Καύσιμα: Τι θα ισχύσει με την επιδότηση – Τι προβλέπει η απόφαση

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Η κυβέρνηση παρατείνει και για τον Αύγουστο του 2026 την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, διατηρώντας την ενίσχυση στα 8 λεπτά ανά λίτρο προ ΦΠΑ, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις επιπτώσεις από τις αυξημένες διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης παρατείνεται και για τον Αύγουστο του 2026, καθώς από την 1η έως και τις 31 Αυγούστου παραμένει σε ισχύ το μέτρο στήριξης που εφαρμόζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών των καυσίμων.

Η σχετική απόφαση, που υπογράφουν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, προβλέπει τη διατήρηση της επιδότησης στα ίδια επίπεδα, με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων που προκαλεί η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου στο κόστος μετακινήσεων και μεταφορών.

Πώς διαμορφώνεται η ενίσχυση

Για ολόκληρο τον Αύγουστο η κρατική επιδότηση παραμένει στα 8 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο, προ ΦΠΑ.

Με την προσθήκη του ΦΠΑ, η ενίσχυση διαμορφώνεται στα 10 λεπτά ανά λίτρο, ενώ μαζί με την έκπτωση των 5 λεπτών ανά λίτρο που χρηματοδοτείται από τα διυλιστήρια και ισχύει έως το τέλος Αυγούστου, το συνολικό όφελος φτάνει τα 15 λεπτά ανά λίτρο.

Γιατί παρατείνεται το μέτρο

Στην υπουργική απόφαση επισημαίνεται ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι που οδήγησαν στην εφαρμογή του μέτρου, καθώς οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Καύσιμα: Τι εξετάζεται για τα μέτρα

Όπως αναφέρεται, η εξέλιξη αυτή συνεχίζει να επιβαρύνει τόσο το κόστος των μετακινήσεων όσο και το μεταφορικό κόστος, με άμεσες συνέπειες στην οικονομική δραστηριότητα.

Κόστος και εικόνα της αγοράς

Το δημοσιονομικό κόστος της παράτασης του μέτρου υπολογίζεται σε 29 εκατ. ευρώ, με τη σχετική δαπάνη να καλύπτεται από τις υπό κατανομή πιστώσεις των Γενικών Κρατικών Δαπανών του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης έχει διαμορφωθεί στα 2,049 ευρώ ανά λίτρο, έναντι 1,648 ευρώ ανά λίτρο την 1η Ιουλίου 2026.

Πού καταγράφονται οι υψηλότερες τιμές

Οι μεγαλύτερες τιμές του πετρελαίου κίνησης εξακολουθούν να εντοπίζονται κυρίως στις νησιωτικές περιοχές.

Ειδικότερα, στις Κυκλάδες η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 2,238 ευρώ ανά λίτρο, στα Δωδεκάνησα στα 2,136 ευρώ, στην Κέρκυρα ξεπερνά τα 2,1 ευρώ, ενώ στη Λευκάδα φτάνει τα 2,120 ευρώ ανά λίτρο.

Αυξημένες τιμές καταγράφονται, ωστόσο, και στην ηπειρωτική χώρα, καθώς στην Ευρυτανία η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης έχει ανέλθει στα 2,119 ευρώ ανά λίτρο, γεγονός που δείχνει ότι οι ανατιμήσεις δεν περιορίζονται πλέον μόνο στις τουριστικές και νησιωτικές περιοχές.