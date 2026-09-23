Εκπαιδευτικοί: Επίδομα 100 ευρώ τον μήνα – Ποιοί μπορούν να πάρουν έως 1.200 ευρώ τον χρόνο

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Μηνιαία οικονομική ενίσχυση ύψους 100 ευρώ σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα σχολεία του αποφάσισε να χορηγήσει ο Δήμος Καλαβρύτων, επιχειρώντας να δώσει ένα επιπλέον κίνητρο για την παραμονή τους στην περιοχή.

Η απόφαση αφορά, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αναπληρωτές, νεοδιόριστους και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, καθώς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Το μέτρο έρχεται ως απάντηση στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει διαχρονικά η περιοχή λόγω της ορεινής γεωγραφίας και των μεγάλων αποστάσεων, παράγοντες που, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, έχουν οδηγήσει εκπαιδευτικούς να μην αποδέχονται θέσεις και σχολικές μονάδες να παραμένουν με κενά.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ομόφωνη, ενώ η χρηματοδότηση θα γίνει αποκλειστικά από ίδιους πόρους του Δήμου και όχι μέσω κάποιου κρατικού ή άλλου προγράμματος.

100 ευρώ κάθε μήνα – Έως 1.200 ευρώ τον χρόνο

Το οικονομικό κίνητρο που θεσπίζεται ανέρχεται σε 100 ευρώ τον μήνα για κάθε δικαιούχο εκπαιδευτικό.

Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιδήμαρχος Παιδείας και Κοινωνικής Πολιτικής, Παναγιώτης Βαρβιτσιώτης, είχε ήδη δημιουργηθεί σχετικός κωδικός στον προϋπολογισμό του Δήμου και ακολούθησε η ομόφωνη έγκριση της ενίσχυσης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι τα χρήματα προέρχονται αποκλειστικά από τους πόρους του Δήμου, χωρίς να συνδέονται με επιχορήγηση ή άλλο πρόγραμμα.

Για το διάστημα μέχρι το τέλος του 2026 υπολογίζεται ότι θα διατεθούν περίπου 20.000 ευρώ, ενώ στόχος είναι η ενίσχυση να συνεχιστεί και το 2027, έπειτα από νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να καλυφθεί ολόκληρη η εκπαιδευτική χρονιά.

Ποιοι εκπαιδευτικοί είναι δικαιούχοι

Η οικονομική ενίσχυση δεν αφορά το σύνολο των εκπαιδευτικών χωρίς προϋποθέσεις.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, νεοδιόριστοι για χρονικό διάστημα πέντε ετών και αποσπασμένοι, οι οποίοι υπηρετούν σε σχολικές μονάδες του Δήμου Καλαβρύτων.

Η απόφαση καλύπτει τόσο την Πρωτοβάθμια όσο και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Βασική προϋπόθεση είναι οι δικαιούχοι να μη διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία εντός των ορίων του Δήμου Καλαβρύτων και να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική νομοθεσία.

Περίπου 45 οι πρώτοι δικαιούχοι

Σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση της δημοτικής αρχής, περίπου 45 εκπαιδευτικοί αναμένεται να μπορούν να λάβουν την ενίσχυση.

Ο τελικός αριθμός, ωστόσο, θα προσδιοριστεί αφού οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ελεγχθεί ποιοι πληρούν τις προϋποθέσεις.

Μεταξύ των εγγράφων που απαιτούνται περιλαμβάνεται και συμφωνητικό μίσθωσης κατοικίας εντός των ορίων του Δήμου Καλαβρύτων.

Όπως εξήγησε πάντως ο αντιδήμαρχος, μπορεί να υπάρχει δυνατότητα καταβολής της ενίσχυσης και σε εκπαιδευτικό που διαμένει σε άλλη περιοχή, εφόσον έχει δηλώσει ως έδρα του τον Δήμο Καλαβρύτων και πληροί όσα προβλέπει η νομοθεσία.

Η ενίσχυση μπορεί να φτάσει τα 1.200 ευρώ

Το μέτρο δεν συνδέεται κατ’ ανάγκη μόνο με τους μήνες λειτουργίας των σχολείων.

Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Βαρβιτσιώτη, εάν ο εκπαιδευτικός έχει μισθώσει κατοικία για ολόκληρο το έτος, η ενίσχυση μπορεί να καταβάλλεται για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Έτσι, σε ετήσια βάση, το συνολικό ποσό μπορεί να φτάσει τα 1.200 ευρώ ανά δικαιούχο.

Μάλιστα, η δημοτική αρχή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το ποσό να αυξηθεί την επόμενη χρονιά, εφόσον το επιτρέψουν οι οικονομικές δυνατότητες του Δήμου.

Γιατί αποφασίστηκε το μέτρο

Πίσω από την απόφαση βρίσκονται οι δυσκολίες στελέχωσης των σχολικών μονάδων μιας ορεινής περιοχής.

Ο αντιδήμαρχος Παιδείας ανέφερε ότι ο Δήμος αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια προβλήματα με την παραμονή των εκπαιδευτικών, τόσο εξαιτίας των αποστάσεων όσο και λόγω του οικονομικού κόστους που συνεπάγεται η υπηρεσία στην περιοχή.

Όπως σημείωσε, τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν περιπτώσεις εκπαιδευτικών που δεν αποδέχονταν τις θέσεις τους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κενά στα σχολεία.

Το οικονομικό κίνητρο των 100 ευρώ τον μήνα επιδιώκει, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, να λειτουργήσει υποστηρικτικά για όσους καλούνται να εγκατασταθούν και να εργαστούν στην περιοχή.

«Δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε το κράτος»

Ο Δήμος διευκρινίζει, πάντως, ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ευθύνη της κεντρικής διοίκησης για τη στελέχωση των σχολικών μονάδων.

«Εμείς ως Δήμος δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε το κράτος, αλλά έχουμε μία καλή πρόθεση να βοηθήσουμε τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν και θα υπηρετήσουν στην περιοχή μας», ανέφερε ο Παναγιώτης Βαρβιτσιώτης, υπογραμμίζοντας ότι η πρωτοβουλία αποτελεί και ένα μήνυμα στήριξης προς τους εκπαιδευτικούς και το έργο τους.