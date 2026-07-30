Αναπληρωτές: Νέες καταγγελίες για καθυστερήσεις και αποκλεισμούς από το επίδομα ανεργίας

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Η ΕΛΜΕ Πειραιά επαναφέρει στο προσκήνιο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάθε καλοκαίρι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, καταγγέλλοντας ότι χιλιάδες συμβασιούχοι παραμένουν χωρίς εργασία και αντιμέτωποι με σοβαρές οικονομικές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Στην ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι, παρά τις περσινές επισημάνσεις, η κατάσταση όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια στην πρόσβαση στο επίδομα ανεργίας, καθυστερήσεις στις διαδικασίες της ΔΥΠΑ και προβλήματα με την εφαρμογή του συστήματος των προπληρωμένων καρτών.

Παράλληλα, η ΕΛΜΕ Πειραιά ασκεί έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την απασχόληση των αναπληρωτών, κάνοντας λόγο για διαρκή εργασιακή ανασφάλεια, χαμηλές αποδοχές και εμπόδια στην επιβίωση των συμβασιούχων εκπαιδευτικών. Ζητά την απλοποίηση και την καθολική πρόσβαση στο επίδομα ανεργίας, την κατάργηση της προπληρωμένης κάρτας, τη σύναψη κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας που θα διασφαλίζει 12μηνη σύμβαση έως τον διορισμό, καθώς και μαζικούς μόνιμους διορισμούς όλων των αναπληρωτών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από ΕΛΜΕ Πειραιά:

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Οι συνάδελφοι συμβασιούχοι αναπληρωτές, για άλλο ένα καλοκαίρι, άνεργοι και με άδειες τσέπες

Η ΕΛΜΕ Πειραιά από πέρσι το καλοκαίρι έχει βγάλει αναλυτική ανακοίνωση για το αίσχος που βιώνουν οι συνάδελφοι αναπληρωτές (βλέπε: ΕΛΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ – Επιβεβαιώνονται οι ανησυχίες μας για τις άθλιες μεθοδεύσεις της κυβέρνησης! Συμβασιούχοι αναπληρωτές άνεργοι και με άδειες τσέπες μέσα στο κατακαλόκαιρο!).

Τη στιγμή που οι συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί αγωνιούν για το πώς θα τη βγάλουν το καλοκαίρι και για το πού και πότε πρέπει να ετοιμάσουν τις βαλίτσες τους για τη νέα σχολική χρονιά (αν δουλέψουν), τους περιμένει και φέτος ο ίδιος γολγοθάς: απαγόρευση στην πρόσβαση στο επίδομα ανεργίας για πολλούς από αυτούς (αύξηση των απαιτούμενων ενσήμων από 125 σε 175), συμπλήρωση βιογραφικών, με κατεβατά προσόντων και δεξιοτήτων στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ (με σκοπό να περάσουν από συνέντευξη για δουλειά σε οποιοδήποτε κλάδο), με κάποιες αιτήσεις να μην έχουν εγκριθεί ακόμα (μέχρι και αιτήσεις που έγιναν 1/7!)… και βεβαίως ούτε λόγος για το αν έχουν πάει οι προπληρωμένες κάρτες στους συναδέλφους που δεν έχουν ήδη κάρτα… και άγνωστο πότε θα δουν το επίδομα και πόσο θα είναι (με πρόσβαση σε μετρητά στο 50% του επιδόματος, αφού το υπόλοιπο θα το διαχειριστούν μέσα από την προπληρωμένη κάρτα και σε συγκεκριμένες αγορές… λες και το νοίκι, για το οποίο δε φτάνει ούτε καν ολόκληρο το επίδομα, δεν το πληρώνουμε με χρήματα αλλά σε είδος!).

Ξέρουμε την απάντηση για όλα αυτά, όπως και πέρσι: η κυβέρνηση θα λέει ότι πρέπει να βάλουμε πλάτη για τους ‘’εθνικούς στόχους’’ (βλέπε: για να θησαυρίζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι), η ΔΥΠΑ θα κατηγορεί τις εταιρείες courrier, οι εταιρείες courier τις τράπεζες και οι τράπεζες τη ΔΥΠΑ…!

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Φτάνει πια με την κοροϊδία!

Δε μας αξίζουν η φτώχεια, η ανέχεια, η ανασφάλεια και η ανεργία, από τη μία, και η εντατικοποίηση με μισθούς που τελειώνουν μόλις μπούνε στους λογαριασμούς, από την άλλη. Δε μας αξίζει η ζωή-λάστιχο, τα χίλια δυο εμπόδια, για να πάρουμε ένα επίδομα ανεργίας, να μην μπορούμε να προγραμματίσουμε πώς θα πληρώσουμε το ενοίκιο του σπιτιού μας, γιατί δε θα πάρουμε ολόκληρο το επίδομα στο λογαριασμό και πώς θα ζήσουμε με τα υπόλοιπα.

Είναι προκλητικό να πανηγυρίζουν για τα πλεονάσματα δεκάδων δις ευρώ, για τα ρεκόρ στα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων, να ψηφίζουν προϋπολογισμούς δεκάδων δις ευρώ για πολεμικούς εξοπλισμούς, να “χορεύουν” εκατομμύρια στα ‘’πάρτι’’, όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ, που κάνουν με τους φίλους τους και την ίδια στιγμή να “πετάνε” εκτός ταμείου ανεργίας χιλιάδες νέους συμβασιούχους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν συμπληρώσει τα αυξημένα απαιτούμενα όρια σε ένσημα και μήνες προϋπηρεσίας και τους υπόλοιπους να τους έχουν απλήρωτους ή όταν πληρώνονται να παίρνουν ψίχουλα.

Η ανάγκη σήμερα είναι η μόνιμη και σταθερή δουλειά, με αξιοπρεπείς μισθούς. Όχι τα ψίχουλα του ταμείου ανεργίας και οι προπληρωμένες κάρτες.

Όλοι οι αναπληρωτές οργανωνόμαστε στην ΕΛΜΕ μας! Επικοινωνούμε με το ΔΣ για οποιοδήποτε πρόβλημα! Διεκδικούμε όλα αυτά που έχουμε ανάγκη!

Απαιτούμε:

Να δίνεται ολόκληρο το ποσό του επιδόματος ανεργίας σε όλους τους συμβασιούχους εκπαιδευτικούς με απλοποίηση των διαδικασιών, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Να καταργηθεί το αίσχος της προπληρωμένης κάρτας.

Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που κατοχυρώνει 12μηνη σύμβαση για τους συμβασιούχους εκπαιδευτικούς μέχρι το διορισμό.

Μαζικούς μόνιμους διορισμούς όλων των συμβασιούχων εκπαιδευτικών.