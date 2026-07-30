Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Ποιοί κερδίζουν έως 120 ευρώ τον μήνα στη σύνταξη

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Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι που δηλώνουν νόμιμα την απασχόλησή τους και καταβάλλουν εισφορές μπορούν, μετά τη διακοπή της εργασίας τους, να λάβουν μόνιμη προσαύξηση στη σύνταξή τους, ενώ ήδη περισσότεροι από 10.000 έχουν δει αυξήσεις στις αποδοχές τους.

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Ποιοι δικαιούνται προσαύξηση στη σύνταξη και πότε καταβάλλεται

Σύμφωνα με Τα Νέα, οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι που έχουν δηλώσει την απασχόλησή τους και καταβάλλουν κανονικά τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές μπορούν να εξασφαλίσουν μόνιμη προσαύξηση στη σύνταξή τους μετά τη διακοπή της εργασίας τους.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, δικαίωμα προσαύξησης έχουν 163.600 εργαζόμενοι συνταξιούχοι από τους συνολικά περίπου 300.000 που έχουν δηλώσει απασχόληση, ενώ η μέση αύξηση μπορεί να φτάσει έως και τα 120 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με τον χρόνο εργασίας και τις εισφορές που έχουν καταβληθεί.

Πότε χορηγείται η αύξηση

Η προσαύξηση δεν καταβάλλεται όσο ο συνταξιούχος εξακολουθεί να εργάζεται.

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Η διαδικασία ενεργοποιείται μετά την οριστική διακοπή της απασχόλησης, όταν ο ασφαλισμένος υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον e-ΕΦΚΑ και πραγματοποιηθεί ο επανυπολογισμός της κύριας και της επικουρικής σύνταξης.

Με το καθεστώς που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2024, οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι δεν υφίστανται περικοπή της σύνταξής τους, με εξαίρεση όσους είναι κάτω των 62 ετών και εργάζονται στο Δημόσιο. Αντί της περικοπής, καταβάλλεται ειδικός πόρος υπέρ του ΕΦΚΑ ή αυξημένη ασφαλιστική εισφορά, ανάλογα με τη μορφή της απασχόλησης.

Πόσοι έχουν ήδη λάβει προσαύξηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, 10.278 συνταξιούχοι λαμβάνουν ήδη αυξημένη σύνταξη μετά τη διακοπή της εργασίας τους, ενώ ακόμη 3.827 αιτήσεις βρίσκονται σε διαδικασία επεξεργασίας.

Παράλληλα, οι δηλωμένοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι ανέρχονται σε 298.600 άτομα, εκ των οποίων 91.500 είναι μισθωτοί, 72.100 ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι και 135.000 αγρότες.

Ωστόσο, οι συνταξιούχοι αγρότες δεν καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές για την αγροτική τους δραστηριότητα και, κατά συνέπεια, δεν αποκτούν δικαίωμα προσαύξησης της σύνταξης, εκτός αν ασκούν παράλληλα εξωαγροτική δραστηριότητα.

Πώς υπολογίζεται το μόνιμο όφελος

Η προσαύξηση υπολογίζεται με συντελεστή αναπλήρωσης 0,77% για κάθε έτος απασχόλησης, επί των ασφαλιστέων αποδοχών ή, στην περίπτωση των αυτοαπασχολούμενων, επί του πλασματικού μισθού που προκύπτει από τις εισφορές τους.

Έτσι, όσο μεγαλύτερος είναι ο μισθός και όσο περισσότερα χρόνια συνεχίζεται η εργασία μετά τη συνταξιοδότηση, τόσο υψηλότερη μπορεί να είναι η μόνιμη αύξηση στη σύνταξη.

Ενδεικτικά, εργαζόμενος με αποδοχές 1.150 ευρώ μπορεί να λάβει περίπου 9 ευρώ προσαύξηση για ένα έτος εργασίας και περίπου 53 ευρώ για έξι έτη, ενώ με αποδοχές 2.300 ευρώ η προσαύξηση φτάνει περίπου τα 89 ευρώ για πέντε χρόνια και τα 106 ευρώ για έξι χρόνια εργασίας. Αντίστοιχα, αυτοαπασχολούμενοι με υψηλές ασφαλιστικές εισφορές μπορούν να εξασφαλίσουν ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις.

Υποχρεωτική η δήλωση της απασχόλησης

Οι συνταξιούχοι που εργάζονται ή πρόκειται να ξεκινήσουν εργασία υποχρεούνται να δηλώσουν την απασχόλησή τους μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet και τον ΑΜΚΑ τους.

Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί έως την τελευταία ημέρα του μήνα κατά τον οποίο αρχίζει η εργασία ή υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης, εφόσον ο ασφαλισμένος συνεχίζει να εργάζεται.

Η μη δήλωση της απασχόλησης συνεπάγεται σημαντικές κυρώσεις, καθώς σε περίπτωση εντοπισμού αδήλωτης εργασίας επιβάλλεται αναδρομικό πρόστιμο ίσο με 12 κύριες και επικουρικές συντάξεις, το οποίο εισπράττεται μέσω παρακράτησης από τις συντάξεις.

Επιστροφή ποσών για όσους υπερέβησαν το όριο

Ο e-ΕΦΚΑ διαθέτει επίσης ηλεκτρονική υπηρεσία για την επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως από εργαζόμενους συνταξιούχους οι οποίοι υπερέβησαν το ετήσιο ανώτατο όριο του ειδικού πόρου.

Για το 2024 το ανώτατο όριο είχε οριστεί στα 5.114,04 ευρώ, ενώ για το 2025 στα 5.236,80 ευρώ. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους δικαιούχους που έχουν υπερβεί το ετήσιο πλαφόν.