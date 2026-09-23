Πανελλήνιες 2027: Νέος «χάρτης» στο μηχανογραφικό – Ποιά τμήματα προστίθενται

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Με το πλήρες χρονοδιάγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2027 να έχει πλέον ανακοινωθεί, οι υποψήφιοι γνωρίζουν από νωρίς τις ημερομηνίες που θα καθορίσουν την εξεταστική τους πορεία.

Η αρχή γίνεται στις 28 Μαΐου για τους μαθητές των ΓΕΛ και μία ημέρα αργότερα, στις 29 Μαΐου, για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται έως τα τέλη Ιουνίου με τα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα και τις δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ.

Οι Πανελλαδικές του 2027, ωστόσο, δεν φέρνουν μόνο ένα νέο εξεταστικό ημερολόγιο. Οι υποψήφιοι θα βρεθούν αντιμέτωποι και με αλλαγές στις επιλογές του μηχανογραφικού, καθώς τροποποιείται η κατάταξη συγκεκριμένων Σχολών, Τμημάτων και Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία. Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις αφορούν στρατιωτικές σχολές, αλλά και την προσθήκη πανεπιστημιακών τμημάτων σε συγκεκριμένα Πεδία.

Τι αλλάζει

Με νέα δεδομένα στα Επιστημονικά Πεδία και, κατ’ επέκταση, στις επιλογές που θα έχουν στη διάθεσή τους οι υποψήφιοι στο μηχανογραφικό δελτίο, θα διεξαχθούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2027. Το υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε τροποποίηση της κατάταξης συγκεκριμένων Σχολών, Τμημάτων και Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων, βάσει της υπουργικής απόφασης Φ.253/47419/Α5/21-4-2026.

Οι νέες κατατάξεις θα εφαρμοστούν από τις Πανελλήνιες 2027, με τις σημαντικότερες παρεμβάσεις να αφορούν τις στρατιωτικές σχολές, αλλά και την προσθήκη πανεπιστημιακών τμημάτων σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία.

Τι προβλέπεται για το 1ο Επιστημονικό Πεδίο

Στο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, στην κατηγορία των Στρατιωτικών Σχολών, περιλαμβάνονται το Νομικό Τμήμα και το Ψυχολογικό Τμήμα της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων.

Οι στρατιωτικές σχολές στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο

Εκτεταμένη είναι η παρουσία των στρατιωτικών σχολών στο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών.

Σε αυτό περιλαμβάνονται οι κατευθύνσεις Μηχανικών Όπλων, Μηχανικών Σωμάτων, Όπλων και Σωμάτων της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, καθώς και οι κατευθύνσεις Ελεγκτών Αεράμυνας, Ιπταμένων, Μετεωρολόγων και Μηχανικών Αεροπορίας της Σχολής Ικάρων.

Στο ίδιο Πεδίο βρίσκονται οι κατευθύνσεις Μαχίμων και Μηχανικών Ναυτικού της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής και το Τμήμα Πληροφορικής της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων.

Παράλληλα, εντάσσονται οι προβλεπόμενες κατευθύνσεις των Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας, Ναυτικού και Στρατού, όπως αυτές αποτυπώνονται στη νέα κατάταξη.

Νέα πανεπιστημιακά τμήματα στο 3ο Πεδίο

Σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφονται στο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής, καθώς, εκτός από τις στρατιωτικές σχολές που περιλαμβάνονται στη νέα κατάταξη, προστίθενται και πανεπιστημιακά τμήματα.

Συγκεκριμένα, στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο προστίθενται:

Μηχανικών Περιβάλλοντος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη

Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ξάνθη

Φυσικής του ΕΚΠΑ στην Αθήνα

Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο

Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Φυσικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Καβάλα

Φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία

Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Από το συγκεκριμένο Πεδίο, αντίθετα, διαγράφεται το Τμήμα Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ανθεκτικότητας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στη Δράμα.

