Προσλήψεις στο Δημόσιο: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 97 θέσεις μέσω ΑΣΕΠ

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Από τις 20 Οκτωβρίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για 97 θέσεις μέσω της προκήρυξης 3ΓΒ/2026 του ΑΣΕΠ, με δικαίωμα συμμετοχής για υποψηφίους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που περιλαμβάνονται στους πίνακες βαθμολογίας της 1Γ/2025.

Νέες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ δρομολογούνται σε υπουργεία, ανεξάρτητες αρχές και άλλους δημόσιους οργανισμούς, με την προκήρυξη 3ΓΒ/2026 να προβλέπει την κάλυψη συνολικά 97 θέσεων εργασίας. Η διαδικασία απευθύνεται σε υποψηφίους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που συμμετείχαν στον γραπτό διαγωνισμό 1Γ/2025 και έχουν ενταχθεί στους αντίστοιχους πίνακες βαθμολογίας.

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων αρχίζει την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, στις 08:00, ενώ η προθεσμία ολοκληρώνεται την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, στις 14:00. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ, τηρώντας τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.

Θέσεις σε υπουργεία, ανεξάρτητες αρχές και δημόσιους οργανισμούς

Οι 97 θέσεις κατανέμονται σε διαφορετικούς φορείς του Δημοσίου, καλύπτοντας ανάγκες τόσο της κεντρικής διοίκησης όσο και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στους φορείς που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη συγκαταλέγονται το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, ο Συνήγορος του Πολίτη και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.

Θέσεις προβλέπονται επίσης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας.

Στο σκέλος των υπουργείων, η προκήρυξη αφορά τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών.

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται ακόμη ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Επιπλέον, θέσεις εντοπίζονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, καθώς και σε Δήμους και άλλους φορείς της Αυτοδιοίκησης.

Από τη Νομική έως την Κυβερνοασφάλεια – Οι ειδικότητες

Το εύρος των επιστημονικών αντικειμένων που καλύπτει η προκήρυξη περιλαμβάνει διαφορετικούς τομείς εξειδίκευσης. Μεταξύ αυτών βρίσκονται η Νομική, οι Οικονομικές Επιστήμες και η Πληροφορική, ενώ προβλέπονται και αντικείμενα που σχετίζονται με τη διαχείριση βάσεων δεδομένων.

Στις ειδικότητες συγκαταλέγονται επίσης η Κυβερνοασφάλεια, η Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και η ασφάλεια ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Παράλληλα, η προκήρυξη περιλαμβάνει τη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και την Εργασιακή και Οργανωσιακή Ψυχολογία.

Οι διαθέσιμες θέσεις εκτείνονται ακόμη σε πεδία όπως οι Ευρωπαϊκές Πολιτικές και τα Προγράμματα, η Επικοινωνία, τα αντικείμενα Πολιτικών Μηχανικών και η Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Ποιοι υποψήφιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Η δυνατότητα υποβολής αίτησης δεν αφορά το σύνολο των ενδιαφερομένων για εργασία στο Δημόσιο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη συμμετοχή στο Α΄ Στάδιο της προκήρυξης 1Γ/2025 και η εγγραφή στους πίνακες βαθμολογίας των αντίστοιχων κλάδων και ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Ωστόσο, η συμμετοχή στον προηγούμενο διαγωνισμό δεν αρκεί από μόνη της. Κάθε υποψήφιος οφείλει να διαθέτει τον τίτλο σπουδών που γίνεται αποδεκτός για τη συγκεκριμένη θέση, καθώς και την επιστημονική εξειδίκευση που προβλέπεται.

Επιπλέον, απαιτείται η κατοχή τυχόν πρόσθετων προσόντων που ορίζει ο φορέας πρόσληψης, όπως και η πλήρωση των γενικών προϋποθέσεων διορισμού ή πρόσληψης. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει επίσης να είχαν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις συμμετοχής του Α΄ Σταδίου.

Μόνιμες θέσεις, συμβάσεις αορίστου και τριετούς διάρκειας

Η προκήρυξη 3ΓΒ/2026 δεν περιορίζεται σε μία μόνο μορφή εργασιακής σχέσης. Στο πλαίσιο των 97 θέσεων περιλαμβάνονται προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε δημόσιους φορείς, αλλά και θέσεις με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν οι θέσεις στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, για τις οποίες προβλέπονται συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με διάρκεια τριών ετών.

Επομένως, οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξετάσουν, πέρα από τα απαιτούμενα προσόντα, και τη μορφή απασχόλησης που αντιστοιχεί στον κωδικό θέσης για τον οποίο ενδιαφέρονται.

ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2026: Η διαδικασία και οι ημερομηνίες των αιτήσεων

Η συμμετοχή στη διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσα από την επίσημη διαδικτυακή πύλη του ΑΣΕΠ, στη διεύθυνση www.asep.gr. Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις οδηγίες της προκήρυξης.

Η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη από τις 08:00 το πρωί της Τρίτης 20 Οκτωβρίου 2026, ενώ η δυνατότητα υποβολής θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 14:00 της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου 2026.

Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες οριοθετούν το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο οι δικαιούχοι μπορούν να ολοκληρώσουν ηλεκτρονικά τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής για τις 97 θέσεις.