Δωρεάν κλιματιστικά: Voucher σε 100 ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά από τον Δήμο Αθηναίων

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Ο Δήμος Αθηναίων διένειμε vouchers σε 100 ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά για τη δωρεάν προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών υψηλής ενεργειακής απόδοσης, στο πλαίσιο δράσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Η δράση για τα δωρεάν κλιματιστικά σε ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά προχωρά στον Δήμο Αθηναίων, καθώς παραδόθηκαν vouchers σε 100 οικογένειες για την προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Τα ειδικά κουπόνια διανεμήθηκαν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, με στόχο τη στήριξη των πολιτών που αντιμετωπίζουν ενεργειακή φτώχεια και την καλύτερη προστασία τους από τις ακραίες θερμοκρασίες.

Τι περιλαμβάνει το voucher

Με την παραλαβή του ειδικού κουπονιού, κάθε δικαιούχος μπορεί να απευθυνθεί σε συνεργαζόμενο κατάστημα για να προγραμματιστεί η υλοποίηση της παροχής.

Η δράση καλύπτει χωρίς οικονομική επιβάρυνση τη δωρεάν προμήθεια, τη μεταφορά και την εγκατάσταση του νέου κλιματιστικού στην κατοικία του ωφελούμενου από πιστοποιημένο τεχνικό.

Οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανέφερε ότι μέσω της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας 100 οικογένειες αποκτούν πρόσβαση σε μια παροχή που βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσής τους, προσφέροντας μεγαλύτερη προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες και χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση.

Όπως σημείωσε, η δράση αποτελεί μέρος της πολιτικής του Δήμου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, επισημαίνοντας ότι μέσω του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας έχουν ήδη υποστηριχθεί με διαφορετικούς τρόπους περισσότερα από 1.000 νοικοκυριά της Αθήνας.

Οι παρεμβάσεις για την ενεργειακή φτώχεια

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, η στήριξη των νοικοκυριών έχει υλοποιηθεί μέσα από απαλλαγές από δημοτικά τέλη, τη χορήγηση της Κάρτας Ενεργειακής Ωφέλειας και την παροχή δωρεάν ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι η αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου εργαλείου ώστε η πράσινη μετάβαση να έχει ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα και να στηρίζει όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Πώς υλοποιείται η πρωτοβουλία

Η δράση υλοποιείται μέσω της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Αθηναίων και της ΔΑΕΜ, με την υποστήριξη του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας (ΓΑΕΦ).

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ASCEND, το οποίο υποστηρίζει δράσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κατοικιών.