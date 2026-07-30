Διορισμοί εκπαιδευτικών: Πότε ξεκινά η υποβολή για δηλώσεις περιοχών – Πότε θα ανακοινωθούν τα ονόματα

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Διορισμοί εκπαιδευτικών: Στην τελική ευθεία η διαδικασία – Πότε αναμένονται οι δηλώσεις περιοχών και τα ονόματα των διοριστέων

Η διαδικασία των διορισμών εκπαιδευτικών εισέρχεται στην τελική της φάση, μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την επίσημη κατανομή των 5.487 κενών οργανικών θέσεων για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, καθώς και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ).

Σύμφωνα με πληροφορίες του iPaidia.gr, το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου αναμένεται να ανοίξει η διαδικασία υποβολής δηλώσεων περιοχών από τους υποψήφιους προς διορισμό εκπαιδευτικούς, ενώ η ανακοίνωση των ονομάτων των διορισμένων εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί έως και τις 18 Αυγούστου.

Δημοσιεύθηκε η κατανομή των 5.487 μόνιμων διορισμών

Το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στη δημοσίευση στο ΦΕΚ Β’ 4591/24-07-2026 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 98464/Ε1, την οποία υπογράφουν η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς.

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Με την ΚΥΑ καθορίζεται, ανά κλάδο, ειδικότητα και μουσική εξειδίκευση, η κατανομή των 5.487 κενών οργανικών θέσεων που θα καλυφθούν με μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, καθώς και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4589/2019.

Η δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ ανοίγει ουσιαστικά τον δρόμο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μόνιμων διορισμών για το σχολικό έτος 2026-2027, καθώς περιλαμβάνει αναλυτικά όλες τις θέσεις που θα καλυφθούν στη Γενική και την Ειδική Αγωγή, στα Μουσικά Σχολεία, αλλά και στο Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό.

Το χρονοδιάγραμμα των επόμενων βημάτων

Μετά τη δημοσίευση της κατανομής των οργανικών θέσεων, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα επόμενα στάδια της διαδικασίας.

Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό, οι υποψήφιοι προς διορισμό εκπαιδευτικοί αναμένεται να κληθούν να υποβάλουν δήλωση περιοχών το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, ενώ η ανακοίνωση των ονομάτων των διορισμένων αναμένεται να γίνει έως και τις 18 Αυγούστου.

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Πώς κατανέμονται οι 5.487 θέσεις

Η συνολική κατανομή των μόνιμων διορισμών έχει ως εξής:

Γενική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: 2.403 θέσεις

Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 910 θέσεις

Μουσικά Σχολεία (ΠΕ79): 92 θέσεις

Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή: 309 θέσεις

Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή: 1.303 θέσεις

Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΕΠ-ΕΒΠ): 470 θέσεις



Οι μεγαλύτερες κατανομές ανά κατηγορία

Στη Γενική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση οι περισσότερες θέσεις αφορούν τους ΠΕ70 Δασκάλους (1.646) και τους ΠΕ60 Νηπιαγωγούς (439), ενώ ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής, Φυσικής Αγωγής, Γαλλικής και Πληροφορικής.

Στη Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι περισσότερες οργανικές θέσεις κατανέμονται στους ΠΕ02 Φιλολόγους (162), στους ΠΕ80 Οικονομίας (137) και στους ΠΕ82 Μηχανολόγους (62), ενώ ακολουθούν οι Θεολόγοι, οι Ηλεκτρολόγοι και οι Βιολόγοι.

Στα Μουσικά Σχολεία προβλέπονται συνολικά 92 διορισμοί, με τις περισσότερες θέσεις να αφορούν το Πιάνο, τα Ευρωπαϊκά Κρουστά, το Βιολοντσέλο, το Λαούτο και το Φλάουτο.

Ειδική Αγωγή και ΕΕΠ-ΕΒΠ

Στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή προβλέπονται 309 διορισμοί, εκ των οποίων οι περισσότερες θέσεις αφορούν τους ΠΕ70/71 Δασκάλους και τους ΠΕ60/61 Νηπιαγωγούς.

Στη Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή κατανέμονται 1.303 θέσεις, με τη μεγαλύτερη κατανομή να αφορά τους Μαθηματικούς, ενώ ακολουθούν οι Φιλόλογοι, οι Φυσικοί, οι Χημικοί, οι Γεωπόνοι και οι εκπαιδευτικοί Οικονομίας.

Για το Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό προβλέπονται 470 διορισμοί, με τις περισσότερες θέσεις να κατανέμονται στους Ψυχολόγους, τους Κοινωνικούς Λειτουργούς, τους Εργοθεραπευτές, τους Θεραπευτές Λόγου και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό.

Η απόφαση προβλέπει ακόμη ότι, εφόσον μετά τον διορισμό των υποψηφίων του κλάδου ΠΕ79.01 παραμείνουν κενές θέσεις, αυτές θα μπορούν να καλυφθούν από εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ16.