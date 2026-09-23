Καταγγελία γονέων για ολοήμερα σχολεία: «Πολλές οικογένειες βρίσκονται σε απόγνωση» – «Πληρώνουμε ιδιωτικές λύσεις»

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Σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος, μόλις δέκα ημέρες μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, καταγγέλλουν γονείς στη Νέα Σμύρνη.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Δημοτικού Σχολείου αναφέρει ότι ούτε το Ολοήμερο και το Διευρυμένο Ολοήμερο ούτε η πρωινή ζώνη λειτουργούν κανονικά για τα περισσότερα παιδιά, με αποτέλεσμα εργαζόμενες οικογένειες να βρίσκονται αντιμέτωπες με σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητά τους.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, το πρόβλημα αφορά ακόμη και παιδιά που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη σχετική εγκύκλιο, ενώ οι γονείς υποστηρίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει ουσιαστική απάντηση ή συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

«Ούτε ολοήμερο ούτε πρωινή ζώνη»

Στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε στις 21 Σεπτεμβρίου, ο Σύλλογος περιγράφει την κατάσταση με τη φράση «για μια ακόμη χρονιά στο ίδιο έργο θεατές», σημειώνοντας ότι δέκα ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων το πρόγραμμα εξακολουθεί να μη λειτουργεί κανονικά.

Όπως αναφέρει, το πρόβλημα δεν περιορίζεται στο συγκεκριμένο σχολείο, αλλά παρατηρείται και σε άλλες σχολικές μονάδες, χωρίς ωστόσο στην ανακοίνωση να κατονομάζονται ή να δίνεται συγκεκριμένος αριθμός.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην εγκύκλιο Φ.7/62532/Δ1/20-5-2026, για την οποία ο Σύλλογος ασκεί έντονη κριτική, υποστηρίζοντας ότι μετέτρεψε το Ολοήμερο από δικαίωμα όλων των παιδιών σε παροχή για «δικαιούχους», με δικαιολογητικά και βεβαιώσεις εργοδοτών.

Παρά τα παραπάνω, σύμφωνα πάντα με τους γονείς, ακόμη και πολλά παιδιά που πληρούν τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις εξακολουθούν να μένουν χωρίς πρόγραμμα.

Γονείς αναγκάζονται να παίρνουν άδειες ή να πληρώνουν ιδιωτικές λύσεις

Οι επιπτώσεις, σύμφωνα με τον Σύλλογο, είναι άμεσες για τις οικογένειες και ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους γονείς.

Όπως επισημαίνεται, πολλοί αδυνατούν να καλύψουν τις ώρες πριν από την έναρξη και μετά τη λήξη του υποχρεωτικού σχολικού προγράμματος. Ως αποτέλεσμα, όπως καταγγέλλουν, αναγκάζονται είτε να παίρνουν άδειες από την εργασία τους είτε να μειώνουν το ωράριό τους είτε να καταφεύγουν σε ιδιωτικές λύσεις, όπως τα κέντρα μελέτης, με πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Οι γονείς υπογραμμίζουν παράλληλα τις συνέπειες για τα ίδια τα παιδιά, τα οποία, όπως αναφέρουν, στερούνται χρόνο μελέτης, δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικοποίησης μέσα στο σχολικό περιβάλλον.

«Η αιτία είναι οι περικοπές και τα κενά εκπαιδευτικών»

Ο Σύλλογος αποδίδει το πρόβλημα στις περικοπές και στα κενά εκπαιδευτικών, ενώ καταγγέλλει ότι όταν ζητήθηκε ενημέρωση για τον αριθμό των κενών, αυτός χαρακτηρίστηκε «απόρρητος».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι γονείς έχουν ήδη απευθυνθεί τόσο στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας όσο και στο Υπουργείο Παιδείας, χωρίς, όπως υποστηρίζουν, να έχουν λάβει μέχρι σήμερα ουσιαστική απάντηση ή χρονοδιάγραμμα για την πλήρη λειτουργία του προγράμματος.

Η αιχμηρή αναφορά στις επίσημες ιστοσελίδες

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η ανακοίνωση και απέναντι στην εικόνα που, σύμφωνα με τους γονείς, παρουσιάζεται στις επίσημες ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για το αναβαθμισμένο Ολοήμερο.

Ο Σύλλογος αντιπαραβάλλει τις επίσημες αναφορές για ένα Ολοήμερο που στηρίζει την οικογένεια, διευκολύνει τους εργαζόμενους γονείς και παρέχει δημιουργική απασχόληση στα παιδιά με την κατάσταση που, όπως υποστηρίζει, βιώνει το συγκεκριμένο σχολείο.

Μάλιστα, καταλήγει σκωπτικά προτείνοντας στα δύο υπουργεία να προσθέσουν στις σχετικές ενημερώσεις την υποσημείωση:

«Η εικόνα είναι ενδεικτική. Το προϊόν ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο στο σχολείο σας»!

Τι ζητούν οι γονείς

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ζητά την άμεση λειτουργία του Ολοήμερου και του Διευρυμένου Ολοήμερου Προγράμματος, καθώς και της πρωινής ζώνης στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης.

Κεντρικό αίτημα των γονέων είναι να αποκατασταθεί άμεσα η λειτουργία των συγκεκριμένων προγραμμάτων, ώστε τα παιδιά να μπορούν να συμμετέχουν και οι οικογένειες να μην αναγκάζονται να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις εκτός σχολείου.