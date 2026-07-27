Ειδική Αγωγή: Τι απαντά το Υπουργείο στα αιτήματα των αναπληρωτών – Τι αλλάζει σε Παράλληλη Στήριξη, Τμήματα Ένταξης και διορισμούς

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Συνάντηση με την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας πραγματοποίησε ο Σύλλογος Αναπληρωτών Καθηγητών Ειδικής Αγωγής (Σ.Α.Κ.Ε.Α.), θέτοντας στο επίκεντρο μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Ειδικής Αγωγής και τη στήριξη των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, κατά τη διάρκεια της συνάντησης κατατέθηκαν προτάσεις για την ενίσχυση των δομών, την έγκαιρη στελέχωση των σχολείων, τα δικαιώματα των αναπληρωτών, αλλά και τη βελτίωση του πλαισίου υποστήριξης των μαθητών, ενώ από την πλευρά του Υπουργείου παρουσιάστηκαν οι σχεδιασμοί που βρίσκονται σε εξέλιξη για την Ειδική Αγωγή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αναπληρωτών Καθηγητών Ειδικής Αγωγής (Σ.Α.Κ.Ε.Α.) συναντήθηκε στις 16 Ιουλίου με τον Ειδικό Σύμβουλο του Υπουργείου Παιδείας Απόστολο Παπακωνσταντίνου και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Ιωάννη Μπουσδούνη, με αντικείμενο τα σημαντικότερα ζητήματα της Ειδικής Αγωγής. Σύμφωνα με τον Σύλλογο, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις διαρθρωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται για την αναβάθμιση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των μαθητών.

Τα ζητήματα που έθεσε ο Σ.Α.Κ.Ε.Α.

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, στη συνάντηση τέθηκαν ζητήματα όπως η πλήρης κάλυψη των οργανικών και λειτουργικών αναγκών της Ειδικής Αγωγής, η έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων από την πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, η ενίσχυση των Τμημάτων Ένταξης και η ίδρυση νέων δομών, η αναβάθμιση της συνδιδασκαλίας, η ενίσχυση των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., η εξίσωση των δικαιωμάτων αναπληρωτών και μόνιμων εκπαιδευτικών, καθώς και η καλύτερη υποστήριξη των μαθητών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

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Νέο καθηκοντολόγιο και επιμόρφωση

Σύμφωνα με την ενημέρωση που, όπως αναφέρει ο Σ.Α.Κ.Ε.Α., παρείχε το Υπουργείο, το νέο καθηκοντολόγιο της Ειδικής Αγωγής έχει ολοκληρώσει το στάδιο της επεξεργασίας και βρίσκεται πλέον στην πολιτική ηγεσία. Η εφαρμογή του προβλέπεται να γίνει σταδιακά, αρχικά στις Ε.Δ.Υ. και στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., στη συνέχεια στην Παράλληλη Στήριξη και στα Τμήματα Ένταξης και ακολούθως στις υπόλοιπες δομές της Ειδικής Αγωγής. Παράλληλα, σχεδιάζεται ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης για την εφαρμογή της συνδιδασκαλίας.

Παράλληλη Στήριξη και νέες δομές

Ο Σύλλογος αναφέρει ότι από την πλευρά του Υπουργείου επισημάνθηκε πως δεν τίθεται ζήτημα κατάργησης της Παράλληλης Στήριξης, η οποία, μαζί με τα Τμήματα Ένταξης, αποτελεί βασικό πυλώνα της Ειδικής Αγωγής. Ο Σ.Α.Κ.Ε.Α. κατέθεσε πρόταση για τη θεσμοθέτηση μόνιμων εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης, ενώ επανέφερε το αίτημα για ίδρυση περισσότερων ειδικών σχολικών μονάδων και περαιτέρω ενίσχυση των Τμημάτων Ένταξης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Υπουργείο ενημέρωσε ότι η ίδρυση νέων Τμημάτων Ένταξης θα συνεχιστεί και την επόμενη σχολική χρονιά.

ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Ηλεκτρονικός Φάκελος Μαθητή

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η δημιουργία του Ηλεκτρονικού Φακέλου Μαθητή, με τον Σ.Α.Κ.Ε.Α. να αναφέρει ότι οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Παράλληλα, έγινε ενημέρωση για την ενίσχυση των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. μέσω χρηματοδότησης για νέο τεχνολογικό εξοπλισμό, με στόχο την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων αξιολόγησης.

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί

Ο Σ.Α.Κ.Ε.Α. επανέφερε το πάγιο αίτημά του για εξίσωση των δικαιωμάτων αναπληρωτών και μόνιμων εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από την πλευρά του Υπουργείου επισημάνθηκε ότι στρατηγικός στόχος παραμένει η ενίσχυση των μόνιμων διορισμών, ώστε οι αναπληρωτές να καλύπτουν πραγματικά έκτακτες και όχι πάγιες ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος.