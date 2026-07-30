Σχολεία: Οι μεγάλες αλλαγές που σχεδιάζει το Υπουργείο Παιδείας για το 2026-2027

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Το Υπουργείο Παιδείας θέτει σε εφαρμογή ένα νέο πακέτο παρεμβάσεων για τη σχολική χρονιά 2026-2027, με έμφαση στο Πολλαπλό Βιβλίο, το Ψηφιακό Φροντιστήριο, την Τεχνητή Νοημοσύνη και την ενίσχυση του ρόλου του ΙΕΠ.

Σχολεία: Το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για τη νέα σχολική χρονιά – Οι παρεμβάσεις που δρομολογούνται

Η νέα σχολική χρονιά 2026-2027 βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο προωθεί μια σειρά παρεμβάσεων με στόχο την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλες τις βαθμίδες.

Οι βασικοί άξονες του σχεδίου παρουσιάστηκαν κατά τη συνάντηση της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, με τη νέα διοίκηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), με κοινό στόχο την ενίσχυση ενός σύγχρονου, ποιοτικού και συμπεριληπτικού δημόσιου σχολείου.

Οι βασικές προτεραιότητες για το 2026-2027

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η προετοιμασία για την εφαρμογή του Πολλαπλού Βιβλίου, καθώς και η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας μέσω της οποίας θα υποβάλλονται προτάσεις και παρατηρήσεις για τα νέα σχολικά βιβλία.

Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη νέου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και ο εμπλουτισμός της Τράπεζας Θεμάτων, με στόχο τη συνεχή επικαιροποίηση του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

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Ψηφιακό Φροντιστήριο και Τεχνητή Νοημοσύνη

Στο νέο σχέδιο περιλαμβάνεται ακόμη η επέκταση του Ψηφιακού Φροντιστηρίου και στην Α΄ και Β΄ Λυκείου, διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής υπηρεσίας.

Παράλληλα, προβλέπεται η αξιοποίηση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης (EduAI) στο Ψηφιακό Φροντιστήριο, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής.

Έμφαση στη στήριξη των εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, βασικός στόχος των παρεμβάσεων είναι η αναβάθμιση της ποιότητας της διδασκαλίας μέσα από την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, την επιστημονική τεκμηρίωση και τη διαρκή υποστήριξη των εκπαιδευτικών.

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Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στην εισαγωγική επιμόρφωση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, ώστε να ενισχυθεί η εκπαιδευτική διαδικασία ήδη από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Ενίσχυση του ρόλου του ΙΕΠ

Στις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου περιλαμβάνεται και η περαιτέρω ενίσχυση του θεσμικού και επιστημονικού ρόλου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στη συνολική στρατηγική για τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου σχολείου, με έμφαση στην καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής εκπαίδευσης.

Στόχος, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, είναι η δημιουργία ενός σχολείου που θα στηρίζει τους εκπαιδευτικούς και θα προσφέρει στους μαθητές περισσότερες γνώσεις, δεξιότητες και ευκαιρίες μέσα από ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον.