«Νταντάδες της γειτονιάς»: Πόσες οικογένειες βρήκαν λύση για τη φύλαξη παιδιών – Τι αλλάζει με τα voucher των βρεφονηπιακών

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«Νταντάδες της γειτονιάς»: Αυξάνεται η συμμετοχή στο πρόγραμμα – Τι ισχύει για βρεφονηπιακούς σταθμούς και voucher

Το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς» συνεχίζει να καταγράφει αυξημένη συμμετοχή, καθώς μέσα σε μόλις δυόμισι μήνες έχουν ήδη υπογραφεί 2.000 συμφωνητικά, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Όπως ανέφερε, στο πρόγραμμα συμμετέχουν περίπου 4.000 μητέρες και περισσότερες από 2.300 νταντάδες, με στόχο τη στήριξη των οικογενειών και τη διευκόλυνση των γονέων στην καθημερινότητά τους.

Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Έως τις 5 Αυγούστου οι αιτήσεις

Η υπουργός υπενθύμισε ότι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρώνεται στις 5 Αυγούστου.

Παράλληλα, επισήμανε ότι για πρώτη φορά οι πολύτεκνες οικογένειες απαλλάσσονται πλήρως από τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση voucher.

Σύμφωνα με τη Δόμνα Μιχαηλίδου, μέσα από τα προγράμματα του υπουργείου, που αφορούν ιδιωτικούς, δημοτικούς και δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς, αναμένεται να στηριχθούν τουλάχιστον 170.000 παιδιά.

Η τοποθέτηση για την ελληνική οικογένεια

Η υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με παλαιότερη ομιλία της για την ελληνική οικογένεια.

Όπως διευκρίνισε, οι τοποθετήσεις της δεν αφορούσαν την απόρριψη της παραδοσιακής οικογένειας, αλλά την ανάγκη να αναγνωρίζονται όλες οι μορφές οικογενειακής ζωής.

«Στήριξη σε κάθε μορφή οικογένειας»

Η Δόμνα Μιχαηλίδου δήλωσε ότι προέρχεται από πυρηνική οικογένεια και επέλεξε να δημιουργήσει και η ίδια μια πυρηνική οικογένεια, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της γι’ αυτήν.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ως υπουργός εκπροσωπεί και στηρίζει όλες τις οικογένειες, επισημαίνοντας πως δεν υπάρχει μία μόνο τυπολογία ελληνικής οικογένειας.

Όπως ανέφερε, υπάρχουν πολύτεκνες, μονογονεϊκές, ανάδοχες οικογένειες, καθώς και οικογένειες που έχουν περάσει από διαζύγιο, τονίζοντας ότι στόχος του υπουργείου είναι η κάλυψη των αναγκών κάθε ελληνικής οικογένειας.