Μη κρατικά πανεπιστήμια: Νέα προσφυγή στο ΣτΕ για τις Νομικές Σχολές

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Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, ζητώντας την ακύρωση των πράξεων αξιολόγησης, αδειοδότησης και λειτουργίας τους.

Με ομόφωνη απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά προσέφυγε στο ΣτΕ για τις μη κρατικές Νομικές Σχολές, κατά τη συνεδρίαση της 17ης Σεπτεμβρίου 2026.

Η απόφασή τους αφορά όλες ανεξαιρέτως τις μη κρατικές Νομικές Σχολές, καθώς και τα προγράμματα σπουδών τους.

Στο ΣτΕ για όλες τις μη κρατικές Νομικές Σχολές

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά αποφάσισε να ζητήσει την ακύρωση των κανονιστικών πράξεων αξιολόγησης, αδειοδότησης και λειτουργίας των μη κρατικών Νομικών Σχολών, καθώς και των προγραμμάτων σπουδών τους.

Για την απόφασή του επικαλείται, μεταξύ άλλων, την υποχρέωσή του να μεριμνά για τις προϋποθέσεις αξιοπρεπούς άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος, συνδέοντας το συγκεκριμένο ζήτημα με τη διασφάλιση της ποιότητας των νομικών σπουδών.

Τι καταγγέλλει για τη διαδικασία

Στην ανακοίνωσή του ο Σύλλογος εκφράζει έντονη διαμαρτυρία για το κανονιστικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των μη κρατικών Νομικών Σχολών.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει «αδιαφανή» και «ιδιαίτερα προβληματική» τη διαδικασία συγκρότησης των αρμόδιων επιτροπών και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στον αποκλεισμό εκπροσώπων του δικηγορικού σώματος από τη διαδικασία, παρά τις αντιρρήσεις που, όπως σημειώνει, είχαν ήδη διατυπωθεί από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων.

Τι ζητά για τη λειτουργία των Σχολών

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά υποστηρίζει ότι η ίδρυση και λειτουργία μη κρατικών Νομικών Σχολών δεν μπορεί να γίνει χωρίς συνολικό σχεδιασμό και διαβούλευση με την ακαδημαϊκή και τη νομική κοινότητα.

Μεταξύ των προϋποθέσεων που θέτει είναι η καθιέρωση ανώτατου αριθμού εισακτέων ανά έτος για το σύνολο των μη κρατικών Νομικών Σχολών, ανεξάρτητα από το πόσες θα επιδιώξουν να πιστοποιηθούν.

Παράλληλα, ζητά στη διαδικασία πιστοποίησης να συμμετέχουν οι αρμόδιοι θεσμικοί φορείς, ώστε, όπως αναφέρει, να διασφαλίζονται με διαφάνεια και αμεροληψία η επιστημονική επάρκεια του διδακτικού προσωπικού, η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή και η ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών.

«Η Ανώτατη Εκπαίδευση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με όρους αγοράς»

Στην απόφασή του ο Σύλλογος αναφέρεται και στις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες ελήφθησαν έπειτα από αιτήσεις του καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ Πάνου Λαζαράτου.

Καταλήγοντας, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά τονίζει ότι «η Ανώτατη Εκπαίδευση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με όρους αγοράς σε βάρος των νέων ανθρώπων και των οικογενειών τους», υποστηρίζοντας ότι απαιτείται συνολικός σχεδιασμός, τήρηση της νομιμότητας και διασφάλιση ποιοτικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.