έτος 2026, ενώ για το 2027 προβλέπεται δαπάνη 77.794.860 ευρώ.

Συνολικά, επομένως, οι δύο προβλεπόμενες δαπάνες ανέρχονται σε περίπου 122,9 εκατ. ευρώ. Τα ποσά αφορούν την επιχορήγηση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), στον οποίο έχει ανατεθεί η διαχείριση του προγράμματος παροχής, παρασκευής, συσκευασίας και διανομής ζεστών σχολικών γευμάτων.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