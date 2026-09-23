Προσλήψεις αναπληρωτών: Σοβαρά ερωτήματα για τις τοποθετήσεις – Παρέμβαση για τα μόρια και τα κενά

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Τοποθετήσεις αναπληρωτών: Ερωτήματα για τα μόρια και τα κενά Παράλληλης Στήριξης – Τι ζητά αιρετός

Ζήτημα με τις τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Εύβοια θέτει ο αιρετός στο ΠΥΣΔΕ Εύβοιας, Ιωάννης Αλεξίου, ζητώντας από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, Κωνσταντίνο Φράγκο, να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις θεραπείας όλων των αναπληρωτών που αφορούν τις τοποθετήσεις τους.

Με ανακοίνωσή του, ο κ. Αλεξίου υποστηρίζει ότι έχουν προκύψει περιπτώσεις κατά τις οποίες εκπαιδευτικοί με περισσότερα μόρια πρόσληψης έχουν τοποθετηθεί σε μεγάλη απόσταση από τον τόπο κατοικίας και τις οικογένειές τους, συνδέοντας την κατάσταση με την αδυναμία κάλυψης του συνόλου των εκπαιδευτικών κενών.

Παράλληλα, προαναγγέλλει ότι θα ζητηθούν τα κριτήρια με τα οποία επιλέχθηκαν συγκεκριμένα κενά Παράλληλης Στήριξης για να καλυφθούν κατά την Α’ φάση προσλήψεων έναντι άλλων κενών.

Αίτημα για όλες τις αιτήσεις θεραπείας

Ο αιρετός απευθύνει ευθέως αίτημα προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας για επανεξέταση των τοποθετήσεων μέσω των αιτήσεων θεραπείας.

Όπως αναφέρει:

«Ζητώ από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης της ΔΔΕ ΕΥΒΟΙΑΣ, κ. Φράγκο Κωνσταντίνο να κάνει δεκτές τις αιτήσεις θεραπείας τοποθέτησης ΟΛΩΝ των αναπληρωτών εκπαιδευτικών».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι, παρά το γεγονός ότι διαθέτουν περισσότερα μόρια πρόσληψης, βρίσκονται τελικά χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο όπου κατοικούν και από τις οικογένειές τους.

Ο κ. Αλεξίου αποδίδει το πρόβλημα στην έλλειψη επαρκών πιστώσεων για την κάλυψη όλων των κενών, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβέρνηση.

Στο επίκεντρο τα κενά της Παράλληλης Στήριξης

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο αιρετός στον τρόπο με τον οποίο επιλέχθηκαν τα κενά της Παράλληλης Στήριξης που προτάθηκαν προς κάλυψη κατά την Α’ φάση.

Όπως προαναγγέλλει, θα ζητηθούν άμεσα τα κριτήρια βάσει των οποίων προτάθηκαν από το ΚΕΔΑΣΥ συγκεκριμένα κενά και όχι άλλα.

Χαρακτηριστικά αναφέρει:

«Θα ζητήσουμε ΑΜΕΣΑ τα κριτήρια με τα οποία προτάθηκαν συγκεκριμένα κενά παράλληλης στήριξης για κάλυψη στην Α φάση έναντι άλλων, από το ΚΕΔΑΣΥ».

Πρόκειται για αίτημα παροχής στοιχείων και διευκρινίσεων σχετικά με τη διαδικασία επιλογής των κενών. Στην ανακοίνωση δεν παρατίθενται συγκεκριμένα περιστατικά ή στοιχεία που να τεκμηριώνουν παρατυπία στη διαδικασία.

Αναφορά ακόμη και σε προσφυγή στη Δικαιοσύνη

Ο Ιωάννης Αλεξίου προειδοποιεί παράλληλα ότι, εφόσον από την εξέταση της διαδικασίας προκύψει οποιαδήποτε «μεθόδευση», όπως ο ίδιος τη χαρακτηρίζει, θα υπάρξει προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

«Για κάθε μεθόδευση που ενδεχομένως προκύψει θα απευθυνθούμε στη δικαιοσύνη», αναφέρει.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, τονίζει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως εργαζόμενοι «Β κατηγορίας», επισημαίνοντας ότι, πέρα από τις υποχρεώσεις τους, έχουν και δικαιώματα.