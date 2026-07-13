Σοβαρές ελλείψεις στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού: Τι ζητούν οι εκπαιδευτικοί

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Η ΕΛΜΕ Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας ζητά την άμεση ολοκλήρωση των παρατάσεων αποσπάσεων και τη λήψη μέτρων για την κάλυψη των κενών στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού.

Η ΕΛΜΕ Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας απευθύνει έκκληση προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, υποστηρίζοντας ότι η νέα σχολική χρονιά διαμορφώνεται ως μία από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό.

Όπως αναφέρει, απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις τόσο για την ολοκλήρωση των παρατάσεων αποσπάσεων όσο και για την κάλυψη των σημαντικών ελλείψεων προσωπικού.

Στην επιστολή της προς την υπουργό Παιδείας, τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και τη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., η ΕΛΜΕ υποστηρίζει ότι, παρά τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές, τα προβλήματα στελέχωσης εξακολουθούν να παραμένουν έντονα.

Τι επισημαίνει για τις αποσπάσεις

Σύμφωνα με την ΕΛΜΕ Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, η δυνατότητα πενταετούς απόσπασης με επιμίσθιο δεν στάθηκε αρκετή ώστε να προσελκύσει τον απαιτούμενο αριθμό εκπαιδευτικών για τα σχολεία του εξωτερικού.

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Όπως αναφέρει, εξακολουθούν να υπάρχουν πολυάριθμα κενά που δεν καλύφθηκαν κατά τη διαδικασία των αποσπάσεων, ενώ οι σχετικοί πίνακες έχουν σχεδόν εξαντληθεί, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τις δυνατότητες περαιτέρω κάλυψης των αναγκών με αποσπασμένους εκπαιδευτικούς.

Ανησυχία για καθυστερήσεις και ελλείψεις

Η ΕΛΜΕ τονίζει ακόμη ότι παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας παράτασης των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών που έχουν ήδη υποβάλει σχετικό αίτημα.

Κατά την ίδια, η εκκρεμότητα αυτή δημιουργεί ανασφάλεια στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και προκαλεί έντονη ανησυχία στη σχολική κοινότητα ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι σε ορισμένες ειδικότητες δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί στους πίνακες, γεγονός που, όπως αναφέρει, θέτει σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Ειδική αναφορά γίνεται στις ελλείψεις που αναμένονται σε Μαθηματικούς, Φιλολόγους και Καθηγητές Γερμανικών.

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Η ΕΛΜΕ Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας καλεί το Υπουργείο να ολοκληρώσει άμεσα τις διαδικασίες παράτασης των αποσπάσεων για όσους εκπαιδευτικούς αναμένουν ακόμη σχετική απόφαση, ώστε να αρθεί η αβεβαιότητα και να προχωρήσει ομαλά η προετοιμασία της νέας σχολικής χρονιάς.

Παράλληλα, ζητά να εξεταστεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση κάθε διαθέσιμο μέτρο που θα μπορούσε να συμβάλει στην επαρκή στελέχωση των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού και στην κάλυψη των υφιστάμενων κενών.

«Χρόνιο πρόβλημα που επιδεινώνεται»

Στην επιστολή της, η ΕΛΜΕ υπογραμμίζει ότι έχει καταθέσει επανειλημμένα συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης.

Όπως επισημαίνει, πρόκειται για ένα χρόνιο ζήτημα που όχι μόνο δεν έχει επιλυθεί, αλλά επιδεινώνεται κάθε χρόνο, απειλώντας πλέον, σύμφωνα με την ίδια, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Η ΕΛΜΕ εκφράζει την άποψη ότι απαιτείται άμεση ανταπόκριση από το Υπουργείο, ώστε οι σχολικές μονάδες να ξεκινήσουν τη νέα σχολική χρονιά με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις και οι μαθητές να έχουν πρόσβαση σε απρόσκοπτη εκπαίδευση.