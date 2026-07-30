Μετά τα μελτέμια έρχεται ζέστη – Οι πρώτες ενδείξεις για καύσωνα

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Μετά τα ισχυρά μελτέμια που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες, οι μετεωρολογικές ενδείξεις δείχνουν σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, με πιθανότητα εκδήλωσης καύσωνα στις αρχές Αυγούστου.

Καιρός: Μετά τα ισχυρά μελτέμια έρχεται άνοδος της θερμοκρασίας – Πιθανός καύσωνας στις αρχές Αυγούστου

Ο καιρός παραμένει ιδιαίτερα απαιτητικός τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι που φτάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ εξακολουθούν να επηρεάζουν πολλές περιοχές της χώρας, διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές ενδείξεις, το σκηνικό αναμένεται να αλλάξει μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς μετά την εξασθένηση των μελτεμιών προβλέπεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, με πιθανότητα εμφάνισης συνθηκών καύσωνα στις αρχές Αυγούστου.

Συνεχίζονται τα ισχυρά μελτέμια

Οι πολύ ισχυροί άνεμοι αναμένεται να διατηρηθούν και την Παρασκευή, με τα μελτέμια να συνεχίζουν να ενισχύουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Η σταδιακή αποκλιμάκωση του φαινομένου τοποθετείται από το Σάββατο, όταν οι άνεμοι αναμένεται να εξασθενήσουν.

Ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία

Μετά την υποχώρηση των ισχυρών ανέμων, οι μετεωρολογικές ενδείξεις συγκλίνουν σε σταδιακή άνοδο του υδραργύρου.

Ειδικότερα, για το διάστημα 6 έως 8 Αυγούστου δεν αποκλείεται να επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να προσεγγίζουν ή και να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Οι πρώτες ενδείξεις για τον καύσωνα

Προς το παρόν, οι διαθέσιμες μετεωρολογικές προβλέψεις δεν δείχνουν την εκδήλωση ακραίων θερμοκρασιών.

Παρόλα αυτά, οι ενδείξεις παραπέμπουν σε ένα νέο θερμό κύμα στις αρχές Αυγούστου, μετά την ολοκλήρωση της περιόδου με τα έντονα μελτέμια που χαρακτηρίζουν τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου.