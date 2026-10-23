Προσλήψεις στο Δημόσιο: «Τελευταία ευκαιρία» για 60 θέσεις εργασίας – Πότε κλείνουν οι αιτήσεις

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Έως τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στις 08:00, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για 60 θέσεις φύλαξης και καθαριότητας στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια έως πέντε μήνες.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ολοκλήρωση των αιτήσεων που αφορούν 60 προσλήψεις στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, με τις θέσεις να προορίζονται για την κάλυψη αναγκών φύλαξης και καθαριότητας.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026 και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, στις 08:00 το πρωί.

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως πέντε μηνών από την ημερομηνία υπογραφής τους.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις για τις 60 προσλήψεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση-υπεύθυνη δήλωση μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου Πολιτισμού, στη διεύθυνση https://sox.culture.gov.gr.

Εναλλακτικά, η διαδικασία είναι διαθέσιμη και μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου, https://www.gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή:

Εργασία και ασφάλιση → Απασχόληση στο δημόσιο τομέα → Αιτήσεις πρόσληψης προσωπικού στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται η χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι επιλέγουν «Διαγωνισμοί» και έπειτα «Κάντε Αίτηση», προκειμένου να συμπληρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία.

Η αίτηση υποβάλλεται με το νέο έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ, έκδοσης 5 Αυγούστου 2026, και συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κατά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διαδικασίας, καθώς η απλή συμπλήρωση των στοιχείων δεν αρκεί για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή.

Η αίτηση πρέπει υποχρεωτικά να έχει οριστικοποιηθεί, ώστε να γίνει δεκτή στη διαδικασία επιλογής.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται την αίτησή τους όσες φορές επιθυμούν πριν από την οριστική υποβολή.

Ακόμη και μετά την οριστικοποίηση, μπορούν να αναιρέσουν την υποβολή για να πραγματοποιήσουν διορθώσεις, εφόσον δεν έχει παρέλθει η καταληκτική προθεσμία.

Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να προχωρήσουν εκ νέου σε οριστική υποβολή της αίτησης πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Πού βρίσκονται η προκήρυξη και τα δικαιολογητικά

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Πολιτισμού έχουν αναρτηθεί τα απαραίτητα έγγραφα για τη συμμετοχή στη διαδικασία.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι μπορούν να συμβουλευτούν την ανακοίνωση ΕΑΜ ΣΟΧ 3/2026, το εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής, το παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου με ημερομηνία έκδοσης 19 Φεβρουαρίου 2025, καθώς και το ειδικό παράρτημα γλωσσομάθειας με ημερομηνία έκδοσης 17 Φεβρουαρίου 2025.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στις 08:00, επομένως οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υποβάλει οριστικά τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους έως τότε.