Ηθική στα σχολεία αντί για Θρησκευτικά – Τι αλλάζει με το νέο μάθημα

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Από τη Γ΄ Δημοτικού έως και τη Γ΄ Λυκείου προβλέπεται η διδασκαλία της Ηθικής ως εναλλακτικού μαθήματος για τους μαθητές που έχουν απαλλαγεί από τα Θρησκευτικά, με το Υπουργείο Παιδείας να διευκρινίζει ότι τα δύο μαθήματα παραμένουν διακριτά και λειτουργούν παράλληλα.

Η Ηθική είναι πλέον το θεσμοθετημένο εναλλακτικό μάθημα για τους μαθητές που απαλλάσσονται από τα Θρησκευτικά χωρίς όμως να καταργούνται ούτε να αντικαθίσταται από το νέο μάθημα.

Η διδασκαλία της Ηθικής προβλέπεται από τη Γ΄ Δημοτικού έως και τη Γ΄ Λυκείου, σε όλους τους τύπους σχολείων. Τα δύο μαθήματα -Θρησκευτικά και Ηθική- υπάρχουν παράλληλα στην εκπαιδευτική διαδικασία με το Υπουργείο Παιδείας να διατυπώνει ρητά, ότι με βάση τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, πρόκειται για δύο μαθήματα διακριτά.

Τι είναι το μάθημα της Ηθικής

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής περιγράφει την Ηθική ως εναλλακτικό μάθημα των Θρησκευτικών για όσους μαθητές απαλλάσσονται από αυτά. Στόχος είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού ως υπεύθυνου, ενεργού και δημοκρατικού πολίτη, με σεβασμό στον εαυτό του, στους άλλους και στο περιβάλλον.

Η διδασκαλία της Ηθικής επικεντρώνεται στην κριτική σκέψη, στην επιχειρηματολογία, στην ικανότητα διαλόγου, στην ενσυναίσθηση, στη δικαιοσύνη, στην υπευθυνότητα, στην αλληλεγγύη, στο σεβασμό των δικαιωμάτων και στην αναγνώριση της διαφορετικότητας. Το πρόγραμμα δεν διδάσκει συγκεκριμένη θρησκευτική πίστη, αλλά καλλιεργεί ηθικό αναστοχασμό και δεξιότητες λήψης αποφάσεων.

Στο Γυμνάσιο, το μάθημα εισάγει τους μαθητές στην ηθικοφιλοσοφική σκέψη και στην πρακτική διάσταση των ηθικών ζητημάτων, δίνοντας έμφαση σε «ανοικτά» ερωτήματα, όπου δεν υπάρχουν πάντα αυτονόητες απαντήσεις.

Βασικά στοιχεία του μαθήματος αποτελούν η φιλοσοφική διερεύνηση, η σύγκριση επιχειρημάτων και η ικανότητα του μαθητή να αιτιολογεί τη θέση του. Η διδασκαλία της συνδέεται με τη θρησκευτική ελευθερία, την ελευθερία συνείδησης, την κριτική σκέψη και την καλλιέργεια του δημοκρατικού πολίτη.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, την Α’ Ανάθεση του μαθήματος αναλαμβάνουν οι Θεολόγοι (ΠΕ01), οι οποίοι θα έχουν τον βασικό ρόλο στη διδασκαλία της «Ηθικής» στα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια.