ΕΟΠΠΕΠ: Πέντε χρόνια χωρίς εξετάσεις και 13.640 υποψήφιοι στην αναμονή – Τι απαντά το υπουργείο Παιδείας

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Πέντε χρόνια μετά την τελευταία διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων, χιλιάδες υποψήφιοι εξακολουθούν να βρίσκονται σε αναμονή, με τον ΕΟΠΠΕΠ να μην έχει προχωρήσει σε νέο πανελλαδικό εξεταστικό κύκλο και το υπουργείο Παιδείας να μην προσδιορίζει συγκεκριμένη ημερομηνία για την επανέναρξη της διαδικασίας.

Το ζήτημα επανέρχεται στο προσκήνιο μέσα από κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή Αχαΐας της ΝΙΚΗΣ, Σπυρίδωνα Τσιρώνη, ο οποίος ζητά απαντήσεις για την πολυετή καθυστέρηση, τον αριθμό των υποψηφίων που περιμένουν να εξεταστούν και τις συνέπειες που προκαλεί η εκκρεμότητα στην επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Στην απάντηση του υπουργείου Παιδείας, που υπογράφεται από τον υφυπουργό Κωνσταντίνο Βλάση, αποκαλύπτεται ότι 13.640 υποψήφιοι διαθέτουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, ενώ από την προηγούμενη εξεταστική διαδικασία έχουν υποβληθεί συνολικά 12.985 νέες αιτήσεις.

Παράλληλα, το υπουργείο συνδέει τη διεξαγωγή των επόμενων εξετάσεων με την ολοκλήρωση του νέου κανονιστικού πλαισίου και την προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων του ΕΟΠΠΕΠ, χωρίς να παρουσιάζει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο Σπυρίδων Τσιρώνης, ο τελευταίος πανελλαδικός κύκλος εξετάσεων πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων πραγματοποιήθηκε από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 17 Οκτωβρίου 2021.

Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στις 28 Απριλίου 2022, ενώ συμμετοχή στις εξετάσεις είχαν δηλώσει 5.910 υποψήφιοι.

Στην κοινοβουλευτική παρέμβαση υπογραμμίζεται ότι ο ΕΟΠΠΕΠ είχε γνωστοποιήσει το 2021 πως ο επόμενος εξεταστικός κύκλος προγραμματιζόταν για τον Μάιο του 2022.

Επιπλέον, το 2023 η διοίκηση του Οργανισμού είχε αναφερθεί σε επικείμενες εξετάσεις πιστοποίησης και στην προοπτική δημιουργίας ενός περισσότερο ευέλικτου συστήματος, με τακτικές εξεταστικές διαδικασίες.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ερώτηση, κανένας νέος αντίστοιχος πανελλαδικός κύκλος δεν έχει πραγματοποιηθεί έκτοτε.

Αποτέλεσμα είναι υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και έχουν κριθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ ως δικαιούμενοι συμμετοχής να μην μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία πιστοποίησής τους.

ΕΟΠΠΕΠ: 13.640 υποψήφιοι με δικαίωμα συμμετοχής

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που γνωστοποιεί ο ΕΟΠΠΕΠ μέσω της απάντησης του υπουργείου Παιδείας.

Συγκεκριμένα, από την προηγούμενη εξεταστική διαδικασία μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 12.985 νέες αιτήσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων.

Από τους υποψηφίους που έχουν αξιολογηθεί, 9.591 πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και έχουν παραπεμφθεί σε επόμενη εξεταστική διαδικασία.

Συνολικά, 13.640 υποψήφιοι διαθέτουν δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας.

Ο Οργανισμός διευκρινίζει, πάντως, ότι από το σύνολο αυτό 4.038 υποψήφιοι είχαν αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής ήδη κατά την περίοδο 2013–2020, χωρίς να δηλώσουν συμμετοχή σε κάποια από τις εξεταστικές διαδικασίες που είχαν πραγματοποιηθεί στο μεταξύ.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι συνεχίζει να δέχεται και να αξιολογεί αιτήσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων.

Πότε θα γίνουν οι επόμενες εξετάσεις – Η απάντηση του υπουργείου Παιδείας

Το βασικό ερώτημα που θέτει ο βουλευτής Αχαΐας της ΝΙΚΗΣ αφορά το πότε ακριβώς προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί ο επόμενος κύκλος εξετάσεων και εάν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα προκήρυξης, υποβολής αιτήσεων και διεξαγωγής του θεωρητικού και πρακτικού μέρους.

Στην απάντησή του, το υπουργείο Παιδείας επικαλείται τις μεταβολές που έχουν επέλθει στο θεσμικό πλαίσιο μετά την προηγούμενη εξεταστική διαδικασία.

Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στον νόμο 5224/2025, ο οποίος παρέχει νέες νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις για τη διαμόρφωση επικαιροποιημένου συστήματος πιστοποίησης.

Για την εφαρμογή των νέων διατάξεων απαιτείται η έκδοση υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες, σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ, βρίσκονται υπό επεξεργασία.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απάντηση:

«Εκτιμάται ότι η επόμενη εξεταστική διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας θα προκηρυχθεί μετά τη δημοσίευση του νέου κανονιστικού πλαισίου και την αντίστοιχη προσαρμογή των σχετικών πληροφοριακών συστημάτων».

Συνεπώς, δεν ανακοινώνεται συγκεκριμένη ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, καθώς προηγείται η ολοκλήρωση των απαραίτητων κανονιστικών και τεχνικών διαδικασιών.

Οι αλλαγές που σχεδιάζονται στο σύστημα πιστοποίησης

Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργείου Παιδείας, η αναμόρφωση της διαδικασίας πιστοποίησης αναμένεται να υποστηριχθεί από ψηφιακά εργαλεία του ΕΟΠΠΕΠ.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός περισσότερο λειτουργικού και αποτελεσματικού συστήματος, το οποίο θα συμβάλει στον περιορισμό του διοικητικού φόρτου και των χρόνων διεκπεραίωσης.

Ο ΕΟΠΠΕΠ αναφέρει επίσης ότι η πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας αποτελεί σύνθετη και διοικητικά απαιτητική διαδικασία, καθώς ο Οργανισμός καλείται παράλληλα να υποστηρίζει εξετάσεις και διαδικασίες πιστοποίησης για αποφοίτους ΣΑΕΚ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, καθώς και για άλλες επαγγελματικές κατηγορίες.

Οι νέες κανονιστικές αποφάσεις εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην απλούστευση της διαδικασίας και στη μεγαλύτερη ευελιξία για τους υποψηφίους.

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται, επιδίωξη του Οργανισμού είναι η θεσμική καθιέρωση τακτικών και προβλέψιμων εξεταστικών περιόδων.

Ωστόσο, δεν προσδιορίζεται εάν οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται σε ετήσια ή εξαμηνιαία βάση ούτε πότε θα εφαρμοστεί το νέο σύστημα.

Οι επιπτώσεις για τους εκπαιδευτές ενηλίκων

Στην κοινοβουλευτική ερώτηση της ΝΙΚΗΣ αναδεικνύεται και το ζήτημα της ίσης πρόσβασης στην πιστοποίηση.

Όπως επισημαίνεται, παλαιότεροι υποψήφιοι είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, να αξιολογηθούν στο θεωρητικό και πρακτικό μέρος και στη μικροδιδασκαλία και να αποκτήσουν τη σχετική πιστοποίηση.

Αντίθετα, όσοι απέκτησαν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις τα τελευταία χρόνια δεν είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αντίστοιχη εξεταστική διαδικασία.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια εξακολουθεί να λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων.

Στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, για παράδειγμα, η πρόσκληση για το σχολικό έτος 2026–2027 προβλέπει ειδικά την ιδιότητα του πιστοποιημένου εκπαιδευτή ενηλίκων.

Αντίστοιχα, στις δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης και στις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης, τα προσόντα των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη στις διαδικασίες μοριοδότησης και κατάταξης.

Έτσι, σύμφωνα με το ζήτημα που θέτει ο βουλευτής, η αδυναμία συμμετοχής στις εξετάσεις μπορεί να επηρεάζει τη θέση υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής εκπαιδευτών.

Τι προβλέπεται για την απασχόληση μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών

Απαντώντας στα ερωτήματα σχετικά με την επαγγελματική δραστηριότητα των υποψηφίων, το υπουργείο Παιδείας αναφέρεται στη μεταβατική δυνατότητα απασχόλησης μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων.

Ειδικότερα, με το άρθρο 158 του νόμου 5094/2024 προβλέπεται, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η δυνατότητα χορήγησης προσωρινής έγκρισης απασχόλησης μέχρι τη διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει μεταβατικό και εξαιρετικό χαρακτήρα και δεν αντικαθιστά τη θεσμοθετημένη διαδικασία πιστοποίησης.

Οι ενδιαφερόμενοι εξακολουθούν να έχουν την υποχρέωση συμμετοχής και επιτυχούς ολοκλήρωσης των εξετάσεων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Από τις 29 Αυγούστου 2024 έως την ημερομηνία της απάντησης είχαν εξεταστεί συνολικά 1.071 αιτήματα Κέντρων Διά Βίου Μάθησης για την απασχόληση μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων.

Από αυτά:

961 αιτήματα εγκρίθηκαν.

110 αιτήματα δεν εγκρίθηκαν.

Σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ, δεν υπήρχε καμία εκκρεμότητα εξέτασης αιτήματος της συγκεκριμένης κατηγορίας κατά τον χρόνο σύνταξης της απάντησης.

Τα ερωτήματα της ΝΙΚΗΣ που παραμένουν ανοιχτά

Με την κοινοβουλευτική του παρέμβαση, ο βουλευτής Αχαΐας της ΝΙΚΗΣ, Σπυρίδων Τσιρώνης, ζητούσε μεταξύ άλλων να διευκρινιστούν οι λόγοι για τους οποίους δεν πραγματοποιήθηκαν οι εξετάσεις που είχαν προγραμματιστεί για τον Μάιο του 2022.

Παράλληλα, έθετε το ζήτημα της καθιέρωσης σταθερού ετήσιου ή εξαμηνιαίου κύκλου εξετάσεων, ώστε να αποφεύγονται αντίστοιχες πολυετείς καθυστερήσεις.

Επιπλέον, ζητούσε να εξεταστεί η δυνατότητα μεταβατικής ρύθμισης στις διαδικασίες κατάταξης εκπαιδευτών σε ΣΑΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και άλλες δομές εκπαίδευσης ενηλίκων, για τους υποψηφίους που έχουν ήδη αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, χωρίς όμως να τους έχει δοθεί η δυνατότητα να εξεταστούν.

Η απάντηση του υπουργείου Παιδείας παραθέτει τα επίσημα στοιχεία για τις εκκρεμείς πιστοποιήσεις, περιγράφει τις σχεδιαζόμενες αλλαγές και παρουσιάζει το ισχύον μεταβατικό πλαίσιο απασχόλησης.

Δεν προσδιορίζει, ωστόσο, πότε ακριβώς θα πραγματοποιηθεί ο επόμενος εξεταστικός κύκλος, αφήνοντας ανοιχτό το βασικό ζήτημα που αφορά χιλιάδες υποψηφίους εκπαιδευτές ενηλίκων.