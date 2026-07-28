Διορισμοί εκπαιδευτικών – Ειδική Αγωγή: «Χιλιάδες πάγιες ανάγκες παραμένουν ακάλυπτες»

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Την ανάγκη για ένα συνολικό και πολυετές σχέδιο μόνιμης στελέχωσης όλων των εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών δομών θέτει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΠΟΣΕΕΠΕΑ), με επιστολή της προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Με αφορμή την ανακοίνωση των 470 μόνιμων διορισμών μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ για το 2026, η Ομοσπονδία αναγνωρίζει ότι πρόκειται για θετική εξέλιξη, υπογραμμίζει όμως ότι ο αριθμός των θέσεων παραμένει σαφώς κατώτερος των πραγματικών αναγκών της δημόσιας εκπαίδευσης.

Στην επιστολή της, η ΠΟΣΕΕΠΕΑ επισημαίνει ότι η κατανομή των διορισμών δεν πρέπει να βασίζεται μόνο στις αποχωρήσεις προσωπικού ή στις διαθέσιμες δημοσιονομικές προβλέψεις. Αντίθετα, ζητά να λαμβάνονται υπόψη το σύνολο των οργανικών και λειτουργικών κενών, οι χιλιάδες προσλήψεις αναπληρωτών που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο, καθώς και οι ανάγκες κάθε κλάδου, δομής και περιοχής.

«Θετική εξέλιξη, αλλά σαφώς ανεπαρκής»

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ χαιρετίζει τους μόνιμους διορισμούς και συγχαίρει τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ που πρόκειται να διοριστούν, σημειώνοντας ότι για εργαζομένους οι οποίοι επί χρόνια υπηρετούν ως αναπληρωτές, με συνεχείς μετακινήσεις και εργασιακή αβεβαιότητα, η μονιμοποίηση αποτελεί σημαντικό βήμα σταθερότητας και αναγνώρισης της προσφοράς τους.

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Παράλληλα, όμως, ξεκαθαρίζει ότι οι 470 θέσεις δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες που έχουν συσσωρευτεί στη Γενική και την Ειδική Εκπαίδευση. Όπως αναφέρει, η διαρκής πρόσληψη χιλιάδων αναπληρωτών και η ύπαρξη μεγάλου αριθμού ακάλυπτων οργανικών και λειτουργικών κενών αποδεικνύουν ότι πρόκειται για ανάγκες πάγιες και διαρκείς.

Η υποστελέχωση, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, επηρεάζει όλους τους κλάδους και όλες τις δομές, διακόπτει τη συνέχεια των παρεμβάσεων, επιβαρύνει το ήδη υπηρετούν προσωπικό και στερεί από τους μαθητές την έγκαιρη, σταθερή και διεπιστημονική υποστήριξη που δικαιούνται.

Ο ρόλος όλων των ειδικοτήτων του ΕΕΠ-ΕΒΠ

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον πολύπλευρο και αλληλοσυμπληρούμενο χαρακτήρα του έργου που προσφέρουν τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ μέσα στις εκπαιδευτικές δομές.

Οι ψυχολόγοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι λογοθεραπευτές, οι εργοθεραπευτές, οι φυσικοθεραπευτές, οι σχολικοί νοσηλευτές, οι επαγγελματικοί σύμβουλοι, το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και οι υπόλοιπες προβλεπόμενες ειδικότητες συμβάλλουν, από το δικό τους επιστημονικό και επαγγελματικό πεδίο, στην ψυχική υγεία, την επικοινωνία, την κινητικότητα, την αυτονομία, την αυτοεξυπηρέτηση, την αγωγή υγείας, την παιδική προστασία, την κοινωνική ένταξη και τη μετάβαση των μαθητών στην ενήλικη ζωή.

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Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ τονίζει ότι καμία ειδικότητα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως επικουρική ούτε να παραλείπεται από τον σχεδιασμό της στελέχωσης.

