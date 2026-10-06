Αυξάνονται τα λουκέτα στα σχολεία: Πού κλείνουν κι άλλες σχολικές μονάδες

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Στην αναστολή λειτουργίας δύο ακόμη σχολικών μονάδων για ολόκληρο το σχολικό έτος 2026-2027 οδηγεί η έλλειψη μαθητών. Πρόκειται για ένα Νηπιαγωγείο στη Μήλο και ένα Δημοτικό στη Νάξο, όπως προβλέπει νέα απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Αναστέλλεται για ολόκληρο το σχολικό έτος 2026-2027 η λειτουργία δύο σχολικών μονάδων στις Κυκλάδες, με αιτία την έλλειψη μαθητικού δυναμικού. Η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 6021 της 5ης Οκτωβρίου 2026 και αφορά ένα Νηπιαγωγείο στη Μήλο και ένα Δημοτικό Σχολείο στη Νάξο.

Η νέα απόφαση έρχεται να αποτυπώσει στην πράξη ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μικρότερες σχολικές μονάδες, καθώς η απουσία του απαιτούμενου αριθμού μαθητών οδηγεί στην αναστολή της λειτουργίας τους.

Ποια δύο σχολεία αναστέλλουν τη λειτουργία τους

Σύμφωνα με την απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, η αναστολή αφορά σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων.

Ειδικότερα, για το σχολικό έτος 2026-2027 αναστέλλεται η λειτουργία του Νηπιαγωγείου Πολλωνίων Μήλου, με κωδικό φορέα 9290229.

Παράλληλα, αναστέλλεται η λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου Χαλκείου Νάξου, με κωδικό φορέα 9290065.

Και στις δύο περιπτώσεις, η αιτιολογία που καταγράφεται ρητά στην απόφαση είναι η «έλλειψη μαθητικού δυναμικού».

Η απόφαση δεν αφορά ένα προσωρινό κλείσιμο των δύο σχολικών μονάδων για λίγες ημέρες ή εβδομάδες. Προβλέπει την αναστολή της λειτουργίας τους για το σχολικό έτος 2026-2027.

Είχε προηγηθεί, στις 18 Σεπτεμβρίου 2026, αιτιολογημένη πρόταση της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων με θέμα την αναστολή λειτουργίας Δημοτικών και Νηπιαγωγείων για τη φετινή σχολική χρονιά.

Η απόφαση στο νέο ΦΕΚ

Η απόφαση φέρει αριθμό Φ.2.1/7464 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 6021/05.10.2026.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο, αποφασίζεται η αναστολή λειτουργίας των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων «για το σχολικό έτος 2026-2027, λόγω έλλειψης μαθητικού δυναμικού».

Η απόφαση υπογράφηκε στην Ερμούπολη στις 22 Σεπτεμβρίου 2026 από τον Αναπληρωτή Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, Χαράλαμπο Ψαρά, και πλέον έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.