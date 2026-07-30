Voucher για φθηνές διακοπές: Ξεκινούν οι αιτήσεις

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Από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου, τα κοινωνικά και οικογενειακά χαρακτηριστικά, αλλά και την περίοδο κατά την οποία θα χρησιμοποιηθεί το voucher.

Στις αρχές Αυγούστου αναμένεται να ξεκινήσουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», το οποίο επιστρέφει με σημαντικές αλλαγές τόσο στα εισοδηματικά κριτήρια όσο και στο ύψος της οικονομικής ενίσχυσης.

Ο νέος κύκλος του προγράμματος προβλέπει αυξημένα όρια εισοδήματος, μεγαλύτερα ποσά επιδότησης για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων, καθώς και περισσότερη ευελιξία στη χρήση της ψηφιακής κάρτας.

Παράλληλα, εξετάζονται ειδικές ρυθμίσεις για άτομα με αναπηρία και πολύτεκνες οικογένειες, ενώ το πρόγραμμα διατηρεί τον στόχο της ενίσχυσης του εσωτερικού τουρισμού, δίνοντας επιπλέον κίνητρα για ταξίδια εκτός της περιόδου αιχμής και προς ηπειρωτικούς και ορεινούς προορισμούς.

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Αυξημένες επιδοτήσεις και νέα εισοδηματικά όρια

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης αναμένεται να κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου, τα κοινωνικά και οικογενειακά χαρακτηριστικά, αλλά και την περίοδο κατά την οποία θα χρησιμοποιηθεί το voucher.

Παράλληλα, εξετάζεται η αύξηση των εισοδηματικών ορίων, προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των δικαιούχων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα υπό εξέταση σενάρια:

το όριο για άγαμους αυξάνεται από 19.000 σε 21.000 ευρώ,

για έγγαμους χωρίς παιδιά από 31.000 σε 33.000 ευρώ,

ενώ για οικογένειες με παιδιά τα εισοδηματικά όρια ενδέχεται να φτάνουν έως και 58.000 ευρώ.

Τα τελικά κριτήρια θα ανακοινωθούν με την επίσημη προκήρυξη του προγράμματος.

Ειδικές προβλέψεις για ΑμεΑ και πολύτεκνες οικογένειες

Για πρώτη φορά προβλέπεται συμμετοχή χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για:

άτομα με αναπηρία 67% και άνω,

οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα με αναπηρία.

Παράλληλα, οι πολύτεκνες οικογένειες αναμένεται να λαμβάνουν επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και μετά.

Κίνητρα για διακοπές εκτός τουριστικής αιχμής

Μεγαλύτερες επιδοτήσεις αναμένεται να λάβουν όσοι επιλέξουν να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους εκτός της θερινής περιόδου, δηλαδή από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο, καθώς και όσοι ταξιδέψουν σε ηπειρωτικούς και ορεινούς προορισμούς.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη εντάσσεται στον σχεδιασμό για την ενίσχυση του χειμερινού τουρισμού και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Μεγαλύτερη διάρκεια και ευελιξία στη χρήση της κάρτας

Η επιδότηση θα χορηγείται μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας, στην οποία θα πιστώνεται το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ισχύς της κάρτας αναμένεται να επεκταθεί στους 18 μήνες, έναντι των 12 μηνών που ίσχυαν στους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι δεν θα είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν ολόκληρο το ποσό σε μία μόνο κράτηση, αλλά θα μπορούν να πραγματοποιούν περισσότερες συναλλαγές μέχρι την εξάντληση της επιδότησης.

Πώς θα γίνουν οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω των πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr, ενώ θα υπάρχει και δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις:

Πρώτη φάση: έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Δεύτερη φάση: από τις αρχές του 2027 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Για τη δεύτερη φάση δεν θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση. Οι πρόσθετοι δικαιούχοι θα προκύψουν από όσους είχαν υποβάλει αίτηση στην πρώτη φάση αλλά δεν είχαν επιλεγεί, δίνοντάς τους μία δεύτερη ευκαιρία να ενταχθούν στο πρόγραμμα