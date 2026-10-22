ΔΥΠΑ: Ανοίγουν πάνω από 700 θέσεις εργασίας – Σε ποια περιοχή

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Πότε θα γίνει η εκδήλωση της ΔΥΠΑ που θα παρέχει δυνατότητα επιτόπιων συνεντεύξεων και συμμετοχή επιχειρήσεων από διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει στα Ιωάννινα την 59η «Ημέρα Καριέρας», το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026, από τις 10:00 έως τις 18:00, στο ξενοδοχείο Du Lac Congress Center & Spa (Κ. Παπούλια & Ίκκου, 452 21).

Περισσότερες από 30 επιχειρήσεις θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση, αναζητώντας προσωπικό για περισσότερες από 700 θέσεις εργασίας σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας. Οι θέσεις καλύπτουν όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης.

Η «Ημέρα Καριέρας» πραγματοποιείται για πέμπτη φορά στα Ιωάννινα, δίνοντας σε όσους αναζητούν εργασία ή μια νέα επαγγελματική κατεύθυνση τη δυνατότητα να συναντηθούν απευθείας με εκπροσώπους επιχειρήσεων.

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στη διεύθυνση:

https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-loannina-2026?c=p

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να:

• συνομιλήσουν απευθείας με στελέχη επιχειρήσεων

• διερευνήσουν προοπτικές απασχόλησης σε διαφορετικούς τομείς της αγοράς εργασίας

• ενημερωθούν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και τις ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση στην περιοχή

• λάβουν καθοδήγηση από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ και ενημέρωση για τις δράσεις της Υπηρεσίας από στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ).

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν θα μπορούν να:

• πραγματοποιήσουν επιτόπιες συνεντεύξεις με υποψηφίους

• συγκεντρώσουν βιογραφικά για την κάλυψη των αναγκών τους σε ανθρώπινο δυναμικό

• παρουσιάσουν τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

Εγγραφές θα πραγματοποιούνται και στον χώρο της εκδήλωσης, την ίδια ημέρα.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της ΔΥΠΑ: https://dypa.gov.gr/

Πληροφορίες για τη ΜΕΜΜΕ: https://dypa.gov.gr/memme