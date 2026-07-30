Φοιτητική Εστία Αθηνών: Οικότροφοι καταγγέλλουν απειλές και ζητούν λύσεις για τη μετεγκατάσταση

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Σοβαρές καταγγελίες κατά του ΙΝΕΔΙΒΙΜ διατυπώνει ο Σύλλογος Οικοτρόφων της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών (ΦΕΑ), υποστηρίζοντας ότι αντί να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που σχετίζονται με την προγραμματισμένη ανακαίνιση της εστίας, ασκούνται πιέσεις και διατυπώνονται απειλές προς φοιτητές που διαμένουν στο κτίριο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου δέχθηκε τηλεφωνική επικοινωνία από την πρόεδρο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, κατά την οποία –όπως καταγγέλλεται– διατυπώθηκαν απειλές για διακοπή της σίτισης και άλλων παροχών, εφόσον οι οικότροφοι δεν αποχωρήσουν από την εστία.

Ο Σύλλογος υποστηρίζει ακόμη ότι, παρά τις ανακοινώσεις περί έναρξης των εργασιών ανακαίνισης, δεν έχει διασφαλιστεί η ασφαλής και οργανωμένη μετεγκατάσταση των φοιτητών, ενώ επαναλαμβάνει το πάγιο αίτημά του για ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας με παράλληλη εξασφάλιση κατάλληλης δωρεάν στέγασης για όλους τους οικοτρόφους, χωρίς να θιγούν τα δικαιώματα των σημερινών και των μελλοντικών δικαιούχων.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση από Καταγγελία του Συλλόγου Οικοτρόφων της ΦΕΑ:

Καταγγελία του Συλλόγου Οικότροφων ΦΕΑ

για τηλεφωνικές απειλές του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Ενημερώνουμε όλους τους συναδέλφους πως το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, μέσω της ίδιας της προέδρου του, αντί να λύσει τα προβλήματα μας και να ικανοποιήσει τα αιτήματα μας, έφτασε στο σημείο να απειλήσει τηλεφωνικά φοιτητές για να τους διώξει από τα σπίτια τους. Αίσχος, είναι προκλητικοί και επικίνδυνοι!

Η ίδια η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ κ. Ροκοφύλλου, απείλησε τηλεφωνικά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας πως αν δεν φύγουμε από την εστία μας, θα μας κόψει τη σίτιση, το ρεύμα και θα αλλάξει ακόμα και κλειδαριές στα δωμάτια μας! Συγκεκριμένα στο τηλεφώνημα η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ είπε πως δεν την ενδιαφέρει που θα μείνουμε όταν ξεκινήσει η ανακαίνιση, αν θα είναι καλές οι συνθήκες διαμονής εκεί κλπ.

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Σε συνέχεια του απαράδεκτου επικοινωνιακού παιχνιδιού που έχει στήσει το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, λέγοντας συνεχώς ψέματα πως η ανακαίνιση στη ΦΕΑ έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες, ενώ δεν έχει μπει ούτε ένα συνεργείο και ακόμη δεν έχει εξασφαλιστεί η σωστή μετακίνηση και μετεγκατάσταση των εκατοντάδων φοιτητών που μένουν στο κτήριο, τώρα φτάνουν στο σημείο να απειλούν τηλεφωνικά φοιτητές λες και είναι εκβιαστές!

Μάλιστα κατηγορούν εμάς τους ίδιους πως φταίμε που δεν έχει ξεκινήσει η ανακαίνιση ενώ γνωρίζουν πολύ καλά πως είναι διαχρονικό αίτημα του συλλόγου Οικοτρόφων της ΦΕΑ να γίνει. Οι οικότροφοι της ΦΕΑ ζητάμε το αυτονόητο, να ζούμε σε ένα φυσιολογικό περιβάλλον το 2026, όπου τα δωμάτια μας δεν θα είναι 8 τ.μ, δεν θα σκάμε τα καλοκαίρια και θα κρυώνουμε τον χειμώνα μέσα σε αυτά επειδή δεν λειτουργούν τα συστήματα ψύξης και θέρμανσης, το κτίριο μας θα είναι θωρακισμένο αντισεισμικά και αντιπυρικά. Για αυτό εδώ και χρόνια διεκδικούμε να γίνει ανακαίνιση στην εστία μας και να μεταφερθούμε όλοι μαζί σε κατάλληλο χώρο και όχι σε βάρος άλλων φοιτητών που έχουν ανάγκη την δωρεάν στέγη, δηλαδή να υλοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα μας για:

Να εξασφαλιστεί η διαμονή μας σε κατάλληλο χώρο (πχ ξενοδοχείο ή ιδιωτική εστία), χωρίς δική μας επιβάρυνση, με ευθύνη του κράτους και κοντά στα Πανεπιστήμια όπου σπουδάζουμε.

Να παραμείνουν όλα τα δωμάτια μονόκλινα.

Να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει αρκετός χώρος για νέες εισδοχές φοιτητών για την νέα χρονιά.

Να μην μειωθεί ο αριθμός των δωματίων που παρέχονται που ήδη είναι κάτω από τις ανάγκες.

Να μεταφερθούμε όλοι οι οικότροφοι της ΦΕΑ στον ίδιο χώρο, χωρίς δική μας επιβάρυνση για το κόστος μεταφοράς των προσωπικών μας αντικειμένων.

Να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος από το προσωπικό της εστίας.