Τι περιλαμβάνει το 4ο Επιστημονικό Πεδίο

Αλλαγές αποτυπώνονται και στο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής, όπου στην κατηγορία των Στρατιωτικών Σχολών βρίσκονται, μεταξύ άλλων, το Οικονομικό Τμήμα και το Τμήμα Πληροφορικής της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων.

Στο ίδιο Πεδίο περιλαμβάνονται επίσης οι τέσσερις κατευθύνσεις της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων –Μηχανικών Όπλων, Μηχανικών Σωμάτων, Όπλων και Σωμάτων–, οι κατευθύνσεις Διοικητικών και Εφοδιαστών της Σχολής Ικάρων, καθώς και συγκεκριμένες κατευθύνσεις των Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών.

Τρία πανεπιστημιακά τμήματα προστίθενται στο 4ο Πεδίο

Στην κατηγορία των Πανεπιστημίων του 4ου Επιστημονικού Πεδίου προστίθενται τρία τμήματα.

Πρόκειται για το Τμήμα Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ανθεκτικότητας στη Δράμα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, το Τμήμα Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών στην Κέρκυρα του Ιονίου Πανεπιστημίου και το Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας στο Αγρίνιο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αλλαγή ονομασίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Στην απόφαση αποτυπώνεται ακόμη αλλαγή ονομασίας για τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Ειδικότερα, το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας μετονομάζεται σε Τμήμα Επιστήμης της Πληροφορίας, με την έναρξη ισχύος της συγκεκριμένης μεταβολής να τοποθετείται ήδη από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026.

Το πρόγραμμα

Το εξεταστικό ημερολόγιο για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2027 ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, δίνοντας στους υποψηφίους από νωρίς όλες τις ημερομηνίες για ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα, αλλά και για τις δοκιμασίες εισαγωγής στα ΤΕΦΑΑ

Η αυλαία ανοίγει στις 28 Μαΐου για τα ΓΕΛ και στις 29 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ, ενώ η εξεταστική διαδικασία συνεχίζεται μέσα στον Ιούνιο με τα ειδικά μαθήματα και τις υγειονομικές εξετάσεις και πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται το πλήρες πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2027 :

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2027 των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(Ο.Π.= Ομάδα Προσανατολισμού) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-5-2027 – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 31-5-2027 – ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 2-6-2027 – ΛΑΤΙΝΙΚΑ – χημεια – πληροφορικη Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4-6-2027 – ιστορια -ΦΥΣΙΚΗ – οικονομια Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2027 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 29-5-2027 – ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΙΤΗ 1-6-2027 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα) ΠΕΜΠΤΗ 3-6-2027 – ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ II – ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ) – ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 5-6-2027 – ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2 – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 7-6-2027 – ΥΓΙΕΙΝΗ – ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ) – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9-6-2027 – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ – ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ – ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-6-2027 – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ -ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ II (ΜΕΚ ΙΙ) – ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 12-6-2027 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2027 ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 14-6-2027 ΑΓΓΛΙΚΑ 10:00 π.μ ΤΡΙΤΗ 15-6-2027 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 8:30 π.μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 16-6-2027 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 8:30 π.μ. ΠΕΜΠΤΗ 17-6-2027 ΓΑΛΛΙΚΑ 8:30 π.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-6-2027 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 8:30 π.μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 19-6-2027 ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ 10:00 π.μ. ΤΡΙΤΗ 22-6-2027 ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 8:30 π.μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 23-6-2027 ΙΣΠΑΝΙΚΑ 8:30 π.μ. ΠΕΜΠΤΗ 24-6-2027 ΙΤΑΛΙΚΑ 8:30 π.μ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης:

μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

– των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,

– των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,

– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4΄ έως 6΄ λεπτά ανά υποψήφιο.

– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30΄ λεπτά.

Δ. Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2027-2028 ορίζεται το διάστημα από τη Δευτέρα 14-6-2027 μέχρι και την Παρασκευή 25-6-2027.