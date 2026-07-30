Προσλήψεις αναπληρωτών: «Κλειδώνουν» οι κρίσιμες ημερομηνίες – Πότε αναμένεται η πρώτη και η δεύτερη φάση

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Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία για τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, με τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό να τοποθετεί την υποβολή των δηλώσεων περιοχών στο διάστημα από τις 19 έως και τις 25 Αυγούστου.

Οι αναπληρωτές και οι αναπληρώτριες αναμένεται να βρίσκονται στις σχολικές μονάδες μέσα στο πρώτο πενθήμερο του Σεπτεμβρίου, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Δηλώσεις περιοχών από 19 έως 25 Αυγούστου

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μόνιμων διορισμών, αναμένεται να ακολουθήσει η πρόσκληση προς τους υποψήφιους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για την υποβολή δηλώσεων προτίμησης περιοχών.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του iPaidia.gr, η σχετική διαδικασία αναμένεται να πραγματοποιηθεί περίπου από τις 19 έως και τις 25 Αυγούστου, ώστε να ακολουθήσει η πρώτη φάση προσλήψεων και η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες.

Έως τις 4 Σεπτεμβρίου η πρώτη φάση προσλήψεων

Όπως προέκυψε από την ενημέρωση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ κατά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, στόχος είναι κατά την πρώτη φάση να καλυφθεί περίπου το 80% των αναγκών σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Η πρώτη φάση των προσλήψεων αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 4 Σεπτεμβρίου, ενώ οι αναπληρωτές εκτιμάται ότι θα βρίσκονται στα σχολεία κατά το πρώτο πενθήμερο του μήνα.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου ή στις αρχές Οκτωβρίου η δεύτερη φάση

Μετά την πρώτη μεγάλη φάση προσλήψεων θα ακολουθήσει δεύτερος γύρος για την κάλυψη των κενών που θα εξακολουθούν να υπάρχουν στις σχολικές μονάδες.

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Σύμφωνα με την ενημέρωση προς την ΟΛΜΕ, η δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών αναμένεται να πραγματοποιηθεί είτε στα τέλη Σεπτεμβρίου είτε στις αρχές Οκτωβρίου.

Χωρίς συγκεκριμένη δέσμευση για τον αριθμό των προσλήψεων

Παρά το χρονοδιάγραμμα που παρουσιάστηκε, δεν δόθηκε συγκεκριμένη δέσμευση για τον συνολικό αριθμό των πιστώσεων που θα διατεθούν για τις προσλήψεις αναπληρωτών κατά τη νέα σχολική χρονιά.

Η ΟΛΜΕ εκφράζει έντονη ανησυχία για την απουσία σαφούς αριθμού προσλήψεων, επισημαίνοντας ότι υπάρχει κίνδυνος η σχολική χρονιά να αρχίσει με σημαντικά κενά και χαμένες διδακτικές ώρες.

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ακόμη ότι οι διαθέσιμες πιστώσεις θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των σχολείων, ώστε το αναγκαίο εκπαιδευτικό προσωπικό να βρίσκεται στις θέσεις του από την πρώτη ημέρα λειτουργίας τους.