Ειδική Αγωγή: Εκτοξεύονται τα προσόντα των υποψηφίων, «παγωμένοι» οι μόνιμοι διορισμοί

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Την έντονη ανησυχία της για τη μεγάλη απόσταση ανάμεσα στην αναβάθμιση των προσόντων των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής Ειδικής Αγωγής και στον περιορισμένο αριθμό μόνιμων διορισμών εκφράζει η Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών Φυσικής Αγωγής (ΠΕΝΑΦΑ), με αφορμή τα στοιχεία των τριών τελευταίων προκηρύξεων του κύριου πίνακα ΠΕ11 ΕΑΕ.

Όπως επισημαίνει, οι υποψήφιοι επενδύουν διαρκώς στην επιστημονική τους κατάρτιση, ωστόσο η Πολιτεία δεν ανταποκρίνεται με αντίστοιχη ενίσχυση της στελέχωσης της Ειδικής Αγωγής.

Σύμφωνα με την ΠΕΝΑΦΑ, οι αιτήσεις στον κύριο πίνακα ΠΕ11 Ειδικής Αγωγής αυξήθηκαν από 939 το 2019 σε 1.657 το 2025, ενώ σχεδόν ένας στους δύο υποψηφίους διαθέτει πλέον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Παράλληλα, καταγράφεται σημαντική αύξηση όσων διαθέτουν δύο μεταπτυχιακά, άριστη γνώση ξένων γλωσσών, πιστοποιήσεις γνώσης Η/Υ, εξειδικευμένα επιμορφωτικά σεμινάρια και πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα.

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Η Ένωση τονίζει ότι τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν τη συνεχή προσπάθεια των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, επενδύοντας χρόνο, κόπο και σημαντικούς οικονομικούς πόρους στην επιμόρφωσή τους.

Ωστόσο, όπως υποστηρίζει η ΠΕΝΑΦΑ, η εικόνα αυτή δεν αποτυπώνεται στους μόνιμους διορισμούς. Όπως αναφέρει, την επταετία 2020-2026 πραγματοποιήθηκαν μόλις 114 μόνιμοι διορισμοί ΠΕ11 στην Ειδική Αγωγή, αριθμός που χαρακτηρίζεται δυσανάλογα μικρός σε σχέση τόσο με την αύξηση των υποψηφίων όσο και με τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η ΠΕΝΑΦΑ καλεί την Πολιτεία να προχωρήσει σε ουσιαστική ενίσχυση των μόνιμων διορισμών ΠΕ11 στην Ειδική Αγωγή, να θεσμοθετήσει την Παράλληλη Στήριξη στη Φυσική Αγωγή, ώστε να διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών στο μάθημα, καθώς και να επανατοποθετήσει εκπαιδευτικούς ΠΕ11 ΕΑΕ στα ΚΕΔΑΣΥ. Όπως επισημαίνει, η επένδυση στην Ειδική Αγωγή αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι στους μαθητές και βασική προϋπόθεση για μια πραγματικά συμπεριληπτική, ισότιμη και ποιοτική δημόσια εκπαίδευση.