ΑΣΕΠ: Στον «αέρα» η κατάταξη αποφοίτων του πρώην Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής

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Σοβαρό ζήτημα με την κατάταξή τους στους πίνακες της προκήρυξης 1ΓΕ/2026 του ΑΣΕΠ καταγγέλλουν απόφοιτοι του πρώην Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα.

Σε αδιέξοδο βρίσκονται απόφοιτοι του πρώην Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, οι οποίοι, σύμφωνα με καταγγελία τους, αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την αναγνώριση της παιδαγωγικής τους επάρκειας στο πλαίσιο της προκήρυξης 1ΓΕ/2026 του ΑΣΕΠ.

Όπως υποστηρίζουν, βεβαιώσεις που είχαν εκδοθεί αρχικά από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δεν έγιναν δεκτές από τον ΟΠΣΥΔ, ενώ το διορθωμένο έγγραφο εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής δικαιολογητικών. Οι ίδιοι ζητούν την παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας και νομοθετική ρύθμιση, ώστε να επανεξεταστεί η κατάταξή τους στους πίνακες.

Αναλυτικά οι ίδιοι καταγγέλουν ότι: «Η βεβαίωση που εκδόθηκε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δεν είχε την απαιτούμενη νομική ισχύ, με αποτέλεσμα να ενημερωθούν από τον ΟΠΣΥΔ ότι δεν γίνεται δεκτή. Κατόπιν επικοινωνίας τους με το πανεπιστήμιο εκδόθηκε το σωστό έγγραφο, όμως αυτό έγινε αφού είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου και δεν μπόρεσαν να το καταθέσουν. Το αποτέλεσμα ήταν ένα μεγάλο ποσοστό αποφοίτων του Τμήματος να καταλήξει στο τέλος των πινάκων ελλείψει παιδαγωγικής επάρκειας και να στερηθούν το ισότιμο δικαίωμά τους με τους υπόλοιπους ΠΕ79 στο να έχουν στον πίνακα του ΑΣΕΠ την θέση που τους αντιστοιχεί με βάση τα μόριά τους.

Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα μείνουν στην ανεργία για τα επόμενα 3 σχολικά έτη ή στην καλύτερη των περιπτώσεων θα αναγκαστούν να δουλέψουν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομική τους κατάσταση, τον οικογενειακό τους προγραμματισμό αλλά και την ψυχολογία τους.

Απαιτούμε από την κυβέρνηση και το ΥΠΑΙΘΑ να αποκαταστήσουν την αδικία και να προχωρήσουν άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση για το θέμα, προκειμένου οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι να πάρουν τη θέση που τους αντιστοιχεί στον πίνακα του ΑΣΕΠ, με βάση τα τυπικά τους προσόντα, όπως ορίζει ο νόμος.»