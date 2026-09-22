Συγχωνεύσεις τμημάτων: Σε οριακό σημείο γονείς και εκπαιδευτικοί – Κινητοποιήσεις και αποχές

Πίνακας περιεχομένων

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν γονείς και εκπαιδευτικοί στη Νέα Σμύρνη, αντιδρώντας στις συγχωνεύσεις σχολικών τμημάτων και ζητώντας την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών, ενώ σύμφωνα με την ΕΛΜΕ Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης και Μοσχάτου μαθητές σε σχολεία της περιοχής έχουν ξεκινήσει αποχή από τα μαθήματα.

Συνεχίζεται με έντονους ρυθμούς η αντιπαράθεση που έχει ξεκινήσει για τις συγχωνεύσεις τμημάτων για την ομαλή λειτουργία των σχολείων λίγες μόλις μέρες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Τα μεγάλα κενά των εκπαιδευτικών που έχουν σημειωθεί έχουν οδηγήσει το Υπουργείο Παιδείας σε συγχωνεύσεις τμημάτων και στην αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις να υπάρχουν τμήματα με 27 μαθητές.

Η κατάσταση έχει φέρει γονείς και εκπαιδευτικούς σε οριακή κατάσταση και ήδη αρκετά σχολεία έχουν ξεκινήσει αποχή από τα μαθήματα. Την ίδια ώρα κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται έχουν μαζική συμμετοχή και στέλνουν δυναμικό μήνυμα στη Διοίκηση.

Μετά την κινητοποίηση της περασμένης Δευτέρας νέα κλιμάκωση αποφασίστηκε για αύριο Τετάρτη στις 8,30 πμ από την ΔΔΕ Δ’ Αθήνας ενάντια στο κλείσιμο και τις συγχωνεύσεις τμημάτων.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση: Η μαζική συμμετοχή απέδειξε ότι η εκπαιδευτική κοινότητα και οι γονείς δεν συμβιβάζονται με τα υπερπλήρη τμήματα, την αναστάτωση στη λειτουργία των σχολείων, την υποβάθμιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών και την ανατροπή των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.

Ο αγώνας αυτός είναι κοινός. Εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές συσπειρωνόμαστε στα σωματεία, στους Συλλόγους και στις Ενώσεις μας και συνεχίζουμε ακόμη πιο αποφασιστικά.

Δεν υποχωρούμε! Δεν αποδεχόμαστε την πολιτική των κλεισιμάτων και των συγχωνεύσεων!

Ταυτόχρονα, έχουμε πληροφορηθεί ότι συνάδελφοι/φισσες καλούνται από τη Διεύθυνση να δηλώσουν σχολεία για τοποθέτηση, με δεδομένο το κλείσιμο των τμημάτων. Καταγγέλλουμε αυτή τη διαδικασία και απαιτούμε από το ΠΥΣΔΕ να σταματήσει άμεσα κάθε διαδικασία τοποθετήσεων που στηρίζεται στις καταργήσεις και συγχωνεύσεις τμημάτων. Δεν αποδεχόμαστε τετελεσμένα! Πρώτα να ανακληθούν οι απαράδεκτες αποφάσεις για τα τμήματα και στη συνέχεια να αντιμετωπιστούν οι όποιες ανάγκες στις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών.

Συνεχίζουμε συλλογικά, από κοινού με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές, με στόχο να δυναμώσει ακόμη περισσότερο η διεκδίκηση για: