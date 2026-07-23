Διορισμοί εκπαιδευτικών: Έντονος προβληματισμός για την Ειδική Αγωγή – Χιλιάδες μαθητές παραμένουν χωρίς στήριξη

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Ο ΣΑΤΕΑ υποστηρίζει ότι οι μόλις 125 θέσεις Νηπιαγωγών και 164 θέσεις Δασκάλων στην Ειδική Αγωγή δεν επαρκούν για να καλύψουν τα υφιστάμενα κενά, υπενθυμίζοντας ότι εκατοντάδες Δημοτικά Σχολεία και χιλιάδες Νηπιαγωγεία εξακολουθούν να λειτουργούν χωρίς Τμήματα Ένταξης.

Παράλληλα, αναδεικνύει το ζήτημα της άνισης μεταχείρισης των αποφοίτων των Παιδαγωγικών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής (ΠΕ61 και ΠΕ71), οι οποίοι, όπως σημειώνει, έχουν ως μοναδική διέξοδο διορισμού τις δομές Ειδικής Αγωγής, σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς της Γενικής Εκπαίδευσης που συμμετέχουν και στις δύο διαδικασίες.

Με την ανακοίνωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ζητά την αύξηση των μόνιμων διορισμών, τη δημιουργία νέων οργανικών θέσεων και την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου με το Υπουργείο Παιδείας ενόψει του σχεδιασμού των επόμενων προσλήψεων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΑΤΕΑ:

Με αφορμή την ανακοίνωση της κατανομής των μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2026-2027, θα θέλαμε να εκφράσουμε τον έντονο προβληματισμό μας σχετικά με τη στελέχωση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.Σύμφωνα με την κατανομή που ανακοινώθηκε, προβλέπονται μόλις 125 θέσεις Νηπιαγωγών και 164 θέσεις Δασκάλων στην Ειδική Αγωγή. Ο αριθμός αυτός δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη ίδρυση χιλιάδων νέων Τμημάτων Ένταξης και την παραμονή εκατοντάδων Δημοτικών Σχολείων και χιλιάδων Νηπιαγωγείων χωρίς τη συγκεκριμένη δομή.

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Υπενθυμίζουμε ότι με προηγούμενη παρέμβασή μας είχαμε επισημάνει πως εξακολουθούν να λειτουργούν χωρίς Τμήμα Ένταξης περίπου 953 Δημοτικά Σχολεία και 2.338 Νηπιαγωγεία, γεγονός που στερεί από χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες την απαραίτητη εκπαιδευτική υποστήριξη και καθιστά αναγκαία τόσο την ίδρυση νέων δομών όσο και την πρόβλεψη των αντίστοιχων οργανικών θέσεων.

Παράλληλα, οι ανακοινωθείσες θέσεις δεν αφορούν αποκλειστικά τους αποφοίτους των Παιδαγωγικών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής (ΠΕ61 και ΠΕ71), αλλά αποτελούν κοινές θέσεις για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ60/70 και ΠΕ61/71. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί ΠΕ60 και ΠΕ70 διαθέτουν ταυτόχρονα τη δυνατότητα συμμετοχής στους διορισμούς και στη Γενική Εκπαίδευση, σε αντίθεση με τους αποφοίτους ΠΕ61 και ΠΕ71, οι οποίοι μπορούν να διοριστούν αποκλειστικά στις δομές Ειδικής Αγωγής.

Η κατάσταση αυτή διαιωνίζει μια θεσμική ανισότητα που έχουμε επανειλημμένα αναδείξει. Οι απόφοιτοι των Παιδαγωγικών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής εξακολουθούν να διεκδικούν έναν εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό θέσεων, ενώ παράλληλα ανταγωνίζονται υποψηφίους που διαθέτουν και δεύτερη δυνατότητα διορισμού στη Γενική Εκπαίδευση. Το αποτέλεσμα είναι να παραμένουν για πολλά χρόνια ως αναπληρωτές, μακριά από τον τόπο συμφερόντων τους, χωρίς ουσιαστική προοπτική μόνιμου διορισμού.

Η πραγματικότητα αυτή έρχεται σε αντίθεση με τον διακηρυγμένο στόχο της Πολιτείας για ενίσχυση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Δεν είναι δυνατόν να ιδρύονται νέες δομές Ειδικής Αγωγής χωρίς τον αντίστοιχο σχεδιασμό για τη μόνιμη στελέχωσή τους από εξειδικευμένο προσωπικό.

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Για τον λόγο αυτό ζητούμε:

την αύξηση του αριθμού των μόνιμων διορισμών στην Ειδική Αγωγή κατά την επόμενη φάση διορισμών, ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων,

την άμεση πρόβλεψη νέων οργανικών θέσεων για τα Τμήματα Ένταξης ,τα Ειδικά σχολεία και την πρόβλεψη ίδρυσης οργανικών θέσεων για θέσεις παράλληλης στήριξης σε κάθε σχολείο.,

την εφαρμογή ενός δικαιότερου συστήματος υπηρεσιακών μεταβολών και διορισμών, σύμφωνα με τις προτάσεις που σας έχουμε ήδη καταθέσει, ώστε να αποκατασταθεί η άνιση μεταχείριση εις βάρος των αποφοίτων ΠΕ61 και ΠΕ71,

την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου με τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής πριν από τον σχεδιασμό των επόμενων διορισμών.

Η επένδυση στην Ειδική Αγωγή δεν μπορεί να εξαντλείται στην ίδρυση νέων δομών. Προϋποθέτει τη μόνιμη στελέχωσή τους με επαρκές και κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό, ώστε όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες να απολαμβάνουν ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες και υψηλής ποιότητας εκπαιδευτική υποστήριξη. Ελπίζουμε ότι οι επόμενοι μόνιμοι διορισμοί θα αποτελέσουν ευκαιρία ουσιαστικής ενίσχυσης της Ειδικής Αγωγής και αποκατάστασης των διαχρονικών αδικιών που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι των Παιδαγωγικών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής.

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