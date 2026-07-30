Σχολεία: Καταγγελία για ΝΕΑ περικοπή τμημάτων σε Γυμνάσια

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Η ΕΛΜΕ Ζακύνθου συνδέει την απόφαση με την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, υποστηρίζοντας ότι οδηγεί σε περιορισμό των αναγκών για προσλήψεις αναπληρωτών και αγνοεί τις αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολείων.

Την έντονη αντίδρασή της στην περικοπή τμημάτων σε τέσσερα Γυμνάσια της Ζακύνθου εκφράζει η ΕΛΜΕ Ζακύνθου, καταγγέλλοντας ότι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) του νησιού συνεχίζει την πρακτική των συγχωνεύσεων και της μείωσης τμημάτων, με αποτέλεσμα –όπως υποστηρίζει– να αυξάνεται ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη και να υποβαθμίζονται οι συνθήκες διδασκαλίας.

Παράλληλα, η ΕΛΜΕ Ζακύνθου υπογραμμίζει ότι η περικοπή τμημάτων επηρεάζει τόσο την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσο και την ασφάλεια των μαθητών, ιδιαίτερα σε μια σεισμογενή περιοχή και σε σχολικές μονάδες που, όπως αναφέρει, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό καλεί εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές σε κινητοποίηση την Παρασκευή 31 Ιουλίου, στις 12:00, έξω από τη ΔΔΕ Ζακύνθου, διεκδικώντας την ακύρωση των περικοπών, μικρότερα τμήματα και πλήρη κάλυψη των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από ΕΛΜΕ Ζακύνθου:

«Καταγγελία για την περικοπή τμημάτων σε Γυμνάσια από τη ΔΔΕ Ζακύνθου – Κινητοποίηση την Παρασκευή 31/7 στις 12 το μεσημέρι στη ΔΔΕ»

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Ζακύνθου καταγγέλλει την περικοπή τμημάτων σε Γυμνάσια του νησιού από τη ΔΔΕ Ζακύνθου.

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Πιο συγκεκριμένα, η ΔΔΕ συνεχίζοντας την περσινή αντιεκπαιδευτική πρακτικής της των περικοπών τμημάτων περιέκοψε για το σχολικό έτος 2026-27 τμήματα σε 4 γυμνάσια, προφασιζόμενη ότι ο αριθμός των μαθητών είναι τέτοιος που δε δικαιολογεί τη συγκρότηση τμήματος. Η επιλογή αυτή της ΔΔΕ στηρίζεται στο νομοθετικό «οπλοστάσιο» του ΥΠΑΙΘΑ που επιτρέπει λειτουργία τμήματος ακόμη και με 27 μαθητές! Σημειωτέον ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι διαγνώσεις μαθητών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες (ΔΕΠΥ, Παράλληλη Στήριξη κλπ) γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την εκπαιδευτική διαδικασία, μια και οι μαθητές αυτοί σε αρκετές περιπτώσεις δεν στηρίζονται σε όλα τα μαθήματα από τον ειδικό εκπαιδευτικό, σύμφωνα άλλωστε και με τις διαγνώσεις του ΚΕΔΑΣΥ.

Την ώρα που:

· έχει αποδειχτεί ότι οι ψυχοκοινωνικές και μορφωτικές ανάγκες των μαθητών απαιτούν μείωση του αριθμού ανά τμήμα ενδεχομένως ακόμα και κάτω από τους 20, όπως είναι η πάγια θέση της ΟΛΜΕ και της ΕΛΜΕ Ζακύνθου,

· το νησί μας συγκαταλέγεται σε έναν από τους πλέον σεισμογενείς νομούς της χώρας,

· τα μαθήματα γίνονται σε αίθουσες-κλουβιά και τα σχολεία έχουν μετατραπεί σε «προκατουπόλεις» εις δόξαν της κυβέρνησης και των διαφόρων παρατρεχάμενών της σε τοπικό επίπεδο,

η ΔΔΕ Ζακύνθου επιλέγει να περικόψει τμήματα και να παστώσει τους μαθητές αδιαφορώντας για την ασφάλειά τους και τα μορφωτικά τους δικαιώματα!

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Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία. Με την περικοπή 4 τμημάτων, η ΔΔΕ Ζακύνθου μειώνει τεχνηέντως τις προσλήψεις αναπληρωτών κατά 6, τουλάχιστον. Ευθυγραμμίζεται δηλαδή πλήρως με τις επιταγές του ΥΠΑΙΘΑ και της παρούσας και των προηγουμένων κυβερνήσεων που αντιμετωπίζουν την εκπαίδευση, όπως και όλες τις κοινωνικές ανάγκες (Υγεία, πρόληψη, πρόνοια κλπ) ως κόστος.

Ενώ η ΔΔΕ Ζακύνθου σε ευθυγράμμιση με τις επιταγές του ΥΠΑΙΘΑ και της κυβέρνησης κόβει από παντού, οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα που τροφοδοτούν σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα τον κρατικό προϋπολογισμό (μια και οι κοινωνικοί κηφήνες δηλ. τραπεζίτες, εφοπλιστές, μεγαλοξενοδόχοι, βιομήχανοι πληρώνουν μόλις το 5% των φόρων) διαπιστώνουν ότι:

· Το πολλαπλό βιβλίο κόστισε επιπλέον 2 εκατομμύρια ευρώ στους φορολογούμενους σε σχέση με το κόστος των βιβλίων που τυπώνονταν από το κράτος, προφανώς για να τα τσεπώσουν οι εκδοτικοί οίκοι

· δισεκατομμύρια δίνονται σε άσχετους με την άμυνα της χώρας πολεμικούς εξοπλισμούς, προς ικανοποίηση των φονικών ΝΑΤΟϊκών σχεδιασμών και για να προστατεύουν τις μεσαιωνικού χαρακτήρα μοναρχίες του Περσικού Κόλπου και τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις των μονοπωλίων

· οι μεγαλοξενοδόχοι του νησιού επιδοτούνται αδρά και φοροαπαλλάσσονται

· οι εφοπλιστές έχουν συνταγματικά κατοχυρωμένες φοροαπαλλαγές

· οι τραπεζίτες απολαμβάνουν αναβαλλόμενο φόρο

Φτάνει πια! Οι μορφωτικές ανάγκες των μαθητών μας δεν είναι κόστος! Καλούμε τους συναδέλφους, τους γονείς και τους μαθητές σε κινητοποίηση την Παρασκευή 31/7 στις 12 το μεσημέρι στη ΔΔΕ Ζακύνθου

Απαιτούμε εδώ και τώρα:

· Συγκρότηση τμημάτων με βάση τις σύγχρονες παιδαγωγικές ανάγκες: 20 μαθητές ανά τμήμα Γυμνασίου και Γενικής Παιδείας στο Λύκειο – 15 στις κατευθύνσεις – 10 στα εργαστήρια των ΕΠΑΛ

· Καμία περικοπή τμήματος

· Πλήρη κάλυψη όλων των μαθητών που διεγνωσμένα έχουν ανάγκη με τους ειδικούς εκπαιδευτικούς.