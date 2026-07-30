Ποιά είναι τα πανεπιστήμια με κενές θέσεις σε ποσοστά άνω του 24%

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Οι Πανελλαδικές 2026 άφησαν 9.515 κενές θέσεις στα δημόσια Πανεπιστήμια, με αρκετά ιδρύματα να καταγράφουν υψηλά ποσοστά ακάλυπτων θέσεων, ενώ ορισμένα κάλυψαν το σύνολο των διαθέσιμων εισακτέων.

Πάνω από 9.500 κενές θέσεις στα δημόσια Πανεπιστήμια– Η εικόνα ανά ΑΕΙ

Οι Πανελλαδικές 2026 ανέδειξαν για ακόμη μία χρονιά το ζήτημα των κενών θέσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς χιλιάδες διαθέσιμες θέσεις εισακτέων στα δημόσια Πανεπιστήμια δεν καλύφθηκαν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του sep4u, από τις 59.818 θέσεις που διατέθηκαν για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), καλύφθηκαν οι 50.303, ενώ 9.515 θέσεις παρέμειναν κενές. Η εικόνα αυτή δεν αφορά μόνο ορισμένα περιφερειακά τμήματα, αλλά καταγράφεται σε αρκετά πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά κενών θέσεων

Τα υψηλότερα ποσοστά ακάλυπτων θέσεων εμφανίζονται σε τέσσερα πανεπιστήμια, όπου περισσότερο από το ένα τέταρτο των διαθέσιμων θέσεων δεν καλύφθηκε.

Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Κρήτης καταγράφει 662 κενές θέσεις (27,93%), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 984 κενές θέσεις (27,43%), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1.047 κενές θέσεις (27,19%) και το Πολυτεχνείο Κρήτης 161 κενές θέσεις (24,85%).

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Τα στοιχεία δείχνουν ότι ακόμη και πανεπιστήμια με ισχυρή ακαδημαϊκή παρουσία αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πλήρη κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων.

Τα ΑΕΙ με τις περισσότερες κενές θέσεις

Σε απόλυτους αριθμούς, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καταγράφει τις περισσότερες κενές θέσεις, με 1.047.

Ακολουθούν το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) με 1.029 κενές θέσεις, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με 984, το Πανεπιστήμιο Πατρών με 787 και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με 751.

Στην περίπτωση του ΕΚΠΑ, παρά τον μεγάλο αριθμό κενών θέσεων, το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 18,43%, καθώς πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας με μεγάλο αριθμό διαθέσιμων θέσεων.

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Τα Πανεπιστήμια που κάλυψαν όλες τις θέσεις

Υπάρχουν, ωστόσο, και ιδρύματα που πέτυχαν πλήρη κάλυψη των διαθέσιμων εισακτέων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο κάλυψαν το 100% των θέσεών τους.

Παράλληλα, πολύ χαμηλά ποσοστά κενών θέσεων παρουσιάζουν το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας (0,75%), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (3,41%) και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (3,92%).

Οι παράγοντες πίσω από τις κενές θέσεις

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το φαινόμενο αποδίδεται σε συνδυασμό παραγόντων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ), η απόσταση ορισμένων τμημάτων από τον τόπο κατοικίας των υποψηφίων, το αυξημένο κόστος διαμονής στις φοιτητουπόλεις, η μειωμένη ζήτηση για συγκεκριμένες σχολές και οι επαγγελματικές προοπτικές που συνδέονται με ορισμένα γνωστικά αντικείμενα.

Η συνολική εικόνα των Πανελλαδικών 2026 καταγράφει 59.818 διαθέσιμες θέσεις, 50.303 επιτυχόντες και 9.515 κενές θέσεις, επιβεβαιώνοντας ότι το ζήτημα των ακάλυπτων θέσεων εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις βασικές προκλήσεις για την ανώτατη εκπαίδευση.