Με ποια κριτήρια πρέπει να γίνονται οι διορισμοί

Η Ομοσπονδία ζητά η κατανομή των μόνιμων διορισμών να διαμορφώνεται με βάση το σύνολο των οργανικών και λειτουργικών κενών, την έκταση των ετήσιων προσλήψεων αναπληρωτών και τις πραγματικές ανάγκες ανά κλάδο, δομή και γεωγραφική περιοχή.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι πρέπει να θεσμοθετηθούν σαφή ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια στελέχωσης. Τα κριτήρια αυτά, όπως αναφέρει, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον αριθμό και το προφίλ των μαθητών, τον τύπο και τη βαθμίδα της εκπαιδευτικής δομής, τις ανάγκες υποστήριξης και το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση, σύμφωνα με την ΠΟΣΕΕΠΕΑ, δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο σε προγράμματα, πλατφόρμες ή διοικητικές αλλαγές χωρίς επαρκές και μόνιμο ανθρώπινο δυναμικό. Απαιτεί σταθερές διεπιστημονικές ομάδες, συνέχεια στις παρεμβάσεις, πρόληψη, έγκαιρη υποστήριξη και συστηματική συνεργασία με μαθητές, οικογένειες και εκπαιδευτικούς.

Πολυετές σχέδιο μαζικών μόνιμων διορισμών

Κεντρικό αίτημα της Ομοσπονδίας αποτελεί η άμεση κατάρτιση πολυετούς σχεδίου μαζικών μόνιμων διορισμών για όλους τους κλάδους του ΕΕΠ και του ΕΒΠ, έως ότου καλυφθούν οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες της εκπαίδευσης.

Παράλληλα, ζητά τη σύσταση και άμεση κάλυψη νέων οργανικών θέσεων στην Ειδική, τη Γενική, την Προσχολική και την Επαγγελματική Εκπαίδευση, στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, στα ΚΕΔΑΣΥ, στα ΣΔΕΥ και στις ΕΔΥ, καθώς και σε κάθε εκπαιδευτική δομή όπου υπάρχουν τεκμηριωμένες ανάγκες, συμπεριλαμβανομένου του πεδίου της πρώιμης παρέμβασης.

Πλήρης στελέχωση ΚΕΔΑΣΥ, ΣΔΕΥ και ΕΔΥ

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ ζητά την πλήρη και ουσιαστική διεπιστημονική στελέχωση των ΚΕΔΑΣΥ με όλες τις αναγκαίες ειδικότητες ΕΕΠ, όχι ως περιστασιακά ή επικουρικά καλούμενα μέλη, αλλά ως σταθερό τμήμα της καθημερινής λειτουργίας τους.

Παράλληλα, θεωρεί απαραίτητη την ενίσχυση των ΚΕΔΑΣΥ με κατάλληλους χώρους, γραμματειακή υποστήριξη, σύγχρονο εξοπλισμό και επιστημονικά και αξιολογικά εργαλεία.

Αντίστοιχα, ζητά τη δημιουργία οργανικών θέσεων όλων των ειδικοτήτων ΕΕΠ-ΕΒΠ στα ΣΔΕΥ, στις ΕΔΥ και στις μονάδες Γενικής Εκπαίδευσης, ώστε να συγκροτηθούν σταθερά δίκτυα πρόληψης, αγωγής υγείας, παιδικής προστασίας, έγκαιρης παρέμβασης και υποστήριξης της συμπερίληψης.

Δημοσιοποίηση όλων των πραγματικών κενών

Ένα ακόμη βασικό αίτημα αφορά την πλήρη και αναλυτική δημοσιοποίηση όλων των οργανικών και λειτουργικών κενών, αλλά και των διαθέσιμων πιστώσεων.

Η Ομοσπονδία ζητά τα στοιχεία να παρουσιάζονται ανά κλάδο, δομή, περιοχή και τύπο σχολικής μονάδας, χωρίς, όπως αναφέρει, τεχνητή συμπίεση ή απόκρυψη των αναγκών και με σαφή αιτιολόγηση κάθε μεταβολής.

Παράλληλα, διεκδικεί την πλήρη στελέχωση όλων των σχολικών μονάδων και των υποστηρικτικών δομών πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, με έγκαιρες προσλήψεις αναπληρωτών για όσα κενά δεν έχουν καλυφθεί μέσω μόνιμων διορισμών.

Ίσα δικαιώματα για αναπληρωτές και μόνιμους

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ ζητά ακόμη την πλήρη εξίσωση των εργασιακών, ασφαλιστικών και υπηρεσιακών δικαιωμάτων των αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ με εκείνα των μόνιμων συναδέλφων τους.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις άδειες, στην προστασία μητρότητας και πατρότητας, στις αναρρωτικές άδειες, στην επιμόρφωση και στην υπηρεσιακή στήριξη.

Παράλληλα, διεκδικεί την καταβολή οδοιπορικών εξόδων σε όλα τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ που μετακινούνται υποχρεωτικά για την άσκηση των καθηκόντων τους σε περισσότερες σχολικές μονάδες, σε ΣΔΕΥ, ΕΔΥ, ΚΕΔΑΣΥ ή σε απομακρυσμένες περιοχές ευθύνης.

Επιμόρφωση και θεσμική προστασία του έργου τους

Στα αιτήματα περιλαμβάνεται και η συστηματική, δωρεάν και θεσμικά κατοχυρωμένη επιμόρφωση όλων των κλάδων ΕΕΠ και ΕΒΠ, με βάση τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και τις πραγματικές ανάγκες της σχολικής κοινότητας.

Η Ομοσπονδία ζητά επίσης τη θεσμική προστασία και την έμπρακτη αναγνώριση του επιστημονικού, παιδαγωγικού, θεραπευτικού, νοσηλευτικού, συμβουλευτικού και υποστηρικτικού έργου όλων των κλάδων.

Ξεκαθαρίζει ότι καμία αλλαγή στα καθηκοντολόγια, στο ωράριο, στις οργανικές θέσεις ή στον τρόπο λειτουργίας των δομών δεν πρέπει να οδηγεί σε εντατικοποίηση, ανάθεση αλλότριων καθηκόντων ή διεύρυνση αρμοδιοτήτων χωρίς αντίστοιχη στελέχωση. Παράλληλα, ζητά οι σχετικές αλλαγές να προκύπτουν μέσα από θεσμικό διάλογο με την ΠΟΣΕΕΠΕΑ και τους εργαζομένους.

Αντίθεση στην αναθεώρηση των άρθρων 16 και 103

Στην επιστολή της, η ΠΟΣΕΕΠΕΑ δηλώνει επίσης την αντίθεσή της στην αναθεώρηση των άρθρων 16 και 103 του Συντάγματος.

Όπως επισημαίνει, συνεχίζει να διεκδικεί ένα δημόσιο, δωρεάν, ασφαλές και πραγματικά συμπεριληπτικό σχολείο, με μόνιμες και επαρκώς στελεχωμένες διεπιστημονικές ομάδες, ώστε κανένας μαθητής να μη στερείται την αναγκαία εκπαιδευτική, ψυχοκοινωνική, θεραπευτική, νοσηλευτική ή υποστηρικτική παρέμβαση.

«Οι 470 διορισμοί πρέπει να αποτελέσουν αφετηρία»

Κλείνοντας, η Ομοσπονδία ξεκαθαρίζει ότι οι 470 μόνιμοι διορισμοί δεν μπορούν να αποτελέσουν το τέλος της προσπάθειας, αλλά πρέπει να λειτουργήσουν ως αφετηρία για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μόνιμης στελέχωσης όλων των κλάδων ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Παράλληλα, δηλώνει διαθέσιμη για άμεση συνάντηση και θεσμικό διάλογο με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, με αντικείμενο την καταγραφή των πραγματικών αναγκών, τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων και τον σχεδιασμό των επόμενων μόνιμων διορισμών.