ΑΠΘ: Πρεμιέρα για το πρώτο ξενόγλωσσο πρόγραμμα Οδοντιατρικής στην Ελλάδα – Οι αιχμές Παπαϊωάννου για άσυλο και καταλήψεις

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Με ένα νέο ξενόγλωσσο προπτυχιακό πρόγραμμα στην Οδοντιατρική, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ενισχύει τον διεθνή προσανατολισμό του. Στην τελετή έναρξης παρευρέθηκε ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, ο οποίος αναφέρθηκε τόσο στη σημασία της νέας ακαδημαϊκής πρωτοβουλίας όσο και στη δική του πορεία στο Ίδρυμα.

Το πρώτο ξενόγλωσσο προπτυχιακό πρόγραμμα Οδοντιατρικής στην Ελλάδα ξεκίνησε τη λειτουργία του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σηματοδοτώντας ένα νέο βήμα στη διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων και στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών με διεθνή προσανατολισμό.

Στην τελετή έναρξης του προγράμματος παρευρέθηκε, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκος Παπαϊωάννου, ο οποίος χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ιστορικό ορόσημο για την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση.

Η παρουσία του στο ΑΠΘ είχε και ιδιαίτερο προσωπικό χαρακτήρα, καθώς ο πρώην πρύτανης επέστρεψε στο πανεπιστήμιο όπου σπούδασε και ακολούθησε το μεγαλύτερο μέρος της ακαδημαϊκής του σταδιοδρομίας.

Το πρώτο ξενόγλωσσο πρόγραμμα Οδοντιατρικής στην Ελλάδα

Αναφερόμενος στην έναρξη λειτουργίας του νέου προπτυχιακού προγράμματος Οδοντιατρικής (BDS), ο Νίκος Παπαϊωάννου υπογράμμισε ότι η σημασία του δεν περιορίζεται στην προσέλκυση φοιτητών από άλλες χώρες.

Όπως επισήμανε, η ανάπτυξη ξενόγλωσσων προγραμμάτων συνδέεται με τη διεύρυνση των διεθνών συνεργασιών, την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων και τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών επιστημονικής και επαγγελματικής εξέλιξης για τους αποφοίτους.

«Η ίδρυση λοιπόν του ξενόγλωσσου προπτυχιακού προγράμματος Οδοντιατρικής (BDS) αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο για την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση και σήμερα στην τελετή έναρξης λειτουργίας του επισφραγίζεται η στρατηγική στροφή του ιδρύματος προς τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παπαϊωάννου: «Το ΑΠΘ είναι το πνευματικό μου σπίτι»

Ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ήταν η αναφορά του υφυπουργού Παιδείας στη Θεσσαλονίκη και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με το οποίο έχει συνδέσει τη φοιτητική και επαγγελματική του ζωή.

«Η Θεσσαλονίκη και το ΑΠΘ αποτελούν για μένα κάτι πολύ περισσότερο από έναν τόπο και ένα κορυφαίο ακαδημαϊκό ίδρυμα. Είναι το πνευματικό μου σπίτι και κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου», σημείωσε.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο πραγματοποίησε τις σπουδές του, ξεκίνησε την ακαδημαϊκή του πορεία και ανέλαβε αργότερα καθήκοντα πρύτανη.

Όπως ανέφερε, επιδίωξή του ήταν να συμβάλει στην εξέλιξη του Ιδρύματος, μέσα από σύγχρονες υποδομές, την ενίσχυση της ασφάλειας και τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τους νέους.

Η αναφορά στο πανεπιστημιακό άσυλο και την κατάληψη της Βιολογίας

Κατά την ομιλία του, ο υφυπουργός έκανε αναδρομή στην ακαδημαϊκή του διαδρομή, από την εκλογή του ως λέκτορα το 1995 έως την ανάληψη της πρυτανείας το 2019 και την ολοκλήρωση της θητείας του το 2023.

Στάθηκε ιδιαίτερα στις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο της διοίκησής του για την ασφάλεια στους πανεπιστημιακούς χώρους.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, οι πρωτοβουλίες εκείνης της περιόδου συνέβαλαν στον τερματισμό ενός άτυπου «άβατου», το οποίο απέδωσε στον «εκφυλισμό της έννοιας του ακαδημαϊκού ασύλου».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην εκκένωση χώρου του Τμήματος Βιολογίας, ο οποίος τελούσε υπό κατάληψη επί 34 χρόνια, καθώς και στη δημιουργία της νέας βιβλιοθήκης.

Ο Νίκος Παπαϊωάννου υπογράμμισε ότι βασικός στόχος του, τόσο κατά την ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία όσο και από τη σημερινή κυβερνητική του θέση, παραμένει η ενίσχυση του ρόλου των ελληνικών πανεπιστημίων.

Όπως ανέφερε, επιδίωξή του είναι ένα πανεπιστήμιο που θα συνδυάζει την ακαδημαϊκή παράδοση με τον εκσυγχρονισμό και θα διατηρεί ισχυρή παρουσία στην επιστημονική και κοινωνική ζωή.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε την έναρξη του ξενόγλωσσου προγράμματος Οδοντιατρικής ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσπάθειας του ΑΠΘ να διευρύνει τον διεθνή του ρόλο και να αναπτύξει νέες εκπαιδευτικές δυνατότητες.