Αποσπάσεις ΕΕΠ – ΕΒΠ: Πού τοποθετούνται για το 2026-2027
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Αποσπάσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ 2026-2027: Ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις και οι ανακλήσεις σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Σ.Δ.Ε.Υ. και περιοχές
Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις αποσπάσεις και τις ανακλήσεις αποσπάσεων των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2026-2027.
Οι αποφάσεις αφορούν τοποθετήσεις σε περιοχές μετάθεσης, στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), καθώς και στις Σχολικές Δομές Υποστήριξης Εκπαίδευσης (Σ.Δ.Ε.Υ.) των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
Οι σχετικές αποφάσεις καθορίζουν τόσο τις νέες αποσπάσεις όσο και τις ανακλήσεις αποσπάσεων των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ, στο πλαίσιο της στελέχωσης των υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.
Η απόφαση εδώ
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