ΟΛΜΕ: Στήριξη στους εκπαιδευτικούς της Σαλαμίνας – «Επαναφορά της έκπτωσης 50% στα πλοία»

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Τη στήριξή της στις κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών της Σαλαμίνας εκφράζει η ΟΛΜΕ, αντιδρώντας στην κατάργηση της έκπτωσης 50% για τη μεταφορά των οχημάτων τους και ζητώντας δωρεάν μετακίνηση για εκπαιδευτικούς και οχήματα, καθώς και μέτρα οικονομικής και στεγαστικής στήριξης.

Τη στήριξή της στις κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών της Σαλαμίνας εκφράζει η ΟΛΜΕ, με αφορμή την κατάργηση της έκπτωσης 50% που ίσχυε για τη μεταφορά των οχημάτων τους στις πορθμειακές γραμμές.

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι η αλλαγή αυτή αυξάνει σημαντικά το κόστος για τους εκπαιδευτικούς που μετακινούνται καθημερινά από και προς το νησί και ζητά την άμεση επαναφορά της έκπτωσης. Παράλληλα, θέτει στο τραπέζι το αίτημα για δωρεάν ακτοπλοϊκή μετακίνηση τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των οχημάτων τους.

Η ΟΛΜΕ ζητά, επίσης, τη λήψη ουσιαστικών μέτρων οικονομικής και στεγαστικής στήριξης για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη Σαλαμίνα, λόγω του αυξημένου κόστους που συνεπάγεται η καθημερινή μετακίνησή τους.

Αναλυτικάη ανακοίνωση: Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ δηλώνει τη συμπαράσταση και την πλήρη στήριξή του στον δίκαιο αγώνα των εκπαιδευτικών της Σαλαμίνας και των σωματείων τους, ΕΛΜΕ Πειραιά και ΣΕΠΕ Σαλαμίνας, ενάντια στο δυσβάσταχτο και εξοργιστικό κόστος καθημερινής μετακίνησης από και προς το νησί, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα την απαράδεκτη απόφαση των κοινοπραξιών που έχουν αναλάβει την πορθμειακή σύνδεση της Σαλαμίνας να καταργήσουν την έκπτωση 50% για τους εκπαιδευτικούς (για τα αυτοκίνητα).

Δεκάδες συνάδελφοι -μόνιμοι και αναπληρωτές- καλούνται να καταβάλλουν καθημερινά τεράστια ποσά από τον ήδη καθηλωμένο μισθό τους (14 ευρώ για αυτοκίνητο και οδηγό, συν 1,20 ευρώ για κάθε επιβάτη, πέραν των πανάκριβων καυσίμων), μόνο και μόνο για να μεταβούν στα σχολεία τους. Σε συνθήκες γενικευμένης ακρίβειας, η άσκηση του λειτουργήματός μας μετατρέπεται σε «πολυτέλεια» και οικονομικό στραγγαλισμό.

Είναι απαράδεκτο:

Οι πορθμειακές κοινοπραξίες να αντιμετωπίζουν τη μετακίνηση των εκπαιδευτικών ως εμπόρευμα και πεδίο κερδοφορίας, αρνούμενες ακόμα και να απαντήσουν στις επιστολές των σωματείων.

Ο Δήμος Σαλαμίνας να αρνείται πεισματικά εδώ και χρόνια να στηρίξει τους εκπαιδευτικούς των παιδιών του νησιού με επίδομα διαβίωσης, σε αντίθεση με άλλους νησιωτικούς δήμους (Αγκίστρι, Ύδρα, Πόρος, Σπέτσες, Κύθηρα).

Το κράτος και τα αρμόδια υπουργεία να νίπτουν τας χείρας τους διαχρονικά, αφήνοντας τις εκπτώσεις στη διακριτική ευχέρεια των εφοπλιστικών εταιρειών χωρίς να νομοθετούν την υποχρεωτικότητά τους.

Αυτή η κατάσταση οδηγεί συναδέλφους σε οικονομική εξαθλίωση, αναγκαστικές παραιτήσεις και κύματα αιτήσεων αποσπάσεων/μεταθέσεων, υπονομεύοντας τη σταθερότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών.

Στηρίζουμε τα αιτήματα των σωματείων και διεκδικούμε άμεσα: