Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου εξασφάλισε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας παραρτήματος στην Αθήνα

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Το campus του EUC-Athens, το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσής του, αναπτύσσεται σε έκταση 50 στρεμμάτων στην Παλλήνη Αττικής.

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας πανεπιστημιακού παραρτήματος στην Αθήνα εξασφάλισε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η αδειοδότηση και ίδρυση του EUC–Athens επιβεβαιώνει τη μακροχρόνια δέσμευση του Πανεπιστημίου για ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού υψηλού επιπέδου, στην επιστημονική πρόοδο και στην ενίσχυση της γνώσης και της καινοτομίας.

Η διαχρονική σχέση του Πανεπιστημίου με την Ελλάδα αποτυπώνεται και στην παρουσία χιλιάδων Ελλήνων φοιτητών και αποφοίτων, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πανεπιστημιακής του κοινότητας.

Το νέο παράρτημα θα αξιοποιήσει τη μακρόχρονη εμπειρία, την τεχνογνωσία και τα πρότυπα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και τις βέλτιστες ακαδημαϊκές πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί μέσα από την επιτυχημένη λειτουργία του EUC–Frankfurt στη Γερμανία, το οποίο λειτουργεί από το 2022.

Με την επέκτασή του στην Αθήνα, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου καθίσταται το μοναδικό κυπριακό πανεπιστήμιο με δύο διεθνή πανεπιστημιακά παραρτήματα εκτός της χώρας, στην Ευρώπη.

Campus στην Παλλήνη και τέσσερις σχολές

Το campus του EUC–Athens, το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσής του, αναπτύσσεται σε έκταση 50 στρεμμάτων στην Παλλήνη Αττικής.

Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του περιλαμβάνουν αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας, ερευνητικά εργαστήρια υψηλής τεχνολογίας, κέντρα προσομοίωσης και κλινικής εκπαίδευσης, χώρους άθλησης, καθώς και προηγμένες ψηφιακές και τεχνολογικές υποδομές.

Με την έναρξη της λειτουργίας του, το EUC-Athens θα λειτουργεί με τέσσερις Σχολές:

Ιατρική Σχολή

Σχολή Επιστημών Ζωής και Υγείας

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ψηφιακών Τεχνολογιών

Νομική Σχολή

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει περισσότερους από 12.600 φοιτητές από 80 χώρες. Παράλληλα, αποτελεί μέλος της Galileo Global Education, του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού οργανισμού πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ο οποίος αριθμεί 70 ιδρύματα και περισσότερους από 300.000 φοιτητές και φοιτήτριες σε 18 χώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ή επικοινωνήστε τηλεφωνικώς +357 22 713000 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected].