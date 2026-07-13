Σχολεία: Αντιδράσεις για τις αποσπάσεις – Τι καταγγέλλουν εκπαιδευτικοί

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Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Κ. Σωτηρίου» καταγγέλλει απορρίψεις αποσπάσεων και υπερβολικές συμπληρώσεις ωραρίου

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών και συμπληρώσεις ωραρίου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ανατολικής Αττικής βρίσκονται στο επίκεντρο των καταγγελιών του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Κ. Σωτηρίου», ο οποίος κάνει λόγο για αποφάσεις που επιβαρύνουν τους εκπαιδευτικούς και δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων.

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, πραγματοποίησε, μαζί με τους Συλλόγους «Δελμούζος» και «Σωκράτης», παράσταση διαμαρτυρίας στο ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Αττικής, παρουσία εκπαιδευτικών των οποίων οι αιτήσεις απόσπασης δεν έγιναν δεκτές.

Τι υποστηρίζει για τις αποσπάσεις

Σύμφωνα με τον Σύλλογο «Κ. Σωτηρίου», η απόσπαση αποτελεί κατοχυρωμένο δικαίωμα των εκπαιδευτικών και θα πρέπει να πραγματοποιείται με διαφάνεια, αντικειμενικότητα και δημόσια μοριοδότηση.

Υποστηρίζει ακόμη ότι η απόρριψη αιτήσεων, ενώ υπάρχουν λειτουργικά κενά στις σχολικές μονάδες που έχουν δηλώσει οι ενδιαφερόμενοι, είναι αδικαιολόγητη και επιβαρύνει τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Όπως αναφέρει, η συγκεκριμένη πρακτική είναι πρωτοφανής για τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής.

Οι θέσεις που διατύπωσε στο ΠΥΣΠΕ

Ο Σύλλογος αναφέρει ότι το ΠΥΣΠΕ αιτιολόγησε ορισμένες απορρίψεις με το σκεπτικό ότι κάποιες αιτήσεις δεν ανέφεραν συγκεκριμένο λόγο απόσπασης, ενώ επικαλέστηκε και την ανάγκη να μη μείνουν σχολεία χωρίς προσωπικό.

Από την πλευρά του, ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι μέχρι την προηγούμενη χρονιά εξετάζονταν όλες οι αιτήσεις όταν υπήρχαν λειτουργικά κενά, ανεξάρτητα από το αν περιείχαν αναλυτική αιτιολόγηση. Επισημαίνει επίσης ότι υπάρχουν προσωπικοί, οικογενειακοί και υπηρεσιακοί λόγοι που δεν είναι πάντοτε δυνατό να αποτυπωθούν αναλυτικά σε μία αίτηση.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί της Ειδικής Αγωγής έχουν κατοχυρωμένο δικαίωμα στην απόσπαση, ότι τα λειτουργικά κενά δεν μεταβάλλονται μέσω της διαδικασίας των αποσπάσεων και ότι η κάλυψή τους αποτελεί ευθύνη του Υπουργείου μέσω διορισμών και προσλήψεων αναπληρωτών.

Αίτημα για επανεξέταση των αποφάσεων

Ο Σύλλογος ζητά να εξεταστούν εκ νέου όλες οι αιτήσεις θεραπείας που θα υποβάλουν οι εκπαιδευτικοί των οποίων οι αποσπάσεις δεν εγκρίθηκαν, εφόσον υπάρχουν λειτουργικά κενά, καθώς και να γίνουν δεκτές αιτήσεις που βασίζονται σε προσωπικούς ή υπηρεσιακούς λόγους.

Όπως αναφέρει, το ΠΥΣΠΕ αναγνώρισε ότι υπάρχουν προσωπικοί και υπηρεσιακοί λόγοι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, ενώ ο προεδρεύων δεσμεύτηκε ότι θα μεταφέρει τις θέσεις των Συλλόγων στον Διευθυντή Εκπαίδευσης. Παράλληλα, τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου αποδέχθηκαν ότι οι αιτήσεις θεραπείας που θα υποβληθούν πρέπει να εξεταστούν εκ νέου.

Καταγγελίες για τις συμπληρώσεις ωραρίου

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο Σύλλογος στις συμπληρώσεις ωραρίου εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, κάνοντας λόγο για υπερβολικές μετακινήσεις.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρει περίπτωση εκπαιδευτικού μουσικής που υπηρετεί στον Τύμβο Μαραθώνα και κλήθηκε να συμπληρώσει το ωράριό της στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου, γεγονός που συνεπάγεται, σύμφωνα με τον Σύλλογο, μετακίνηση περίπου 132 χιλιομέτρων τις ημέρες παρουσίας της στο δεύτερο σχολείο. Ο Σύλλογος χαρακτηρίζει αντίστοιχες τοποθετήσεις απαράδεκτες και ζητά να λαμβάνονται υπόψη και οι ανάγκες των ολοήμερων σχολείων, ώστε οι συμπληρώσεις να πραγματοποιούνται σε όμορες σχολικές μονάδες.

Κάλεσμα προς τους εκπαιδευτικούς

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Κ. Σωτηρίου» καλεί τους εκπαιδευτικούς που δεν ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά τους να υποβάλουν άμεσα αίτηση θεραπείας, επικαλούμενοι σοβαρούς προσωπικούς, οικογενειακούς ή οικονομικούς λόγους, και να έρθουν σε επικοινωνία με τον Σύλλογό τους για τον συντονισμό των επόμενων ενεργειών.

Παράλληλα, απευθύνει κάλεσμα στη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) να αναδείξει, όπως αναφέρει, τα ζητήματα που καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί σύλλογοι της Ανατολικής Αττικής.