Όταν ιδιωτικό σχολείο είχε καλέσει τον Ηλία Θεοδωρόπουλο σε ομιλία για το άγχος των εφήβων

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Ανάρτηση πρώην γυμνασιάρχη του ιδιωτικού σχολείου αναφέρει ότι ο γιατρός που εμπλέκεται στην υπόθεση Μαζωνάκη είχε βρεθεί πριν κάποια χρόνια ενώπιων μαθητών για να τους ενημερώσει για τις ψυχοσωματικές επιπτώσεις του άγχους

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ιδιωτικό σχολείο είχε καλέσει τον γιατρό Ηλία Θεοδωρόπουλο, προκειμένου να μιλήσει σε μαθητές της Β΄ Λυκείου για το άγχος και τις επιπτώσεις του στους εφήβους.

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με την υπόθεση να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στην ανάρτησή του ο τέως γυμνασιάρχης, η Σχολή Μωραΐτη είχε προσκαλέσει τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, από το «The Stem Cell Clinic» στο Κολωνάκι, για να απευθυνθεί σε εφήβους με θέμα «Οι ψυχοσωματικές επιπτώσεις του άγχους στους εφήβους».

«Όταν διαπίστωσα ότι η Σχολή Μωραΐτη είχε προσκαλέσει τον Dr Ilias του «The Stem Cell Clinic» στο Κολωνάκι να μιλήσει στα παιδιά της β´ λυκείου με θέμα «Οι ψυχοσωματικές επιπτώσεις του άγχους στους εφήβους» σοκαρίστηκα πολύ», αναφέρει στην ανάρτησή του ο εκπαιδευτικός.

«Αναρωτήθηκα μάλιστα καλοπροαίρετα μήπως δεν ήξεραν ποιον κάλεσαν. Κατόπιν, με ηρεμία έβαλα το μυαλό μου να δουλέψει, θυμήθηκα μερικά πράγματα και τα έβαλα στη σειρά», συνεχίζει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του εκπαιδευτικού: