Προσλήψεις αναπληρωτών: «Κόβονται» τα κενά των ΖΕΠ; Στον «αέρα» το χρονοδιάγραμμα

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Σοβαρά ερωτήματα για το τι πρόκειται να συμβεί με τις προσλήψεις αναπληρωτών στα Τμήματα Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) θέτει ομάδα εκπαιδευτικών ΠΕ70, με αφορμή τη διαδικασία καταγραφής των κενών ενόψει της Β’ φάσης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το γεγονός ότι, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 124328/Ε1/22-9-2026 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, τα κενά των ΖΕΠ δεν καταχωρίζονται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Οι εκπαιδευτικοί ζητούν να αποσαφηνιστεί γιατί τα συγκεκριμένα κενά μένουν εκτός της Β’ φάσης και πότε προβλέπεται να καλυφθούν, επισημαίνοντας ότι τα Τμήματα ΖΕΠ έχουν ήδη ιδρυθεί με σχετικά ΦΕΚ. Παράλληλα, θέτουν το ερώτημα εάν πρόκειται απλώς για μεταφορά των προσλήψεων σε μεταγενέστερη φάση ή εάν έχει αλλάξει συνολικά ο φετινός σχεδιασμός για τη στελέχωσή τους.

Τι προβληματίζει τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70

Σύμφωνα με την παρέμβαση, η φετινή διαδικασία διαφοροποιείται από την πρακτική που ακολουθούνταν τα προηγούμενα χρόνια, όταν οι προσλήψεις αναπληρωτών για τα Τμήματα ΖΕΠ πραγματοποιούνταν στη Β’ φάση.

Αυτός είναι και ο λόγος που η μη καταχώριση των συγκεκριμένων κενών δημιουργεί ερωτήματα στην εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς προς το παρόν δεν υπάρχει, σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί, σαφής εικόνα για το πότε θα ακολουθήσει η στελέχωσή τους.

Το βασικό ερώτημα που θέτουν είναι συγκεκριμένο: «Τι έχει αλλάξει φέτος και γιατί δεν καταγράφονται τα κενά των ΖΕΠ;»

Τα Τμήματα έχουν ιδρυθεί – Πότε θα στελεχωθούν;

Η ομάδα εκπαιδευτικών ΠΕ70 στέκεται ιδιαίτερα στο γεγονός ότι τα Τμήματα ΖΕΠ έχουν ήδη ιδρυθεί με ΦΕΚ, την ώρα που οι ανάγκες των σχολικών μονάδων εξακολουθούν να υπάρχουν.

Όπως επισημαίνουν, η απουσία των κενών από τη διαδικασία της Β’ φάσης αφήνει ανοιχτό το ερώτημα εάν οι προσλήψεις μετατίθενται σε επόμενη φάση και, εφόσον αυτό συμβαίνει, ποιο θα είναι το νέο χρονοδιάγραμμα.

Μέχρι στιγμής, όπως τονίζουν, από τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους δεν προκύπτει σαφής απάντηση.

«Οι μαθητές δεν μπορούν να περιμένουν»

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι εκπαιδευτικοί στις συνέπειες που μπορεί να έχει μια καθυστέρηση στη στελέχωση των ΖΕΠ.

Τα συγκεκριμένα Τμήματα παρέχουν πρόσθετη εκπαιδευτική υποστήριξη σε μαθητές με στόχο την ομαλή ένταξή τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Για τον λόγο αυτό, όπως υπογραμμίζουν, η κάλυψη των θέσεων δεν αποτελεί απλώς μία διοικητική διαδικασία, αλλά συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία των σχολείων και την υποστήριξη των μαθητών.

Η ομάδα ΠΕ70 επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι «οι μαθητές που χρειάζονται εκπαιδευτική υποστήριξη δεν μπορούν να βρίσκονται σε καθεστώς αναμονής», ζητώντας σαφή ενημέρωση για το πότε θα τοποθετηθούν οι απαραίτητοι εκπαιδευτικοί.

Τρία ερωτήματα προς το Υπουργείο Παιδείας

Η παρέμβαση επικεντρώνεται ουσιαστικά σε τρία σημεία: για ποιο λόγο δεν καταχωρίζονται τα κενά των Τμημάτων ΖΕΠ στη Β’ φάση, εάν οι προσλήψεις μεταφέρονται σε επόμενη φάση και ποιο θα είναι σε αυτή την περίπτωση το χρονοδιάγραμμα, καθώς και με ποιον τρόπο θα διασφαλιστεί η έγκαιρη στελέχωση των Τμημάτων που έχουν ήδη ιδρυθεί.

Οι εκπαιδευτικοί διευκρινίζουν, πάντως, ότι η μη καταχώριση των κενών δεν σημαίνει από μόνη της ακύρωση των προσλήψεων. Αυτό που προκαλεί την ανησυχία, όπως αναφέρουν, είναι η έλλειψη σαφούς ενημέρωσης για τα επόμενα βήματα.

Αναμένονται απαντήσεις για τη Β’ φάση

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ο προγραμματισμός για τη Β’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών.

Η ομάδα εκπαιδευτικών ΠΕ70 ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να ξεκαθαρίσει άμεσα το τοπίο και να προσδιορίσει πότε και με ποια διαδικασία θα καλυφθούν τα κενά στα ΖΕΠ, ώστε τα σχολεία να γνωρίζουν πότε θα μπορούν να λειτουργήσουν οι δομές με το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό.