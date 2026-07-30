Αλλάζει η ειδική άδεια μητρότητας

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Οι νέες ρυθμίσεις διευρύνουν τον κύκλο των δικαιούχων, καλύπτοντας περισσότερες κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων, ενώ παράλληλα επιλύουν πρακτικά και ερμηνευτικά ζητήματα που είχαν ανακύψει κατά την εφαρμογή του υφιστάμενου πλαισίου.

Οι παρεμβάσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, εργαζόμενες με μερική ή παράλληλη απασχόληση, εποχικά εργαζόμενες, θετές και τεκμαιρόμενες μητέρες, αλλά και γυναίκες που είχαν ασφαλιστεί στο παρελθόν ως μη μισθωτές. Παράλληλα, επικαιροποιείται το νομοθετικό πλαίσιο, χωρίς να αλλάζει η διάρκεια ή η φιλοσοφία της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας.

Διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη διεύρυνση των δικαιούχων της ειδικής άδειας και της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας.

Πλέον, δικαίωμα δεν έχουν μόνο οι φυσικές μητέρες, αλλά και οι θετές μητέρες, καθώς και οι τεκμαιρόμενες μητέρες στις περιπτώσεις απόκτησης παιδιού μέσω παρένθετης μητρότητας. Για τις υιοθεσίες προβλέπεται ότι η ειδική άδεια μπορεί να χορηγείται όταν το παιδί εντάσσεται στην οικογένεια έως και τη συμπλήρωση του όγδοου έτους της ηλικίας του.

Παράλληλα, θεσπίζεται μεταβατική διαδικασία για την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων στις περιπτώσεις ομόφυλων συζύγων, μέχρι να ολοκληρωθεί η προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων του e-ΕΦΚΑ.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για ασφαλισμένες που αποκτούν για πρώτη φορά δικαίωμα στην παροχή, καθώς θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσα σε 60 ημέρες από την έναρξη ισχύος της απόφασης, ακόμη και αν έχουν ήδη επιστρέψει στην εργασία τους.

Οι έξι βασικές παρεμβάσεις

Η υπουργική απόφαση εισάγει έξι βασικές παρεμβάσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα τα οποία είχαν αναδειχθεί κατά την εφαρμογή του προηγούμενου καθεστώτος.

Προστασία για τις θετές μητέρες

Ρυθμίζεται η περίπτωση των μητέρων που είχαν αναλάβει αρχικά τη φροντίδα παιδιού ως ανάδοχες και στη συνέχεια ολοκλήρωσαν τη διαδικασία υιοθεσίας. Η ειδική παροχή θα μπορεί να χορηγείται ακόμη και αν η εργαζόμενη έχει ήδη επιστρέψει στην εργασία της, αναγνωρίζοντας ότι η δικαστική διαδικασία της υιοθεσίας συχνά ολοκληρώνεται αρκετούς μήνες μετά την αναδοχή.

Πλήρης παροχή και για τη μερική απασχόληση

Για τις εργαζόμενες με συμβάσεις μερικής απασχόλησης προβλέπεται ότι, για τον υπολογισμό του μέσου όρου απασχόλησης που απαιτείται για την καταβολή του πλήρους ποσού της ειδικής παροχής, θα συνυπολογίζεται και η πρόσθετη εργασία πέραν του συμβατικού ωραρίου. Έτσι, ο υπολογισμός βασίζεται στον πραγματικό χρόνο εργασίας.

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Η απόφαση επιλύει και το ζήτημα των επιχειρήσεων που καταβάλλουν οι ίδιες τις αποδοχές της εργαζόμενης κατά την άδεια κυοφορίας και λοχείας. Στις περιπτώσεις αυτές, η εργαζόμενη εξακολουθεί να δικαιούται την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, ακόμη και αν δεν έχει λάβει επίδομα κυοφορίας και λοχείας από τον e-ΕΦΚΑ.

Ρύθμιση για την παράλληλη απασχόληση

Για πρώτη φορά προβλέπεται ειδικό πλαίσιο για εργαζόμενες που διατηρούν δεύτερη εργασία. Η ειδική παροχή μπορεί να χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας δεν εργάζονται στο ημερήσιο ωράριο για το οποίο έχουν λάβει την άδεια προστασίας της μητρότητας.

Κάλυψη και των εποχικά εργαζόμενων

Η υπουργική απόφαση προβλέπει ότι η ειδική παροχή θα συνεχίζει να καταβάλλεται ακόμη και όταν εποχικές επιχειρήσεις, όπως πολλές τουριστικές και επισιτιστικές μονάδες, παραμένουν κλειστές για μέρος του έτους, αρκεί να εξακολουθεί να υφίσταται ενεργή εργασιακή σχέση μεταξύ εργαζόμενης και εργοδότη.

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Τέλος στον αποκλεισμό πρώην μη μισθωτών

Καταργείται ακόμη ένας περιορισμός που απέκλειε από την ειδική παροχή εργαζόμενες οι οποίες είχαν ασφαλιστεί στο παρελθόν ως μη μισθωτές. Πλέον, δικαιούχες είναι και μητέρες που εργάζονται σήμερα ως μισθωτές, αλλά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή της λοχείας ήταν ασφαλισμένες ως ελεύθερες επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενες και είχαν λάβει το αντίστοιχο επίδομα με αυτή την ιδιότητα.

Τι αλλάζει στην πράξη

Με τις νέες διατάξεις, το Υπουργείο Εργασίας επιχειρεί να αντιμετωπίσει περιπτώσεις άνισης μεταχείρισης που είχαν διαπιστωθεί κατά την εφαρμογή της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι νέες ρυθμίσεις διευρύνουν τον κύκλο των δικαιούχων, προσαρμόζουν το πλαίσιο στις σύγχρονες μορφές απασχόλησης και καλύπτουν ασφαλιστικά κενά που οδηγούσαν μέχρι σήμερα στον αποκλεισμό εργαζόμενων μητέρων από την ειδική παροχή.

Παράλληλα, αποσαφηνίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας σε περιπτώσεις μερικής ή παράλληλης απασχόλησης, εποχικής εργασίας και αλλαγής ασφαλιστικής ιδιότητας, με στόχο την ευρύτερη πρόσβαση στο μέτρο και την ενίσχυση της προστασίας της μητρότητας στην αγορά εργασίας.

Με πληροφορίες από mononews