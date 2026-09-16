ΑΣΕΠ: Αναρτήθηκαν προσωρινοί πίνακες επιλογής Γενικών Διευθυντών υπουργείου Παιδείας

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Στη δημοσιότητα οι προσωρινοί πίνακες για την πλήρωση τεσσάρων θέσεων προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, με τους υποψηφίους να έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων έως τις 21 Σεπτεμβρίου.

Το ΑΣΕΠ εξέδωσε τα προσωρινά αποτελέσματα στις προκηρύξεις 12ΓΔ/2026 και 13ΓΔ/2026, για την πλήρωση θέσεων ευθύνης στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Οι πίνακες καταρτίστηκαν από το 2ο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (2ο ΕΙ.Σ.Ε.Π.), στο πλαίσιο των διαδικασιών επιλογής προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης.

ΑΣΕΠ: Οι Γενικές Διευθύνσεις που αφορά η προκήρυξη

Η προκήρυξη 13ΓΔ/2026 αφορά συνολικά τρεις θέσεις ευθύνης στις εξής Γενικές Διευθύνσεις του υπουργείου Παιδείας: Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων

Γενική Διεύθυνση Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Γενική Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας Παράλληλα, μέσω της προκήρυξης 12ΓΔ/2026, αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για την πλήρωση μίας θέσης ευθύνης στη Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση κατά των προσωρινών πινάκων αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ. Η προθεσμία ξεκινά αύριο Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026, στις 08:00 και ολοκληρώνεται Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, στις 15:00.

1) Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων

2) Γενική Διεύθυνση Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων Παιδείας Ομογενών

και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

3) Γενική Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο Α.Σ.Ε.Π. από την Πέμπτη 17-09-2026 και ώρα 08:00 έως και την Δευτέρα 21-09-2026 και ώρα 15:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή :Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -Ένσταση.

Επισημαίνεται ότι για την υποβολή της ένστασης στην εν λόγω διαδικασία δεν απαιτείται παράβολο.

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή ένστασης.

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης Δεδομένων του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://www.asep.gr/helpdesk ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 3):