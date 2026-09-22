Σύλληψη ανήλικων μαθητών για διακίνηση ναρκωτικών – Μεγάλες ποσότητες κάναβης σε σχολικές τσάντες

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Στη σύλληψη επτά νεαρών, μεταξύ των οποίων έξι ανήλικοι και ένας 14χρονος, προχώρησε η Αστυνομία στην Κηφισιά, στο πλαίσιο έρευνας για διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης, καθώς στην κατοχή τους εντοπίστηκαν 439 συσκευασίες συνολικού βάρους 461 γραμμαρίων.

Σε επτά συλλήψεις νεαρών προχώρησε η Αστυνομία, εκ των οποίων οι έξι ανήλικοι, μετά από έρευνα για διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή των βορείων προαστίων και ειδικότερα στην Κηφισιά. Μεταξύ των ανηλίκων που συνελήφθησαν είναι και ένας 14χρονος.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης στην περιοχή του Άλσους Κεφαλαρίου, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τους νεαρούς και τους κάλεσαν για έλεγχο. Στην κατοχή τους βρέθηκαν 439 νάιλον συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, έτοιμες προς διακίνηση, βάρους 461 γραμμαρίων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι νεαροί επιχείρησαν να απομακρυνθούν, αφήνοντας στο σημείο τις δύο σχολικές τσάντες. Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν συνολικά 439 νάιλον συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 461 γραμμαρίων, οι οποίες, σύμφωνα με την Αστυνομία, ήταν έτοιμες προς διακίνηση.

Στην κατοχή τους κατασχέθηκαν ακόμη μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, συσκευή γεωεντοπισμού και επτά κινητά τηλέφωνα. Από την προανάκριση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς προέκυψε, σύμφωνα με τις Αρχές, ότι οι επτά κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025 ομάδα με σκοπό τη διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης στην περιοχή της Κηφισιάς. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ένας 14χρονος, ενώ ο μεγαλύτερος είναι 19 ετών.

Επιπλέον, κατά την εξέταση των κινητών τηλεφώνων, σύμφωνα με την Αστυνομία, εντοπίστηκε φωτογραφία με όπλο στο κινητό ενός 17χρονου.

Οι επτά συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής ομάδας με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών.